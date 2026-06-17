Piyasa ile ilgili ilk görüşmelerde Amorim, Milan’ın patronu Cardinale’ye oldukça net bir şekilde ifade etti: Pulisic, sadece bugünü değil, geleceği de üzerine inşa edebileceğimiz bir oyuncu. Eski Chelsea oyuncusu, Portekizli teknik direktörün çok beğendiği bir profil ve teknik direktör önümüzdeki sezon ona güçlü bir şekilde güvenmek istiyor.





Bu tutum, RedBird fonunun başkanı Cardinale’nin tam desteğini aldı; Cardinale, birkaç gündür Pulisic’e mesajlar göndererek ona olan saygı ve hayranlığını gösteriyor.