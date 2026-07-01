Casa Milan’da iki genç Rossoneri oyuncusunun geleceği açısından önemli bir gün. Sportitalia’nın haberine göre, menajerler Beppe Riso ve Marianna Meccacci, Francesco Camarda ve Christian Comotto’nun geleceğini görüşmek üzere Via Aldo Rossi’ye geldiler. Her ikisi de 2008 doğumlu olan oyuncular, öncelikle hazırlık kampı için A Takım kadrosuna dahil edilecekler, ancak transfer döneminin sonuna kadar kiralık olarak başka takımlara gönderilmeleri bekleniyor.
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Milano, Comotto ve Camarda’nın menajerleriyle görüşme: Gelecek belirlenecek, sızan bilgiler
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Camarda ve Comotto, 2025-26 sezonunda kiralık olarak forma giydiler. Forvet, Lecce forması giydi ve lig ile İtalya Kupası'nda toplam 23 maça çıktı (ayak bileğindeki ciddi sakatlık nedeniyle); Bologna'ya karşı bir gol attı. Orta saha oyuncusu ise Spezia'da forma giydi ve Serie B'de 28, İtalya Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Comotto'nun Milan ile olan sözleşmesi, tıpkı Camarda gibi, 2028'de sona eriyor.
CAMARDA VE COMOTTO: MILAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDEN NELER ÇIKTI?
MilanNews.it’in haberine göre, toplantıda Milan’ın Camarda ve Comotto’yu kadroda tutmak ve sözleşmelerini uzatmak istediği ortaya çıktı.
Hedef, kulübü korumak amacıyla yeni Liberali vakalarının yaşanmasını önlemek ve her iki oyuncuya da maddi iyileştirmeler sunarak sözleşmelerini en az 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzatmak.
Ruben Amorim, bu oyuncuları canlı olarak izlemek ve sezon boyunca Milan’a nasıl katkı sağlayabileceklerini bizzat değerlendirmek istiyor.