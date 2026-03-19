Milano, Gabbia ve Gimenez ile ilgili son gelişmeler: Sahalara dönüşüyle ilgili sızan bilgiler

Santiago Gimenez’in Meksika formasıyla sahalara dönüşü biraz daha beklemek zorunda kalacak. TUDN MEX’in haberine göre ve federasyona yakın kaynakların da doğruladığı üzere, AC Milan’ın forveti, teknik direktör Javier Aguirre tarafından Mart ayı sonunda Portekiz ve Belçika ile oynanacak prestijli hazırlık maçları kadrosuna çağrılmayacak.

Bu zor ama gerekli bir karar, Ekim sonundan bu yana sahalardan uzak tutan sağ ayak bileği sakatlığı nedeniyle 133 gün süren uzun bir aradan sonra, aceleye getirmeme isteğinden kaynaklanıyor. Bebote'nin Cumartesi öğleden sonra San Siro'da Torino ile oynanacak maç için Milan'ın kadrosuna geri dönme şansı yüksek.