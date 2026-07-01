Mattia Liberali’nin geleceğiyle ilgili belirsizliğin sonucunun açıklanmasından önce Milan kulübünde büyük bir bekleyiş yaşanıyor. milannews.it'nin haberine göre, son saatlerde Rossoneri'nin patronu Gerry Cardinale, Catanzaro'ya ait olan ofansif orta saha oyuncusu ve menajeri Alessandro Lucci'nin katılımıyla durum değerlendirmesi yapmak üzere bir video konferans toplantısı düzenlendi. Butoplantı, öncelikle Rossoneri'nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in son günlerde uyguladığı baskıyı teyit etmek ve 2007 doğumlu oyuncuyu Milanello'ya geri getirmek için bir fırsat oldu.
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Milano’da Cardinale ile Liberaller arasındaki zirve sona erdi: önümüzdeki saatlerde Como ile de temas kurulacak, neler olabilir?
KARDİNAL SAHAYA ÇIKIYOR
Cardinale, bu konuyu bizzat ele almayı tercih etti; zira müzakerelerde diğer talipler, başta Como olmak üzere, karşısında ekonomik bir avantaja sahipti. Liberali’yi kadrosuna katmak isteyen diğer tüm kulüpler, sözleşmedeki serbest kalma maddesi uyarınca öngörülen 6 milyon avroyu Catanzaro’ya ödeyerek onu transfer edebilse de, Milan bu tutarın %50’sine hak kazanacaktı. Böylece bu transferi sadece 3 milyon avroya tamamlayabilecek olan Rossoneri kulübü, son günlerde Kalabriyalı kulübün yönetimi ile, 2007 doğumlu Mattia Cappelletti ve 2006 doğumlu Jacopo Sardo gibi Milan Futuro’dan iki genç oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor.
ŞİMDİ SIRA COMO’DA
milannews.it’ye göre, bugün için planlanan üst düzey görüşme sabah saatlerinde gerçekleştirildi ve çoktan sona erdi. Önümüzdeki saatler içinde Mattia Liberali ve ekibi, Como ile yeniden temasa geçecek. Como, son haftalarda Sassuolo'ya (oyuncuyu Catanzaro'da keşfeden Alberto Aquilani'nin çalıştırdığı ve onu takip eden bir başka takım) karşı belirgin bir avantaj elde etmiş ve hatta genel bir anlaşmaya varmıştı. Lombardiya kulübü, Milan’ın tekrar yarışa girdiğini öğrenir öğrenmez, olası bir açık artırmaya katılmak istemediğini açıkça belirtmiş durumda ve Liberali’den en kısa sürede olumlu bir yanıt bekliyor.