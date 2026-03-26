Milano, Gabbia: "Leao ile Pulisic arasında bir tartışma mı? Doğru olmayan şeyler söylendi; hepimiz aynı taraftayız ve aynı hedef için çalışıyoruz"

Milan'ın savunma oyuncusu Matteo Gabbia, Sky Sport'a verdiği röportajda iyileşme süreci, Milan'ın şu anki durumu ve şampiyonluk şansları hakkında konuştu. Ama sadece bu kadar değil. Rossoneri'nin sezonu henüz bitmedi, her şey olabilir; bu da Massimiliano Allegri'nin eseri: "Büyük deneyime ve karizmaya sahip bir teknik direktör ve ekibe sahip olduğumuz için şanslıyız. O hepimizi daha iyi hale getirdi. Takımı yönetme şekli olağanüstü ve teknik-taktik açıdan da bana şahsen alışık olmadığım yeni yönlendirmeler yapıyor. Antrenmanları ve maç anlarını yönetme şekli de beni çok etkiledi: sık sık maçlardan önce bize söylediği şeyler sahada gerçekten gerçekleşiyor. Bu da onun seviyesini gösteriyor. Bu yolculuğumuzun başarısı tüm teknik ekibin ve tabii ki biz oyuncuların da eseri."



