Christian Comotto, yükselişe geçen bir yetenek. Spezia formasıyla gösterdiği gelişim, bir dizi faktörün sonucudur: yaşıtlarına (2008 doğumlu) göre ortalamanın üzerinde teknik beceriler, profesyonel bir zihniyet ve önümüzdeki yıllarda kesinlikle geliştirilmesi gereken ilgi çekici bir hırs. Milan'ın altyapısında kelimenin tam anlamıyla büyüleyici bir performans sergiledikten sonra, büyüklerin futboluyla boy ölçüşmek için kiralık olarak başka bir takıma gitmeyi tercih etti. Bu seçim, gerçek futbola aç bir yer olan Liguria'ya yöneldi. Eski defans oyuncusu Gianluca Comotto'nun oğlu olan Comotto, Rossoneri'nin Avustralya yaz turu sırasında A takımda attığı ünlü çalımlı penaltı golüyle de teyit ettiği gibi, sıra dışı bir kişiliğe sahip olduğunu kanıtlıyor.
Milano, Comotto Spezia'da parladı: Gelecek sezonun sürpriz ismi olabilir, ayrıntılar
OLUMLU SAYILAR
La Spezia'da Comotto, sezon başında belirlenen hedef ve beklentilerden farklı bir lig mücadelesi veren ve zor bir dönemden geçen siyah-beyazlı kulübün durumuna rağmen kendine önemli bir yer ediniyor. Donadoni'nin geçici teknik direktörlüğü de acı bir şekilde sona erdi ve Luca D’Angelo göreve geri döndü; takım, şu anki geçici sıralamaya göre küme düşmüş durumda. Takımın performansına rağmen, Milan'ın sahibi olduğu orta saha oyuncusu 32 maçın 22'sinde sahaya çıktı ve hırslı Palermo deplasmanında maçın en iyi oyuncusu seçildiği gibi çok yüksek performans zirveleri yakaladı.
ÖZELLİKLER
Comotto, orta saha oyuncusu, ofansif orta saha oyuncusu veya defans önü orta saha oyuncusu rollerini aynı verimlilikle üstlenebilen tipik bir modern orta saha oyuncusudur. Doğal bir sağlak olan ve zaten önemli bir fiziksel yapıya (185 cm) sahip olan oyuncu, taktik zekası ve oyunu okuma yeteneği ile öne çıkıyor. Hem kısa hem de uzun paslarda iyi oynayan oyuncu, kişisel olarak önemli bir haftayı geride bıraktı: Bollini'nin İtalya U19 takımında, Macaristan'ın aynı yaştaki takımına karşı kazanılan maçta gol attı.
ALLEGRI TARAFINDAN BEĞENİLEN
Massimiliano Allegri, Comotto'nun gelişim süreci hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak, onun bir üst seviyeye atlamaya hazır olduğunubelirtti. Teknik ekibi, Spezia ile Serie B'deki macerasında onu adım adım, maç maç takip ediyor. Livorno doğumlu teknik direktör, yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında da onu övmüş ve geleceğin Milan'ının temellerinin atılacağı genç Rossoneri yeteneklerinden biri olarak göstermişti.
HEMEN A TAKIMINA
Comotto'nun önümüzdeki yazdan itibaren 2026/27 sezonunda Milanello'da kalıcı olarak yer alması, kulübün dikkatle değerlendirdiği somut birseçenek. Bu tercih, Rossoneri sisteminde yetişmiş genç oyunculara yatırım yapma isteğini ortaya koyacaktır.
Comotto için bu, büyüme sürecinde önemli bir adım olacak ve her gün üst düzey bir ortamda kendini kanıtlama ve Serie A şampiyonasının getirdiği değişikliklerle başa çıkma fırsatı sunacaktır. Çok şey önümüzdeki aylarda yapılacak nihai değerlendirmelere bağlıolacak, ancak yol haritası gerçekten çizilmiş olabilir: Comotto artık kiralık değil, Allegri'nin Milan'ındaki altıncı oyuncu olarak hemen kadroda yer alacak.