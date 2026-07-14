Milanello’daki toplantı gününde Amorim, Cardinale, Gardiner ve Almstadt ile transfer piyasası konusunda uzun bir görüşme yaptı. Ele alınan pek çok konu arasında, dörtlü orta saha dizilişinde hem sol hem de sağ kanatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncuyu kadroya katma ihtiyacının ön plana çıktığı görüldü.
Çeviri:
Milano, Estupinan’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmeler ileri aşamada: Cardinale, Mazraoui’ye hamle yapmaya hazırlanıyor
MAZRAOUI FAVORİ
Kanatları güçlendirmek için çok beğenilen bir isim, Manchester United ve Fas milli takımının çok yönlü oyuncusu Noussair Mazraoui’dir. Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca onunla daha önce çalışmış olduğu için onu iyi tanıyor ve hem sağda hem de solda oynayabilmesi nedeniyle çok yönlülüğünü de oldukça takdir ediyor. Ibrahimovic bile onun destekçilerinden biri: Onu uzun süredir yakından tanıyor ve devam eden Dünya Kupası’ndaki performansları için de kamuoyuna açık bir şekilde övgüde bulunarak takdirini dile getirdi. Mazraoui, bu özelliklere sahip 3-4 oyuncudan oluşan listenin en başında yer alıyor.
ESTUPINAN'IN PARASIYLA
Milan’ın planı net: Estupinan’ı satmak ve bu satıştan elde edilecek gelirle Mazraoui transferine girişmek. Planlara uymadığı için ayrılması kesin olan Ekvadorlu kanat oyuncusu için Aston Villa ile görüşmeler sürüyor: talep edilen ücret 20 milyon avro ancak Villains daha az harcama yapmayı planlıyor. Estupinan, daha önce Villarreal’da onu çalıştırmış olan Unai Emery’nin özellikle istediği bir isim: taraflar bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser.
MANCHESTER UNITED'I İKNA ETMEK GEREKİR
Estupinan'ın transferi tamamlandıktan sonra (Milan bu konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmayı umuyor), Cardinale, Mazraoui'nin transferine pek sıcak bakmayan Manchester United'ın kapısını çalacak. Oyuncunun niyetini anlamak çok önemli olacak: Eğer Milan'a açık bir tutum sergilerse, transfer talebini Red Devils'a ileten bizzat oyuncu olacaktır.
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