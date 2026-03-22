Milano'da Allegri, Furlani ve Tare arasında bir toplantı: Gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden başladı; bütçe ve hedefler belirlendi

Sky Sport'un haberine göre, bu hafta Furlani, Tare ve Allegri arasında ilk bir toplantı gerçekleştirildi. Casa Milan'da yapılan toplantıda, önümüzdeki transfer dönemi için ayrılacak bütçe ve buna bağlı olarak, teknik direktöre emanet edilecek ve bu sezonunkinden çok daha fazla maça çıkacak olan takımın nasıl oluşturulacağı ele alındı.





Teknik ekip ve kulüp yönetimi tarafından paylaşılan planlar, genç ve yükselişte olan oyuncular ile aynı sayıda uluslararası, daha deneyimli ve üçlü mücadeleye hazır oyuncuları bir araya getirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla Sky Sport'a göre, iki tarafın istekleri, yaz boyunca izlenecek yol haritası konusunda uzuşmuş durumda.