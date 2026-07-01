Milano’da Cardinale ile Liberaller arasındaki zirve sona erdi: önümüzdeki saatlerde Como ile de temas kurulacak, neler olabilir?

Cardinale, bu konuyu bizzat ele almayı tercih etti; zira müzakerelerde diğer talipler, başta Como olmak üzere, karşısında ekonomik bir avantaja sahipti. Liberali’yi kadrosuna katmak isteyen diğer tüm kulüpler, sözleşmedeki serbest kalma maddesi uyarınca öngörülen 6 milyon avroyu Catanzaro’ya ödeyerek onu transfer edebilse de, Milan bu tutarın %50’sine hak kazanacaktı. Böylece bu transferi sadece 3 milyon avroya tamamlayabilecek olan Rossoneri kulübü, son günlerde Kalabriyalı kulübün yönetimi ile, 2007 doğumlu Mattia Cappelletti ve 2006 doğumlu Jacopo Sardo gibi Milan Futuro’dan iki genç oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor.