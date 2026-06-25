Milano, Cissè, Amorim ile birlikte hazır olmak için Abruzzo’da antrenman yapıyor: geleceği hakkında sızan bilgiler

Alphadjo Cisse (soyadının ilk hecesi, ‘i’ harfinde vurgu ile telaffuz edilmeli, kendisi böyle söyledi) geçen yaz Hellas Verona'dan kiralık olarak Catanzaro'ya gelmişti; ancak Giallorossi'nin transfer kampanyası göz önüne alındığında, onun gelişi biraz arka planda kalmıştı. Takım, orta saha için önce Liberali gibi yetenekli bir oyuncuyu, ardından da Rémi Oudin gibi tartışmasız kalitede bir 10 numara oyuncuyu kadrosuna katmıştı.





2006 doğumlu, Treviso'da doğmuş ve kökeni Gine'ye dayanan, teknik direktör Baldini tarafından sürekli U21 kadrosuna çağrılan Cisse, Catanzaro'da başlangıçta 3-4-2-1 sisteminde sol ofansif orta saha olarak sahaya çıkıyordu; bu muhtemelen onun ideal pozisyonuydu. Ancak daha sonra, takım dengesini sağlamak amacıyla Aquilani taktik sistemini değiştirerek, ofansif orta saha oyuncusu yerine bir orta saha oyuncusu dahil etti. Yeni taktik düzeninde Iemmello’nun arkasında tek gerçek pasör olarak kalan Cisse, topu ayağında yıkıcı hızlanmalar, bire bir durumlardaki yaratıcılık, asistler ve gollerden oluşan olağanüstü bir repertuar sergiledi.







