Milano, Filippo Galli: "Berlusconi tatlıyı yasakladı ve Gullit'i keşfetti; Rummenigge'nin Inter'e, Tacconi'nin ise Juventus'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı"

Filippo Galli, Silvio Berlusconi dönemindeki Milan'daki kariyerini anımsıyor. Eski Rossoneri savunma oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Arena'daki helikopterler, oldukça riskliydi. İnanılmaz, fantastik anlardı. Sabah Linate'deki VIP havalimanından yola çıktık. Yağmur çok yağıyordu ama çok, çok fazla insan vardı. Tezahüratlar ve sloganlar atıyorlardı, sunuculuk Cesare Cadeo yapıyordu. Çok neşe ve coşku vardı, bazılarımız bu kargaşadan korkmuştu. Bir gösteri de planlanmıştı ama kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi."





"Berlusconi herkesi şaşırtmak istiyordu. Bize şakaları ve alayları bırakmamızı, Milan olduğumuzu ve sadece Milan'a odaklanmamızı, bu takımın kazanmaya mahkum olduğunu söyledi."

"Sonra helikopterle Arcore'ye gittik. İlk yıl alışma dönemi oldu: yeni oyuncular ve yeni fikirler vardı, bazıları biraz şaşkındı."



