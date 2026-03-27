Christian Comotto, yükselişe geçen bir yetenek. Spezia formasıyla gösterdiği gelişim, bir dizi faktörün sonucudur: yaşıtlarına (2008 doğumlu) göre ortalamanın üzerinde teknik beceriler, profesyonel bir zihniyet ve önümüzdeki yıllarda kesinlikle geliştirilmesi gereken ilgi çekici bir hırs. Milan'ın altyapısında kelimenin tam anlamıyla büyüleyici bir performans sergiledikten sonra, büyüklerin futboluyla boy ölçüşmek için kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi tercih etti. Bu seçim, gerçek futbola aç bir yer olan Liguria'ya yöneldi. Eski defans oyuncusu Gianluca Comotto'nun oğlu olan Comotto, Rossoneri'nin Avustralya yaz turu sırasında A takımda attığı ünlü çalımlı penaltı golüyle de teyit ettiği gibi, sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlıyor.



