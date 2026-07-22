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Comotto Milan prima magliaGetty Images

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Milano, Comotto bugün sözleşme imzaladı: 2031’e kadar sözleşme uzatıldı, Juventus’tan gelen teklif reddedildi

AC Milan

Milan, genç yıldızı Comotto’yu kadrosuna bağladı: İşte 2031’e kadar geçerli yeni sözleşmenin imzası

Milan, geçmişte yaptığı hataları tekrarlamak gibi bir niyeti kesinlikle yok. Özellikle, Liberali vakası gibi durumların, yani yetenekli oyuncuların Milan’dan bedelsiz ya da sergiledikleri teknik değere kıyasla çok daha düşük bedeller karşılığında ayrılmalarının tekrarlanmasını önlemeye çalışıyor. Şu anda Rossoneri kulübü, Christian Comotto’yu en önemli genç oyuncularından biri olarak görüyor ve onu gelecek için kulübe bağlamaya karar verdi.

  • JUVE’YE KARŞI YENİLENME

    Editörümüzün edindiği bilgilere göre, Comotto ve menajerleri öğleden sonra AC Milan’ın merkezine giderek, Temmuz 2031’de sona erecek olan yeni sözleşmeyi imzalayacaklar. Bu, transfer döneminin ilk günlerinde 2008 doğumlu oyuncu için bir teklif sunmuş olan Juventus’a da önemli bir mesaj niteliğinde.

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