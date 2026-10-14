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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Milano'daki İtalya-Fransa maçı: Biletler satışta, fiyatlar

İtalya
Fransa

İtalya'nın gruptaki son iç saha maçı 12 Kasım Perşembe günü Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Bilet fiyatları 20 avrodan başlıyor. Aileler, 12 yaş altındakiler, 18 yaş altındakiler, 65 yaş üstündekiler ve üniversite öğrencileri için indirimli fiyatlar uygulanacak.

San Siro, iki yıl aradan sonra Avrupa ve dünya futbolunun en heyecan verici karşılaşmalarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. İtalya-Fransa maçının biletleri satışa çıktı. İtalya Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grubundaki son iç saha maçı, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.


Biletler, yetkili Vivaticket satış noktalarından ve ticketing.figc.it sitesinden satın alınabiliyor. Ailelere, 12 yaş altındakilere, 18 yaş altındakilere, 65 yaş üstündekilere ve üniversite öğrencilerine indirimli fiyatlar sunuluyor.


İTALYA MİLANO'YA DÖNÜYOR

İtalya Millî Takımı, tarihindeki ilk maçını 15 Mayıs 1910'da Milano'da Fransa'ya karşı oynadı. Arena Civica'daki karşılaşmayı İtalya 6-2 kazandı. İtalya, on yıl sonra 18 Ocak 1920'de Fransa'yı 9-4 yenerek Milano'da oynadığı maçlar arasındaki en farklı galibiyetini aldı. Millî takımın en fazla maç oynadığı şehirler arasında Roma'nın ardından ikinci sırada bulunan Milano, 64 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İtalya bu maçlarda 39 galibiyet, 19 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 1905-1911 yılları arasında İtalya Futbol Federasyonu'nun merkezinin de bulunduğu şehirde millî takım dört farklı sahada oynadı: Arena Civica, 1928'de yıkılan Velodromo Sempione, Viale Lombardia'daki Campo Milan ve 3 Mart 1980'den bu yana Giuseppe Meazza'nın adını taşıyan San Siro Stadı.


İtalya, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Norveç'e 1-4 yenilmesinden bir yıl, Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-3 kaybetmesinden iki yıl sonra Meazza'da yeniden sahaya çıkacak. İtalya, Milano'da oynadığı son üç maçı kaybetti. Daha önce ise Ocak 1925'te Macaristan'a 1-2 yenilmesinden Ekim 2021'de İspanya'ya aynı skorla kaybetmesine kadar, tam 96 yıl boyunca bu şehirde yenilmemişti.


  • BİLET FİYATLARI

    AĞIRLAMA HİZMETLİ TURUNCU ŞEREF TRİBÜNÜ - 195 EURO

    KIRMIZI SKY LOUNGE - 180 EURO

    TURUNCU SKY LOUNGE - 160 EURO

    KIRMIZI KURUMSAL LOCALAR - 180 EURO

    KIRMIZI ŞEREF TRİBÜNÜ - 110 EURO

    KIRMIZI KOLTUK - 100 EURO


    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA - 80 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ - 70 EURO


    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 40 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM - 60 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ - 50 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM AİLE KAMPANYASI YETİŞKİN - 35 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM AİLE KAMPANYASI 18 YAŞ ALTI - 25 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 14 EURO


    TURUNCU ŞEREF TRİBÜNÜ - 80 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA - 70 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ - 60 EURO


    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 35 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM - 50 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ - 40 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM AİLE KAMPANYASI YETİŞKİN - 30 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM AİLE KAMPANYASI 18 YAŞ ALTI - 20 EURO

    TURUNCU TRİBÜN BİRİNCİ HALKA YAN BÖLÜM 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 10 EURO


    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN BİRİNCİ HALKA - 40 EURO

    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN BİRİNCİ HALKA 18 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 20 EURO


    KIRMIZI VE TURUNCU TRİBÜN İKİNCİ HALKA - 40 EURO

    KIRMIZI VE TURUNCU TRİBÜN İKİNCİ HALKA 65 YAŞ ÜSTÜ İNDİRİMLİ - 30 EURO

    KIRMIZI VE TURUNCU TRİBÜN İKİNCİ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 10 EURO



    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN İKİNCİ HALKA - 30 EURO

    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN İKİNCİ HALKA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ İNDİRİMLİ - 14 EURO


    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN İKİNCİ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 10 EURO


    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN ÜÇÜNCÜ HALKA - 20 EURO

    MAVİ VE YEŞİL TRİBÜN ÜÇÜNCÜ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 5 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN ÜÇÜNCÜ HALKA - 20 EURO

    KIRMIZI TRİBÜN ÜÇÜNCÜ HALKA 12 YAŞ ALTI İNDİRİMLİ - 5 EURO



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