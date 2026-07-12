Mesaj net ve açık bir şekilde geldi: Cardinale, Rabiot meselesinde de Amorim’i memnun etmek için elinden geleni yapacak. Fransız orta saha oyuncusu, eski PSG, Juventus ve Marsilya oyuncusunun karizmasından, liderlik özelliklerinden ve üstün teknik becerilerinden vazgeçmek istemeyen yeni Rossoneri teknik direktörü tarafından kesinlikle vazgeçilmez olarak görülüyor. RedBird’ün patronu, 2028’de sona erecek ve önemli rakamlar içeren bir sözleşmeye dayanıyor: Adrien’in sezon başına net maaşı yaklaşık 5 milyon avro. Bu rakamları, başka bir takıma ve şehre geçmek istese bile iyileştirmesi pek mümkün görünmüyor.
Çeviri:
Milano, Cardinale Rabiot için harekete geçti: Allegri’nin Napoli’sine net bir mesaj
FRANSA'YA DOĞRU
Rabiot, 2025-26 sezonunda en yüksek ve istikrarlı performansı sergiledi (Serie A’da 29 maçta 6 gol ve 5 asist). Kadronun geri kalanı da onun örneğini izleseydi, Milan bugün hiç zorlanmadan Şampiyonlar Ligi’nde yer alırdı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Dünya Kupası’nda da yüksek performans seviyesini sürdürüyor: Fransa, Doue, Olise, Dembele ve Mbappé’yi aynı anda sahaya sürmesine rağmen bu kadar dengeli bir oyun sergileyebiliyorsa, bunu kısmen de olsa Rossonero’nun orta sahada gösterdiği olağanüstü performansa borçludur. Rabiot bir misyonun peşinde: Fransa ile Dünya Şampiyonu olmak istiyor, sonra geleceğini düşünecek,
POLİS MEMURU ANNESİYLE TOPLANTI
Gazzetta dello Sport’a göre, dün Veronique, oğluyla Boston’da öğle yemeği yedi. Deschamps’ın takımı yarım gün izinliydi ve Rabiot ailesi bir Fransız restoranında bir araya geldi. Bu, gelecek ve Milan hakkında konuşmak için bir fırsat oldu.
Geçtiğimiz günlerde, haber merkezimizin edindiği bilgilere göre, Cardinale, Rabiot ailesinden transfer piyasasında herhangi bir hamle yapmayacaklarına dair güvence almıştı.
NAPOLI'YE HAYIR
Napoli, birkaç haftadır Rabiot’un geleceği için en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor; zira kulüp, ona Şampiyonlar Ligi’nde ön plana çıkma fırsatı sunabilir ve Allegri ile yeniden çalışma imkânı sağlayabilir (ikisi arasındaki ilişki oldukça sağlam). Nitekim Livorno doğumlu teknik direktör, spor direktörü Manna’ya transfer öncelikleri listesinde Fransız oyuncunun adını vermişti; ancak şu anda Napoli, birkaç oyuncuyu satmadan transfer piyasasında harekete geçemez.
Milan sakin; Amorim, Rabiot’ya yeni projenin tüm hırsını aktarmaya çalışacak. Son transfer görüşmelerinde ortaya çıkan bir kesinlik var: Oyuncunun nihai kararını beklerken, Cardinale, oyuncuyu doğrudan bir rakibe satmak istemediğini şimdiden açıkça belirtmiştir.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun