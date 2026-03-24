Milano, Filippo Galli: "Berlusconi tatlıyı yasakladı ve Gullit'i keşfetti; Rummenigge'nin Inter'e, Tacconi'nin ise Juventus'a transfer olacağı söylentilerini yalanladı"

Eski Milan savunma oyuncusu, başkanla birlikte yaşadığı altın günleri anıyor.

Filippo Galli, Silvio Berlusconi dönemindeki Milan'daki kariyerini anımsıyor. Eski Rossoneri savunma oyuncusu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Arena'daki helikopterler, oldukça riskliydi. İnanılmaz, fantastik anlardı. Sabah Linate'deki VIP havalimanından yola çıktık. Yağmur çok yağıyordu ama çok, çok fazla insan vardı. Tezahüratlar ve sloganlar atıyorlardı, sunuculuk Cesare Cadeo yapıyordu. Çok neşe ve coşku vardı, bazılarımız bu kargaşadan korkmuştu. Bir gösteri de planlanmıştı ama kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi."


"Berlusconi herkesi şaşırtmak istiyordu. Bize şakaları ve alayları bırakmamızı, Milan olduğumuzu ve sadece Milan'a odaklanmamızı, bu takımın kazanmaya mahkum olduğunu söyledi."

"Sonra helikopterle Arcore'ye gittik. İlk yıl alışma dönemi oldu: yeni oyuncular ve yeni fikirler vardı, bazıları biraz şaşkındı."


  • "Juventus'un kalecisi Tacconi, helikopterlerin kaçmak için gerekli olacağını mı söylemişti? İşler farklı gelişti."

    "Inter'in forveti Rummenigge, kazanmak için çok sayıda yıldız oyuncu satın almanın yeterli olmadığını söyledi, Berlusconi ise ona 'bekle ve gör' diye cevap verdi."


    "Başkan detaylara, hatta beslenmeye bile önem verirdi. Barselona'da, sanırım Gamper Kupası'nda, tatlı konusunda teknik direktör ve doktorla tartıştı ve onu yasakladı. Ama o gün Ruud Gullit'i keşfettik. Silvio bize 'Milan'dan birini gördüm' dedi. O oydu ve ertesi yıl Marco Van Basten ve Arrigo Sacchi ile birlikte onu transfer etti, bu son derece başarılı bir seçimdi. Onu Serie B'den transfer etti, büyük bir riskti. Berlusconi sık sık, eğlenerek kazanma fikrini paylaştıklarını söylerdi. Milan'ı İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine taşımak istiyordu. Başardık."


