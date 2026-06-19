Milan için beklenmedik bir dönüm noktası olabilir: Gerry Cardinale, Rossoneri kulübünün sportif direktörlüğünü İtalyan bir yöneticiye emanet etme olasılığını değerlendiriyor gibi görünüyor. Bu bağlamda, Gianluca Di Marzio’nun Sky’da aktardığı üzere, Domenico Teti’nin adayı öne çıkıyor.Teti, son yıllarda Serie A dışında bir kariyer inşa etmiş, ancak çeşitli Avrupa liglerinde ve bunun ötesinde de deneyim biriktirmiş bir İtalyan yönetici.
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Milano’da Cardinale, İtalyan bir sportif direktör atamayı düşünüyor: Wolverhampton’ın eski oyuncusu Teti gündemde
KEŞİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Teti, uluslararası oyuncu keşif çalışmalarına odaklanmış bir isimdir; bu özellikleri, Rossoneri kulübünün uygulamaya koymaya çalıştığı felsefeyle uyumludur. Kulübün amacı, değer katabilecek yetenekleri ortaya çıkarmak ve bu sayede sermaye kazancı da elde etmektir.
WOLVES’A MÜKEMMEL VURUŞLAR
Son yıllarda Teti, Premier League’de Wolverhampton’da görev yapmış ve İngiliz kulübüne önemli mali getiriler sağlayan transferlere katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında Fabio Silva’nın Borussia Dortmund’a, Matheus Cunha’nın Manchester United’a ve Rayan Aït-Nouri’nin Manchester City’ye transferleri öne çıkmaktadır. Bu süreç, kulüp yönetiminin teknik direktör Vítor Pereira’yı görevden alma kararı konusunda yaşanan iç anlaşmazlıklar nedeniyle kısa süre önce sona ermiştir.
TANITIMLAR VE İÇGÖRÜLER
Teti’nin kariyeri Hellas Verona’da başladı; ardından Sampdoria’ya transfer olmadan önce İsviçre’nin Lugano takımında oynayarak yurtdışına adım attı: Sampdoria formasıyla Serie B şampiyonluğunu kazandı ve o dönemde kariyerlerinin başlangıcında olan iki genç yetenek olan Icardi ve Mustafi gibi transferler sayesinde takımı Serie B’ye yükseltti. Cenova'daki deneyiminin ardından Novara'ya transfer oldu ve burada da şampiyonluğa katkıda bulunarak kulübün Serie B'ye dönüşünü kutladı; ertesi yıl Baroni'nin teknik direktörlüğünde Serie A'ya yükselmeye çok yaklaştı ve bu tarihi başarıya çok az kalmıştı; ancak bu yolculuk ancak playoff finalinde sona erdi (Lecce'de tekrar birlikte çalışmaya başlamaları ihtimali de yok değil). 2018'den 2021'e kadar yurtdışında bir başka deneyim yaşadı ve Apoel Nicosia ile şampiyonluğu kazanarak Kıbrıs'ta da iz bıraktı. Son durağı Wolverhampton oldu; burada transfer piyasasında çok başarılı bir performans sergiledi. Bundan önce ise Suudi Pro Ligi'nin yeni projesinde Suudi Arabistan'a da bir süre uğradı ve Al-Shabab'da Carrasco ve Rakitic gibi oyuncularla çalıştı.