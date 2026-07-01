MilanNews.it’in haberine göre, toplantıda Milan’ın Camarda ve Comotto’yu kadroda tutmak ve sözleşmelerini uzatmak istediği ortaya çıktı.





Hedef, kulübü korumak amacıyla yeni Liberali vakalarının yaşanmasını önlemek ve her iki oyuncuya da maddi iyileştirmeler sunarak sözleşmelerini en az 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatmak.





Ruben Amorim, bu oyuncuları canlı olarak izlemek ve sezon boyunca Milan’a nasıl katkı sağlayabileceklerini bizzat değerlendirmek istiyor.