Marcus Rashford'un geleceği hâlâ belirsiz. İngiliz kanat oyuncusu, sezonun bu son döneminde Barcelona'dan onay almak için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda: bu bağlamda, Raphinha'nın yaşadığı sakatlık (Mundo Deportivo'ya göre Blaugrana kulübüne yakın kaynakların doğruladığı üzere, sağ uyluk biceps femoris kasındaki sakatlık nedeniyle önümüzdeki beş hafta sahalardan uzak kalacak) eski Manchester United oyuncusuna, Katalan kulübünü Red Devils'tan kiralama opsiyonunu (30 milyon euro) kesin olarak kullanmaya ikna etmek için eşsiz bir fırsat sunabilir.
Milano'da Rashford yeniden gündemde: İspanya ve İngiltere'den gelen haberler, geleceği hakkında sızan bilgiler
BARSELONA ONU KADROYA ALACAK MI?
Mundo Deportivo'dan meslektaşlarımız, Katalan kulübünün opsiyonu kullanarak İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmaya karar vermesi durumunda, Rashford'un menajer ekibi ile Barcelona'nın gelecekteki sözleşmesinin olası şartları üzerinde şimdiden anlaşmaya vardıklarını vurguluyor.
Ancak nihai karar, ancak sezonun sonunda ve Blaugrana'nın Finansal Fair Play'in katı kurallarına uyum sağlayabilmesi durumunda verilecek.
MİLAN VE PSG TRANSFER PENCERESİNDE
Peki ya öyle olmazsa?
Oyuncunun Katalonya'da kalıp La Liga kulübü için oynamaya devam etmek istediği biliniyor olsa da, Rashford'u kadroya katma konusunda nihai bir karar alınmazsa, onun transferi için yarışa girmek üzere bekleyen en az iki büyük kulüp var.
CaughtOffside'ın haberine göre, Rashford'un durumunu yakından takip edenler Milan ve Paris Saint-Germain. Geçmişte de hem Rossoneri hem de Fransızlar bu oyuncuya ilgi göstermişti ve İngiliz kanat oyuncusu Premier League'de Manchester United'a geri dönerse, yaz transfer döneminde tekrar devreye girebilirler.