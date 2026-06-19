Milano’da Cardinale, İtalyan bir sportif direktör atamayı düşünüyor: Wolverhampton’ın eski oyuncusu Teti gündemde

Teti’nin kariyeri Hellas Verona’da başladı; ardından Sampdoria’ya transfer olmadan önce İsviçre’nin Lugano takımında oynayarak yurtdışına adım attı: Sampdoria formasıyla Serie B şampiyonluğunu kazandı ve o dönemde kariyerlerinin başlangıcında olan iki genç yetenek olan Icardi ve Mustafi gibi transferler sayesinde takımı Serie B’ye yükseltti. Cenova'daki deneyiminin ardından Novara'ya transfer oldu ve burada da şampiyonluğa katkıda bulunarak kulübün Serie B'ye dönüşünü kutladı; ertesi yıl Baroni'nin teknik direktörlüğünde Serie A'ya yükselmeye çok yaklaştı ve bu tarihi başarıya çok az kalmıştı; ancak bu yolculuk ancak playoff finalinde sona erdi (Lecce'de tekrar birlikte çalışmaya başlamaları ihtimali de yok değil). 2018'den 2021'e kadar yurtdışında bir başka deneyim yaşadı ve Apoel Nicosia ile şampiyonluğu kazanarak Kıbrıs'ta da iz bıraktı. Son durağı Wolverhampton oldu; burada transfer piyasasında çok başarılı bir performans sergiledi. Bundan önce ise Suudi Pro Ligi'nin yeni projesinde Suudi Arabistan'a da bir süre uğradı ve Al-Shabab'da Carrasco ve Rakitic gibi oyuncularla çalıştı.