Teknik direktör Massimiliano Allegri için sağlık raporlarından iyi haberler geliyor. Matteo Gabbia, yaklaşık bir ay önce geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecinde çok iyi ilerleme kaydediyor. Ara kontroller olumlu sonuç verdi ve iyileşme süreci öngörülen süreye uygun seyrediyor. Busto Arsizio'lu savunma oyuncusu, ara dönemde antrenman temposunu artırarak, Londra'da ameliyat olduğu kasıkfıtığı sorunundan tamamen kurtulup kurtulmadığını anlamaya çalışacak.
Milano, Gabbia ve Gimenez ile ilgili son gelişmeler: Sahalara dönüşüyle ilgili sızan bilgiler
GABBIA, NAPOLI'Yİ GÖRÜYOR
Gabbia, sezonun bu son döneminde takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönme hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için geri dönme arzusuyla yanıp tutuşuyor. Tüm dikkatler 6 Nisan'a çevrilmiş durumda; bu tarihte Milan, her iki takımın hedefleri açısından büyük önem taşıyan bir mücadelede Conte'nin Napoli'sinin sahasında oynayacak.
GIMENEZ TORINO'YA GİTMEK İSTİYOR
Santiago Gimenez’in Meksika formasıyla sahalara dönüşü biraz daha beklemek zorunda kalacak. TUDN MEX’in haberine göre ve federasyona yakın kaynakların da doğruladığı üzere, AC Milan’ın forveti, teknik direktör Javier Aguirre tarafından Mart ayı sonunda Portekiz ve Belçika ile oynanacak prestijli hazırlık maçları kadrosuna çağrılmayacak.
Bu zor ama gerekli bir karar, Ekim sonundan bu yana sahalardan uzak tutan sağ ayak bileği sakatlığı nedeniyle 133 gün süren uzun bir aradan sonra, aceleye getirmeme isteğinden kaynaklanıyor. Bebote'nin Cumartesi öğleden sonra San Siro'da Torino ile oynanacak maç için Milan'ın kadrosuna geri dönme şansı yüksek.