Milano, Estupinan’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmeler ileri aşamada: Cardinale, Mazraoui’ye hamle yapmaya hazırlanıyor

Kanatları güçlendirmek için çok beğenilen bir isim, Manchester United ve Fas milli takımının çok yönlü oyuncusu Noussair Mazraoui’dir. Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca onunla daha önce çalışmış olduğu için onu iyi tanıyor ve hem sağda hem de solda oynayabilmesi nedeniyle çok yönlülüğünü de oldukça takdir ediyor. Ibrahimovic bile onun destekçilerinden biri: Onu uzun süredir yakından tanıyor ve devam eden Dünya Kupası’ndaki performansları için de kamuoyuna açık bir şekilde övgüde bulunarak takdirini dile getirdi. Mazraoui, bu özelliklere sahip 3-4 oyuncudan oluşan listenin en başında yer alıyor.