Milano’da Camarda ve Comotto’nun menajerleriyle kulüp merkezinde bir görüşme yapıldı: Sözleşme yenilemesi yaklaşıyor; Rossoneri’deki gelecekleri hakkında neler sızıyor?

Zirvenin ardından Casa Milan’ın dışında röportaj veren Beppe Riso, kısa bir yorumda bulundu: “Camarda ve Comotto mu? Sözleşme uzatmaları henüz sonuçlanmadı, görüşmelere daha yeni başladık. İkisinin de geleceği Rossonero’da.” Bu açıklama, Rubén Amorim ve teknik ekip tarafından alınacak karar ne olursa olsun, Milan’ın bu iki oyuncu üzerinde kontrolünü sürdürmek istediğini teyit ediyor. Camarda için şu anda en somut senaryo, Sampdoria’ya kiralanması; burada, Allegri’nin Milan’daki teknik ekibinin eski bir üyesi ve İtalya genç milli takımlarının teknik direktörü olan Bernardo Corradi ile çalışacak. Spezia ile Serie B sezonunu geride bırakan Comotto ise hem Serie A hem de Serie B takımlarından bazı teklifler aldı. Rossoneri kulübü, en iyi çözümü değerlendirmek için gerekli tüm zamanı ayırmak istiyor ve özellikle Amorim’in, bu iki genç oyuncuyu en azından ilk hazırlık maçlarında denemeyi talep etmesi ve ikisinden en az birini A takım kadrosuna dahil etme imkânı olup olmadığını anlamaya çalışması ihtimali de göz ardı edilemez.