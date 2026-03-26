Milan'ın savunma oyuncusu Matteo Gabbia, Sky Sport'a verdiği röportajda iyileşme süreci, Milan'ın şu anki durumu ve şampiyonluk şansları hakkında konuştu. Ama sadece bu kadar değil. Rossoneri'nin sezonu henüz bitmedi, her şey olabilir; bu da Massimiliano Allegri'nin eseri: "Büyük deneyime ve karizmaya sahip bir teknik direktör ve ekibe sahip olduğumuz için şanslıyız. O hepimizi daha iyi hale getirdi. Takımı yönetme şekli olağanüstü ve teknik-taktik açıdan da bana şahsen alışık olmadığım yeni yönlendirmeler yapıyor. Antrenmanları ve maç anlarını yönetme şekli de beni çok etkiledi: sık sık maçlardan önce bize söylediği şeyler sahada gerçekten gerçekleşiyor. Bu da onun seviyesini gösteriyor. Bu yolculuğumuzun başarısı tüm teknik ekibin ve tabii ki biz oyuncuların da eseri."
Milano, Gabbia: "Leao ile Pulisic arasında bir tartışma mı? Doğru olmayan şeyler söylendi; hepimiz aynı taraftayız ve aynı hedef için çalışıyoruz"
"LITE" PULISIC-LEAO
"Aslında Leao ile Pulisic arasında ciddi bir sorun yaşanmadı. İkisi de takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan genç oyuncular. Biz kenetlenmiş bir grubuz ve bunu Milanello'da her gün kanıtlıyoruz. Ortaya çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor: Burada hepimiz aynı tarafta yer alıyoruz ve aynı hedef için çalışıyoruz."
YARALANMA SONRASI İYİLEŞME
"Kesinlikle biraz daha iyiyim. Yoğun bir dönem geçirdim: Bazı şeyler düzeldi, ama yeni ağrılar da hissettim. Çok çalışıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz: Hedefimiz mümkün olduğunca çabuk geri dönmek, ama her şeyden önce hem kendim hem de takım için en iyi koşullarda dönmek."
Şampiyonluk Şansı
"Sakin olmalıyız. Önümüzde sekiz maç var ve tek düşünmemiz gereken, özveri ve hırsla çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmak. Sezonun sonunda ne başardığımızı ve nereye vardığımızı göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun, bunu hak etmiş olacağız ve kesinlikle pişmanlık duymayacağız. Önemli olan, her zaman yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek."
NAPOLI'YE MEYDAN OKUMA
"Napoli çok güçlü bir takım, bunu kanıtladı. Ancak biz sadece kendimize odaklanmalı ve her maça kazanmak için çıkma azmiyle yaklaşmalıyız. Yıl sonunda da bir değerlendirme yapacağız. En önemli şey, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmak."