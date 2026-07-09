Mario Gila, Milan'a geliyor. İspanyol savunma oyuncusu, bu sabah Lazio'nun kampı için Formello spor merkezinde bulunan gazetecilere, Rossoneri kulübüyle yakında sözleşme imzalayacağını doğruladı: "Bu günlerde yola çıkacağım." Orada bulunan taraftarlara fotoğraf çektirdi, imza dağıttı ve selam verdi.
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Milano, Gila Lazio'ya veda etti: "Bu günlerde ayrılıyorum." Amorim, Pazartesi günü Rossoneri'nin toplanma gününde onu bekliyor
HAFTA SONU MUAYENELERİ
Mario Gila, Milano'ya gelip Rossoneri formasıyla yeni macerasına başlamaya hazır. Via Aldo Rossi'deki kulüp, Lazio ile ilgili evrak işlemlerini tamamlamak üzere; artık son ayrıntılar üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgilere göre, 25 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, La Madonnina özel kliniğinde sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın Milano'ya gelmesi bekleniyor.
ANLAŞMANIN DETAYLARI
Milan ve Lazio arasında 27 milyon sabit ücret artı 3 milyon bonus üzerinden bir anlaşma sağlandı. Gila'nın menajeri Alejandro Camano'nun aralıksız çalışmaları ve Lotito'nun talebini kabul eden Cardinale'nin kararlılığı sayesinde görüşmeler bir haftadan kısa sürdü. Lazio kulübü 15 milyon avro alacak, geri kalanı ise gelecekteki bir satıştan %50 pay sahibi olan Real Madrid'in kasasına girecek.
Gila, 2031 yılına kadar sezon başına net 5 milyon avroluk bir sözleşme imzalayacak.
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