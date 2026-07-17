Milano, Cardinale’nin Pulisic meselesini çözmesi gerekiyor: sözleşme uzatması en önemli konu değil

"Şöyle söyleyeyim: Transfer edebileceğimiz en kaliteli oyunculara ilgi duyuyoruz. Christian Pulisic gibi bir oyuncu, bize göre ABD’de, MLS’de ve tabii ki New York’ta harika olurdu."





Bu durum, kulübün CEO'su Brad Sims'in sözleriyle de teyit edildi. Sims, MLS tarafından düzenlenen bir medya etkinliği sırasında, bu dönemin en iyi Amerikalı oyuncusu olan Milan'ın yıldızını transfer etmeyi hayal ettiğini açıkça itiraf etti. Ancak röportajda üzerinde durulması gereken başka bir nokta daha var: "Christian'ın burada oynamak isteyeceğine, MLS'de oynamak isteyeceğine ve evine dönmek isteyeceğine inanıyoruz. Ne zaman olursa olsun, New York City FC’nin oynamak istediği takımlar listesinin en başında olacağını düşünüyor ve umuyoruz. Milan onu bırakmak istemiyor, bu da şimdilik görüşmelerin durduğu anlamına geliyor."







