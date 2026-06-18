İtalya Dünya Kupası’na katılamıyor, ancak Serie A kesinlikle katılmıyor: Serie A’da forma giyen 66 oyuncu şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da oynuyor. Milan, kaleciden forvetlere kadar Dünya Kupası’nda en fazla oyuncuyu temsil eden takım. Rossoneri'den 10 oyuncu yola çıktı: Maignan (Fransa), Rabiot (Fransa), De Winter (Belçika), Saelemaekers (Belçika), Estupinan (Ekvador), Modric (Hırvatistan), Leao (Portekiz), Jashari (İsviçre), Pulisic (ABD) ve Gimenez (Meksika).
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Milano, Dünya Kupası'nda 10 Rossoneri oyuncusu: Rabiot'tan Pulisic'e, ilk maçın ardından durum değerlendirmesi
RABIOT ASİST KINGİ, MAIGNAN KÖTÜ
Mike Maignan ve Adrien Rabiot, Fransa’nın Senegal’i 1-0 mağlup ettiği ikna edici galibiyette 90 dakika sahada kaldı. Milan kaptanı, Mbaye’nin yakın direğe attığı golü kalesinde gördü ve buna birkaç fazla tereddüt de eklenince, performans notu 5 oldu. Rabiot ise savunma önündeki alışılmadık orta saha rolünde de çok iyi, hatta harika bir performans sergiledi: vizyoner bir derin pasla Barcola’yı 2-0’lık golü atması için kaleye gönderdi.
BELÇİKALILAR İÇİN SIFIR DAKİKA
Belçika'nın Mısır ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Alexis Saelemaekers ve Koni De Winter'in ilk maçları ertelendi; ikili maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Garcia, Trossard ve Mechele'nin tecrübesine güvenmeyi tercih etti.
PULISIC MUHTEŞEM PERFORMANS GÖSTERİYOR
ABD'nin Paraguay'ı 4-1 mağlup ettiği bu ezici galibiyette Pulisic'in üst düzey bir oyuncuya yakışır performansı öne çıktı: Maçın ilk golünü getiren Paraguaylı Bobadilla'nın kendi kalesine attığı golün öncüsü oldu; 35. dakikada da Monaco'nun forveti Balogun'a mükemmel bir asist yaptı. İlk yarının sonunda kas problemi nedeniyle oyundan çıktı.
GIMENEZ VE ESTUPINAN İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI
Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0'lık skorla rahatça mağlup eden Meksika'da, Gimenez hariç herkes sevinç gösterisinde bulunuyor. Ya da çok az bir ölçüde, çünkü o maçın 90 dakikası boyunca yedek kulübesinde kaldı. Ekvador'un Fildişi Sahili'ne yenildiği maçta da Estupinan için durum aynıydı.
MODRIC VE LEAO KÖTÜ OYNADI
Modric için unutulması gereken bir ilk maç oldu; parlak bir performans sergileyen İngiltere’nin temposuna ayak uydurmakta büyük zorluk çekti: 40 yaşındaki Hırvat yıldız, Madueke’ye yaptığı faulün ardından Kane’in 1-0’ı getiren penaltısına yol açtı. Leao’nun ilk maçı da acı bir deneyim oldu: 73. dakikada oyuna giren oyuncu, Portekiz ile Kongo arasındaki hayal kırıklığı yaratan beraberlik maçında kayda değer bir şey yaratamadı. Jashari, İsviçre’nin Katar’a karşı aldığı şaşırtıcı beraberlik maçında 89. dakikada oyuna girdi.