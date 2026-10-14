San Siro, iki yıl aradan sonra Avrupa ve dünya futbolunun en heyecan verici karşılaşmalarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. İtalya-Fransa maçının biletleri satışa çıktı. İtalya Millî Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grubundaki son iç saha maçı, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.





Biletler, yetkili Vivaticket satış noktalarından ve ticketing.figc.it sitesinden satın alınabiliyor. Ailelere, 12 yaş altındakilere, 18 yaş altındakilere, 65 yaş üstündekilere ve üniversite öğrencilerine indirimli fiyatlar sunuluyor.





İTALYA MİLANO'YA DÖNÜYOR

İtalya Millî Takımı, tarihindeki ilk maçını 15 Mayıs 1910'da Milano'da Fransa'ya karşı oynadı. Arena Civica'daki karşılaşmayı İtalya 6-2 kazandı. İtalya, on yıl sonra 18 Ocak 1920'de Fransa'yı 9-4 yenerek Milano'da oynadığı maçlar arasındaki en farklı galibiyetini aldı. Millî takımın en fazla maç oynadığı şehirler arasında Roma'nın ardından ikinci sırada bulunan Milano, 64 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İtalya bu maçlarda 39 galibiyet, 19 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. 1905-1911 yılları arasında İtalya Futbol Federasyonu'nun merkezinin de bulunduğu şehirde millî takım dört farklı sahada oynadı: Arena Civica, 1928'de yıkılan Velodromo Sempione, Viale Lombardia'daki Campo Milan ve 3 Mart 1980'den bu yana Giuseppe Meazza'nın adını taşıyan San Siro Stadı.





İtalya, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Norveç'e 1-4 yenilmesinden bir yıl, Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 1-3 kaybetmesinden iki yıl sonra Meazza'da yeniden sahaya çıkacak. İtalya, Milano'da oynadığı son üç maçı kaybetti. Daha önce ise Ocak 1925'te Macaristan'a 1-2 yenilmesinden Ekim 2021'de İspanya'ya aynı skorla kaybetmesine kadar, tam 96 yıl boyunca bu şehirde yenilmemişti.



