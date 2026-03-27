Paylaşma ve mutluluğun hakim olduğu bir öğleden sonra. 2 ay ile 17 yaş arasındaki yaklaşık yirmi çocuk ve gencin mutlu gözleri ile Varese’deki Del Ponte Hastanesinde yatan çocukları ziyaret eden Matteo Gabbia, Ruben Loftus-Cheek ve Milan Futuro’dan Jacopo Sardo ile Filippo Piermarini’nin gözleri birbirine benziyordu. Milan'ın sürekli olarak sürdürdüğü bu ziyareti çok beğenen genç hastalarla imza, hediye ve şakalaşmalar yaşandı.
Milano, çocuk hastaları ziyaret eden heyet: "Onlar için olduğu kadar bizim için de güzeldi: Onların gücünü gördük"
KAFES SÖZLERİ
"İnanılmaz bir güce sahip çocuklar: size neyin gerçekten önemli olduğunu anlamanızı sağlıyorlar. Bu ilk kez olmuyor, sık sık bu tür etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçen çocuklara ve ailelerine bir gülümseme getirmek çok güzel. En güzel yanı ise bu çocukları tanıyacak zaman bulmak, onlara bizim de aynı korkuları ve düşünceleri olan normal insanlar olduğumuzu göstermek. Onların gücü ve gülümsemeleri bizi çok etkiledi. Bize düşünmemizi sağlıyorlar: bazen çok küçük sorunlarda kendimizi kaybediyoruz" diyor Gabbia.
MILAN FUTURO GENÇLERİNİN AÇIKLAMALARI
"Çok büyük bir duygu yaşattı. Bu tür durumlarla başa çıkmak kolay değil, ama küçük bir jestin ardından bir gülümseme görmek, insanın kalbinde iz bırakan bir şey. Umarım bunu tekrar yapabiliriz, çünkü insana çok şey katıyor." Bu ziyaret, daha geniş kapsamlı bir girişimin parçası. Nitekim geçtiğimiz aylarda Milan'ın gençlik takımı, çocukları ve aileleri de dahil ederek bir oyuncak ve bağış kampanyası düzenledi.
Milan'ın bu hamlesi, bölgeye olan yakınlığının güçlü bir göstergesidir.