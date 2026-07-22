Milan, geçmişte yaptığı hataları tekrarlamak gibi bir niyeti kesinlikle yok. Özellikle, Liberali vakası gibi durumların, yani yetenekli oyuncuların Milan’dan bedelsiz ya da sergiledikleri teknik değere kıyasla çok daha düşük bedeller karşılığında ayrılmalarının tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor. Şu anda Rossoneri kulübü, Christian Comotto’yu en önemli genç oyuncularından biri olarak görüyor ve onu gelecek için kulübe bağlamaya karar verdi.
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Milano, Comotto bugün sözleşme imzaladı: 2031’e kadar sözleşme uzatıldı, Juventus’tan gelen teklif reddedildi
JUVE’YE KARŞI YENİLENME
Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Comotto ve menajerleri öğleden sonra AC Milan’ın merkezine giderek, Temmuz 2031’de sona erecek olan yeni sözleşmeyi imzalayacaklar. Bu, transfer döneminin ilk günlerinde 2008 doğumlu oyuncu için bir teklif sunmuş olan Juventus’a da önemli bir mesaj niteliğinde.
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