Milano’da Filippi ve Corradi’nin sözleşmelerinin feshi konusunda anlaşma sağlandı. Allegri ile gerginlik var, şimdi ne olacak?

Massimiliano Allegri, Sardunya'da tatilde ve Milan ile olan meselesinin çözülmesini bekliyor; böylece mavi-beyazlı kulüple sözleşme imzalayabilecek. Kulüp ise acele etmiyor, zira De Laurentiis'in bu hafta içinde bir görüşmeyi zorlaştıracak çeşitli randevuları var. Zaten her şey netleşmiş durumda; Allegri, transfer stratejileri konusunda sportif direktör Manna ile sürekli temas halinde: Anlaşma, üç yıllık bir sözleşme üzerine kuruluyor.

Livornolu teknik direktörün menajeri Milan ile temas halinde ancak tazminat konusu konusunda gerginlik devam ediyor: Tam 30 gün, bir anlaşmaya varmak için henüz yeterli olmadı ancak taraflar sürekli iletişim halinde.