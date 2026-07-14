Liberali olayından ders alan Milan, kendi altyapısında yetişen en yetenekli iki oyuncuyu gelecek için kadrosuna katmaya çalışıyor. Lecce ve Spezia’da kiralık olarak geçirdikleri dönemlerin ardından geri dönen Francesco Camarda ve Christian Comotto, Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Rubén Amorim tarafından sezon öncesi hazırlıkların ilk aşamasına katılmak üzere kadroya çağrıldı; oyuncuların geleceği belirlenmeden önce performansları değerlendirilecek.
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Milano’da Camarda ve Comotto’nun menajerleriyle kulüp merkezinde bir görüşme yapıldı: Sözleşme yenilemesi yaklaşıyor; Rossoneri’deki gelecekleri hakkında neler sızıyor?
YENİLEME HEDEFİ
Bu bağlamda, bugün öğleden sonra Beppe Riso ve Marianna Mecacci, birkaç hafta içinde ikinci kez Rossoneri yönetimi ile görüşmek üzere Casa Milan’ın merkezine gittiler. Kulübün planları arasında, 2008 doğumlu forvet ve orta saha oyuncusunun sözleşmelerinin Haziran 2031'e kadar uzatılması konusu yer alıyor. Camarda ile 18 yaşını doldurduğunda imzalanan sözleşme 2027'de, Comotto'nunki ise 2028'de sona eriyor.
GELECEK NASIL OLACAK?
Zirvenin ardından Casa Milan’ın dışında röportaj veren Beppe Riso, kısa bir yorumda bulundu: “Camarda ve Comotto mu? Sözleşme uzatmaları henüz sonuçlanmadı, görüşmelere daha yeni başladık. İkisinin de geleceği Rossonero’da.” Bu açıklama, Rubén Amorim ve teknik ekip tarafından alınacak karar ne olursa olsun, Milan’ın bu iki oyuncu üzerinde kontrolünü sürdürmek istediğini teyit ediyor. Camarda için şu anda en somut senaryo, Sampdoria’ya kiralanması; burada, Allegri’nin Milan’daki teknik ekibinin eski bir üyesi ve İtalya genç milli takımlarının teknik direktörü olan Bernardo Corradi ile çalışacak. Spezia ile Serie B sezonunu geride bırakan Comotto ise hem Serie A hem de Serie B takımlarından bazı teklifler aldı. Rossoneri kulübü, en iyi çözümü değerlendirmek için gerekli tüm zamanı ayırmak istiyor ve özellikle Amorim’in, bu iki genç oyuncuyu en azından ilk hazırlık maçlarında denemeyi talep etmesi ve ikisinden en az birini A takım kadrosuna dahil etme imkânı olup olmadığını anlamaya çalışması ihtimali de göz ardı edilemez.
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