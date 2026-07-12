Milano, Cardinale Rabiot için harekete geçti: Allegri’nin Napoli’sine net bir mesaj

Gazzetta dello Sport’a göre, dün Veronique, oğluyla Boston’da öğle yemeği yedi. Deschamps’ın takımı yarım gün izinliydi ve Rabiot ailesi bir Fransız restoranında bir araya geldi. Bu, gelecek ve Milan hakkında konuşmak için bir fırsat oldu.





Geçtiğimiz günlerde, haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Cardinale, Rabiot ailesinden transfer piyasasında herhangi bir hamle yapmayacaklarına dair güvence almıştı.