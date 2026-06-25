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Grafica Alphadjo Cisse MilanCalciomercato

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Milano, Cissè, Amorim ile birlikte hazır olmak için Abruzzo’da antrenman yapıyor: geleceği hakkında sızan bilgiler

AC Milan
Transfers

Alphadjo Cisse (soyadının ilk hecesi, ‘i’ harfinde vurgu ile telaffuz edilmeli, kendisi böyle söyledi) geçen yaz Hellas Verona'dan kiralık olarak Catanzaro'ya gelmişti; ancak Giallorossi'nin transfer kampanyası göz önüne alındığında, onun gelişi biraz arka planda kalmıştı. Takım, orta saha için önce Liberali gibi yetenekli bir oyuncuyu, ardından da Rémi Oudin gibi tartışmasız kalitede bir 10 numara oyuncuyu kadrosuna katmıştı.


2006 doğumlu, Treviso'da doğmuş ve kökeni Gine'ye dayanan, teknik direktör Baldini tarafından sürekli U21 kadrosuna çağrılan Cisse, Catanzaro'da başlangıçta 3-4-2-1 sisteminde sol ofansif orta saha olarak sahaya çıkıyordu; bu muhtemelen onun ideal pozisyonuydu. Ancak daha sonra, takım dengesini sağlamak amacıyla Aquilani taktik sistemini değiştirerek, ofansif orta saha oyuncusu yerine bir orta saha oyuncusu dahil etti. Yeni taktik düzeninde Iemmello’nun arkasında tek gerçek pasör olarak kalan Cisse, topu ayağında yıkıcı hızlanmalar, bire bir durumlardaki yaratıcılık, asistler ve gollerden oluşan olağanüstü bir repertuar sergiledi.



  • YIKICI ETKİ

    Topu almak için eğildiğinde, sırtı kaleye dönükken, Serie B oyuncularının ona baskı yapması boşuna; çünkü doğru yönlendirilmiş top kontrolü ve kalça hareketleriyle bir mendil kadar küçük bir alanda dönmeyi başarır ve rakipleriyle arasına bir metre mesafe bırakır. Catanzaro, İtalya’da hem yabancı hem de yerli gözlemciler tarafından en çok takip edilen takım haline geldi; herkes, sportif direktör Polito ve teknik direktör Aquilani’nin isabetli sezgileri sayesinde, biri diğerinden daha güzel 6 gol atabilen bu yeteneğin peşinde.

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  • DUR VE İŞLEM

    Milan, Cisse’yi önce 2023 yazında, ardından da 2024 yazında kadrosuna katmak istemişti; ancak Verona, evet, çok iyi performans göstermiş olsa da sadece Primavera seviyesinde başarılı olmuş bir genç oyuncu için çok yüksek bir bedel talep ediyordu. Sezon başındaki başarılı performansın ardından, uzun süredir devam eden ilgiyi somutlaştırma zamanı geldi. Menajer Busardò ile olan mükemmel ilişkilerinden yararlanarak Furlani, PSV’yi (artık imza aşamasına gelinmişti) geride bırakmayı başardı ve Verona ile bonuslar dahil yaklaşık 10 milyon euroluk bir anlaşmaya vardı.


    Transfer döneminin son gününde Verona’dan transfer edilen, ancak sezon sonuna kadar Catanzaro’yakiralanan yeni Rossonero oyuncusu, birkaç gün sonra Reggiana’ya karşı kazanılan maç sırasında sakatlandı. Kulübün Finlandiya’da gerçekleştirilen ameliyatla ilgili açıklaması şöyle:


    Alphadjo Cisse, sağ uyluk adduktor tendonundaki yırtığın onarımı için Finlandiya’da ameliyat oldu.

    Ameliyat, bu tür rahatsızlıklar konusunda uluslararası düzeyde tanınan uzman Profesör Lasse Lempainen tarafından, Rossoneri takım doktoru Lorenzo Raffo’nun da hazır bulunduğu ortamda gerçekleştirildi. Sağlık ekibinin bildirdiği üzere, ameliyat tam bir başarıyla sonuçlandı.

    İyileşme süresinin yaklaşık dört ay olacağı tahmin ediliyor. Prognoza göre, oyuncunun bu sezonun sona erdiği kabul edilebilir.

    Rehabilitasyon süreci, U.S. Catanzaro ile mutabık kalınarak Milan’ın sağlık ekibi tarafından yürütülecek ve her iki taraf, oyuncunun tam olarak sahalara dönene kadar iyileşme sürecinin çeşitli aşamalarını ortaklaşa takip edecek.

  • KOŞULLAR UYGUN

    Son aylarda Milan'ın sağlık ekibi, Cisse ile ilgili son derece verimli bir iletişim kapsamında Catanzaro'dan sürekli raporlar aldı. Rehabilitasyon programı sorunsuz bir şekilde ilerliyor; İtalyan milli takım oyuncusu, mümkün olan en kısa sürede formuna kavuşmak için sıkı bir şekilde çalışıyor. Hedefi, Temmuz ayının ikinci yarısında başlaması planlanan Milan'ın yaz kampına hazır hale gelmektir.

  • MONTESILVANO'DAKİ ANTRENMANLAR

    calciomercato.com’dan edinilen bilgilere göre, Cissè, Pescara iline bağlı Montesilvano’daki Vestina Zampacorta spor merkezinde antrenman yapıyor. 12 Temmuz’da Milan’ın A Takımı’nın kampı için Milanello’da hazır bulunabilmek amacıyla sıkı çalışıyor ve fedakarlıkta bulunuyor. Tüm yeteneğini sergilemek için hırsla ve büyük bir istekle çalışıyor.