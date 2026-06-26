Milan’ın patronu Gerry Cardinale, Giorgio Furlani’nin yerine Massimo Calvelli’nin bugün yeni CEO olarak atanmasına ilişkin yorumunda, kulübün resmi kanalları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Aldo Rossi Caddesi'ndeki kulübün başkanı, yaptığı açıklamada bir paragrafta eski teknik direktör Massimiliano Allegri'ye de bir gönderme yaptı. Allegri, 25 Mayıs'ta sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada ile birlikte görevinden alınmıştı.
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Milano, Gerry Cardinale eski teknik direktör Allegri’ye yine sataşıyor: “Kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak istiyoruz; galibiyet kültürünü geri getirelim”
KARDİNALİN SÖZLERİ
“Görevimiz açık: AC Milan’la ilgili her konuda, ama özellikle de sahada, kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak istiyoruz. Bugünden itibaren kulübün tüm organizasyonu, onun tam zamanlı varlığından, kararlılığından ve kulübe yeniden bir galibiyet ve sonuç odaklı kültür kazandırmak için çalışırken göstereceği aciliyet duygusundan faydalanabilecek,” diyor Gerry Cardinale, Allegri’nin yerine takımın yeni teknik direktörü olarak Portekizli Rubén Amorim’i seçti.
AYRILIK ÜZERİNE SOĞUKLUK
Bu açıklama, Milan ile Massimiliano Allegri arasında, sadece bir sezon süren ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılımı engelleyen hayal kırıklığı yaratan beşinci sırayla sona eren deneyimin, pek de iyi bir şekilde bitmediğini doğruluyor. Taraflar, iş ilişkisinin sonlandırılma koşulları ve Livorno'lu teknik direktöre ile halen sözleşmesi devam eden teknik ekibine ödenecek tazminat tutarı konusunda henüz bir anlaşmaya varamamışlardır. Bu, Allegri'nin Napoli'ye transfer olması için hayati önem taşıyan bir adımdır; zira Napoli ile halihazırda üç yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Massimiliano Allegri’nin ekibi yaklaşık 5 milyon avro talep etmeye devam ederken, AC Milan’ın ilk teklifi 500.000 avroda kalmıştı. Dikkate alınması gereken senaryolardan biri de, teknik direktörün istifa edip daha sonra imaj kaybını gerekçe göstererek AC Milan’a dava açmasıdır.
CARDINALE, CALVELLI’Yİ TANITTI
Calvelli’nin genel müdür olarak atanmasına ilişkin basın açıklamasında yer alan diğer ifadeler şunlardır: “Geçen yıl RedBird’e katıldığından bu yana Massimo, insanlara değer veren ve işbirliği ile profesyonellik kültürünü teşvik eden bir organizasyon modelinin lideri ve öncüsü olarak öne çıkmıştır. Massimo, RedBird ortağı David Castelblanco ile birlikte AC Milan’a yaptığımız yatırımı yönetmiştir; her ikisi de doğrudan bana bağlıdır. RedBird modeli, özellikle değişim ve inovasyon aşamalarında en üst düzeyde bir uygulama sağlamak amacıyla, liderlerimizin en önemli yatırımlarımızda doğrudan operasyonel bir rol üstlenmelerini sıklıkla öngörür. Geçtiğimiz yıl boyunca Massimo, bu rolü etkin bir şekilde yerine getirebildiğini kanıtladı ve AC Milan’ın yapısına tam olarak entegre oldu.”