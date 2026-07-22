Milano, Comotto bugün sözleşme imzaladı: 2031’e kadar sözleşme uzatıldı, Juventus’tan gelen teklif reddedildi

Milan, geçmişte yaptığı hataları tekrarlamak gibi bir niyeti kesinlikle yok. Özellikle, Liberali vakası gibi durumların, yani yetenekli oyuncuların Milan’dan bedelsiz ya da sergiledikleri teknik değere kıyasla çok daha düşük bedeller karşılığında ayrılmalarının tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor. Şu anda Rossoneri kulübü, Christian Comotto’yu en önemli genç oyuncularından biri olarak görüyor ve onu gelecek için kulübe bağlamaya karar verdi.