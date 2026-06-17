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grafica pulisic milan 2025 2026 sito 16 9Getty Images

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Milano, Cardinale Pulisic konusunda direnmeye çalışıyor: Amorim için stoper pozisyonu; Roma ile sözleşme yenileme konusunda neler oluyor?

Milano, Cardinale, Pulisic’i yeni dönemin simgesi haline getirmek istiyor: Amerikalı oyuncu kalma konusunda ikna olmuş değil

Piyasa ile ilgili ilk görüşmelerde Amorim, Milan’ın patronu Cardinale’ye oldukça net bir şekilde ifade etti: Pulisic, sadece bugünü değil, geleceği de üzerine inşa edebileceğimiz bir oyuncu. Eski Chelsea oyuncusu, Portekizli teknik direktörün çok beğendiği bir profil ve teknik direktör önümüzdeki sezon ona güçlü bir şekilde güvenmek istiyor.


Bu tutum, RedBird fonunun başkanı Cardinale’nin tam desteğini aldı; Cardinale, birkaç gündür Pulisic’e mesajlar göndererek ona olan saygı ve hayranlığını gösteriyor.

  • DENEME DEVAM EDİYOR

    İlk yarıda tam 8 gol atarken, sonraki 21 maçta ise tek bir gol bile atamayan bu çelişkili sezona rağmen, Pulisic Cardinale’nin tam güvenini kazanmış durumda. RedBird'ün 1 numarası, onu Leao'nun yerine kadronun en temsilci ismi haline getirmek istiyor ve bu noktada, 2027'de sona erecek mevcut sözleşmesini 2-3 yıl daha uzatması için onu ikna etmeye yönelik (şimdiye kadar sonuçsuz kalan) girişimler de bu bağlamda değerlendirilmelidir. Christian, özellikle iki nedenden dolayı zaman kazanmaya devam ediyor: Leao’nun şu anki maaşından daha yüksek bir maaş istiyor ve Milano’daki kariyerini sonlandırmayı ciddi olarak değerlendiriyor.

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  • PUSUDAKİ ROMA

    Pulisic için bu sadece bir para meselesi değil, aynı zamanda “Milan” adı verilen bu ekosistem içinde her gün yaşadığı hislerle de ilgili. Bu hisler, hem eski hem de mevcut yönetimle iletişiminin zayıflamasına neden oldu. Roma bu konuda somut adımlar atıyor ve oyuncunun çevresiyle birden fazla kez temasa geçti: Müzakerelere başlanıp başlanamayacağını anlamak için yeni gelişmelerin bekleniyor.