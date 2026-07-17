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Milano, Cardinale’nin Pulisic meselesini çözmesi gerekiyor: sözleşme uzatması en önemli konu değil

AC Milan

New York City, Pulisic’ten vazgeçmiyor: Amerikalı oyuncu bu tekliften etkilenmiş durumda, Milan ise kapıyı kapatmıyor

"Şöyle söyleyeyim: Transfer edebileceğimiz en kaliteli oyunculara ilgi duyuyoruz. Christian Pulisic gibi bir oyuncu, bize göre ABD’de, MLS’de ve tabii ki New York’ta harika olurdu."


Bu durum, kulübün CEO'su Brad Sims'in sözleriyle de teyit edildi. Sims, MLS tarafından düzenlenen bir medya etkinliği sırasında, bu dönemin en iyi Amerikalı oyuncusu olan Milan'ın yıldızını transfer etmeyi hayal ettiğini açıkça itiraf etti. Ancak röportajda üzerinde durulması gereken başka bir nokta daha var: "Christian'ın burada oynamak isteyeceğine, MLS'de oynamak isteyeceğine ve evine dönmek isteyeceğine inanıyoruz. Ne zaman olursa olsun, New York City FC’nin oynamak istediği takımlar listesinin en başında olacağını düşünüyor ve umuyoruz. Milan onu bırakmak istemiyor, bu da şimdilik görüşmelerin durduğu anlamına geliyor."



  • PULISIC'İN ŞÜPHELERİ

    New York City, CEO’sunun sözleri aracılığıyla Pulisic’in Milan’da kalmaya hiç de ikna olmadığını doğruluyor ve MLS’ye dönüş olasılığını da gündeme getiriyor. Bir yıl önce Milan’ın sunduğu sözleşme uzatma teklifini reddeden “Kaptan Amerika”, geleceği konusunda hiçbir zaman net ve güven verici mesajlar vermedi: Amerikan yıldızın, kariyerinde yeni bir sayfa açma olasılığından etkilendiği ve yeni bir motivasyona ihtiyaç duyduğu izlenimi var. Geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği sönük ve hüzünlü performans, artık yaygınlaşan bu izlenimi destekleyen bir başka unsur.

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  • SEÇENEK YETERLİ DEĞİL

    Milan kulübünden, son aylarda da Pulisic meselesine ilişkin her zaman bir tür sükûnet yayıldı; zira oyuncunun içsel tedirginliğine rağmen, sözleşmede (rossoneri kulübünün tek taraflı olarak devreye sokabileceği) 2028’e kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Cardinale, bu opsiyonu kullanmanın tek başına Amorim’e Pulisic’in en iyi halini sunmaya yetmeyeceğini biliyor: RedBird’ün patronu, Pulisic’i yeni dönemin sembolü haline getirmek istiyor, ancak bunun için oyuncunun onayı gerekiyor. Son aylarda ortaya çıkan şüphelerin yerini, projeye yönelik yenilenmiş bir güvene bırakması gerekiyor.

  • PLANLANAN ZİRVE

    Pulisic şu anda tatilinin tadını çıkarıyor ve Milan tarafında bu konuyu aceleye getirmek gibi bir niyet yok. Menajer ekibiyle sık sık temas kuruluyor ve yakında oyuncuyla da bir görüşme ayarlanacak: Cardinale, mevcut şartlardan daha iyi şartlar içeren yeni bir sözleşme teklif etmek istiyor. Bu, Rossoneri’nin 11 numaralı oyuncusunun takım içindeki liderliğini güçlendirmek ve son aylarda azalmış olan özgüvenini geri kazandırmak için atılan güçlü bir adım. Transfer piyasasından da bir destek gelebilir: Roma uzun süredir devre dışı kaldı; (şu anki durumda) tek somut seçenek ise MLS’ye geri dönmesi.

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