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Grafica CM Allegri Napoli 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milano’da Filippi ve Corradi’nin sözleşmelerinin feshi konusunda anlaşma sağlandı. Allegri ile gerginlik var, şimdi ne olacak?

AC Milan
Transfers

Milano, Allegri’nin teknik ekibinden iki üyenin sözleşmelerinin feshi konusunda anlaşma sağlandı: Livorno’lu teknik direktörün Napoli ile imzalayacağı sözleşme ertelendi

Massimiliano Allegri, Sardunya'da tatilde ve Milan ile olan meselesinin çözülmesini bekliyor; böylece mavi-beyazlı kulüple sözleşme imzalayabilecek. Kulüp ise acele etmiyor, zira De Laurentiis'in bu hafta içinde bir görüşmeyi zorlaştıracak çeşitli randevuları var. Zaten her şey netleşmiş durumda; Allegri, transfer stratejileri konusunda sportif direktör Manna ile sürekli temas halinde: Anlaşma, üç yıllık bir sözleşme üzerine kuruluyor.

Livornolu teknik direktörün menajeri Milan ile temas halinde ancak tazminat konusu konusunda gerginlik devam ediyor: Tam 30 gün, bir anlaşmaya varmak için henüz yeterli olmadı ancak taraflar sürekli iletişim halinde.

  • CORRADI VE FILIPPI SORUNU ÇÖZÜYOR

    Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve artık sadece resmi açıklamanın yapılması bekleniyor: Max Allegri’nin teknik ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Filippi, 2027 yılına kadar Milan ile olan sözleşmesini feshetti. Livorno’lu teknik direktörü Napoli’ye takip etmeyecek, çünkü Fabio Paratici ve Fiorentina’nın teklifini kabul etti.

    Max’in teknik ekibinden bir başka üye daha Milan ile olan sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı: Bernardo Corradi. Chievo ve Lazio’da forma giymiş eski forvet, profesyonel futbol dünyasında ilk kez bir A Takım’ın teknik direktörlüğünü üstlenmek üzere Sampdoria ile sözleşme imzalamaya hazır.

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  • ALLEGRI İÇİN İKİ SENARYO

    Sabrın her zaman bir sınırı vardır ve De Laurentiis’in sabrı tükenmek üzere. Napoli’nin patronu, Allegri ile ilgili tartışmanın bu haftadan öteye uzamasını istemiyor. Artık eski Milan teknik direktörü için iki olası senaryo söz konusu: önümüzdeki 48/72 saat içinde kendisi ve teknik ekibinin geri kalanı için Rossoneri kulübüyle orta yol bulmak ya da istifa edip ardından FIGC'nin teminat kuruluna tazminat davası açmak. Son bir ayda iki kulübü de sarsan bu olaya son vermek için çok yakında bir gelişme bekleniyor.