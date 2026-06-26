Milano, Gerry Cardinale eski teknik direktör Allegri’ye yine sataşıyor: “Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak istiyoruz; galibiyet kültürünü geri getirelim”

Bu açıklama, Milan ile Massimiliano Allegri arasında, sadece bir sezon süren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılımı engelleyen hayal kırıklığı yaratan beşinci sırayla sona eren deneyimin, pek de iyi bir şekilde bitmediğini doğruluyor. Taraflar, iş ilişkisinin sonlandırılma koşulları ve Livorno'lu teknik direktöre ile halen sözleşmesi devam eden teknik ekibine ödenecek tazminat tutarı konusunda henüz bir anlaşmaya varamamışlardır. Bu, Allegri'nin Napoli'ye transfer olması için hayati önem taşıyan bir adımdır; zira Napoli ile halihazırda üç yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Massimiliano Allegri’nin ekibi yaklaşık 5 milyon avro talep etmeye devam ederken, AC Milan’ın ilk teklifi 500.000 avroda kalmıştı. Dikkate alınması gereken senaryolardan biri de, teknik direktörün istifa edip daha sonra imaj kaybını gerekçe göstererek AC Milan’a dava açmasıdır.