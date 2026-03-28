Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milano, Fullkrug ikna edemedi: sözleşmesinin uzatılması şüpheli ve yerine geçecek oyuncunun arayışları başladı

Milan'ın hücum hattının geleceğinde Alman gol makinesi yer almayacak.

Yaz transfer dönemi, yavaş da olsa, kaçınılmaz olarak yaklaşıyor ve Milan'da önümüzdeki dönem, bir yandan Scudetto yarışına, diğer yandan da her şey planlandığı gibi giderse Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir Avrupa kampanyasına odaklanacak bir kadronun sağlamlaştırılması için geçecek.


Sezon sonuna kadar birçok karar alınması gerekecek ve bunların çoğu, bugün kalıp kalmayacağı belirsiz olan bazı oyuncularla ilgili olacak. Bunların başında, Matteo Moretto'nun da belirttiği gibi, bugün kalmaktan çok ayrılmaya yakın olan Nicklas Fullkrug geliyor.


  • WEST HAM İLE ANLAŞMA

    Ocak ayı başında, forvet hattında büyük sıkıntılar yaşayan Milan, Alman golcüyü West Ham'dan satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna kattı. Hammers ile 30 Haziran 2028'de sona erecek bir sözleşmesi olmasına rağmen, satın alma bedeli sadece 5 milyon avro gibi düşük bir rakamdı.

    • Reklam

  • HAYIR, EVET DEĞİL

    Matteo Moretto'nun aktardığına göre, oldukça makul bir bedele rağmen, Rossoneri kulübünün başından beri niyeti bu transferi basit bir kiralama olarak değerlendirmek ve gerekirse başarılı bir performans sergilemesi durumunda satın alma opsiyonunu kullanmaktı.


    Ancak Fullkrug, şu ana kadar Allegri'nin takımında önemli bir rol üstlenmeyi başaramadı. Ayak sakatlığının da etkisiyle 14 maçta (sadece 429 dakika oynayarak) attığı tek gol, Rossoneri'yi 5 milyonluk satın alma hakkını kullanmama yönündeki ilk kararını teyit etmeye itiyor.

  • YEDEK OYUNCU ARAYIŞI BAŞLADI

    Ancak bununla kalmıyor, çünkü Milan, Alman oyuncuyla benzer özelliklere sahip bir forvet arayışına çoktan başlamış durumda; kulübün scoutları ve transfer ekibi bu arayışın başını çekiyor. Bu durum, eski Werder ve Dortmund oyuncusunun Milanello'daki macerasının Londra'ya dönüşle sona ereceğine dair somut bir kanıt niteliğinde; ancak bu dönüş geçici bir nitelik taşıyabilir. Arka planda, özellikle Schalke 04'ün Bundesliga'ya dönmesi durumunda, Almanya'ya bir dönüş var.



