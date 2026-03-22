Milan için önemli günler. Allegri'nin takımı, Torino'yu 3-2 mağlup ederek galibiyet hedefini kaçırmadı; bu sonuç, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için hayati önem taşıyor. Ancak saha dışında kulüp, Milan'ın geleceğini planlamakla da aynı derecede meşgul.
Milano'da Allegri, Furlani ve Tare arasında bir toplantı: Gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden başladı; bütçe ve hedefler belirlendi
Sky Sport'un haberine göre, bu hafta Furlani, Tare ve Allegri arasında ilk bir toplantı gerçekleştirildi. Casa Milan'da yapılan toplantıda, önümüzdeki transfer dönemi için ayrılacak bütçe ve buna bağlı olarak, teknik direktöre emanet edilecek ve bu sezonunkinden çok daha fazla maça çıkacak olan takımın nasıl oluşturulacağı ele alındı.
Teknik ekip ve kulüp yönetimi tarafından paylaşılan planlar, genç ve yükselişte olan oyuncular ile aynı sayıda uluslararası, daha deneyimli ve üçlü mücadeleye hazır oyuncuları bir araya getirmeyi hedefliyor. Dolayısıyla Sky Sport'a göre, iki tarafın istekleri, yaz boyunca izlenecek yol haritası konusunda uzuşmuş durumda.
Milan, ligde aldığı üç puanla yeniden yola çıkarken, Genel Müdür Furlani ve Teknik Direktör Tare’nin de katıldığı bir toplantı düzenledi.Bu toplantı, kulübün gelecek sezonların temellerini atmak üzere organize olduğu ve ortak bir hedef doğrultusundahareket ettiğini gösteriyor.
Geçtiğimiz haftalarda sızan haberlere göre, Allegri en az 4 takviye talep etmiş ve bunların hepsi de birinci sınıf isimlermiş. Toskanalı teknik direktör için 4-5 pozisyonda takviye yapılması gerekiyor: en az bir stoper, tercihen sol ayaklı, bir kanat oyuncusu, golcü bir ortasaha oyuncusu, Modric'e alternatif bir oyun kurucu ve golcü bir forvet.