Milano, Dünya Kupası'nda 10 Rossoneri oyuncusu: Rabiot'tan Pulisic'e, ilk maçın ardından durum değerlendirmesi

Mike Maignan ve Adrien Rabiot, Fransa’nın Senegal’i 1-0 mağlup ettiği ikna edici galibiyette 90 dakika sahada kaldı. Milan kaptanı, Mbaye’nin yakın direğe attığı golü kalesinde gördü ve buna birkaç fazla tereddüt de eklenince, performans notu 5 oldu. Rabiot ise savunma önündeki alışılmadık orta saha rolünde de çok iyi, hatta harika bir performans sergiledi: vizyoner bir derin pasla Barcola’yı 2-0’lık golü atması için kaleye gönderdi.