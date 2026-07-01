Milano, Comotto ve Camarda’nın menajerleriyle görüşme: gelecek konusunda karar verilecek

Casa Milan’da iki genç Rossoneri oyuncusunun geleceği açısından önemli bir gün. Sportitalia’nın haberine göre, menajerler Beppe Riso ve Marianna Meccacci, Francesco Camarda ve Christian Comotto’nun geleceğini görüşmek üzere Via Aldo Rossi’ye geldiler. Her ikisi de 2008 doğumlu olan oyuncular, öncelikle hazırlık kampı için A Takım kadrosuna dahil edilecekler, ancak transfer döneminin sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderilmeleri bekleniyor.