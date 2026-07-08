AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Amorim'in yeni teknik direktör olarak tanıtımı sırasında şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi bugün AC Milan için çok önemli bir gün; size yeni teknik direktörümüzü tanıtmak için buradayım. Geçen sezonun bitiminden bu yana pek çok şey değişti; kulübün sahibi olduğumdan beri ilk kez pek çok yenilik olacak. Bir ay içinde altı aylık bir toplantı maratonu gerçekleştirdik; tüm bunlar, teknik ekip ile kulüp yönetimi arasındaki bazı konuları yeniden gözden geçirmek içindi."
Çeviri:
Milano, Cardinale: "Kazanmak için oynayacağız, heyecan verici ve izlemesi keyifli bir futbol istiyorum. Bu konuda en ön saflarda ben sorumluyum."
KAZANMAK İÇİN OYNARIZ
"Milan'ı o muhteşem ve şanlı geçmişine geri döndürmek istiyoruz ve bu herkes için önemli: Biz kazanmak için oynuyoruz. Kaybetmemek için oynamıyoruz. Bu, bizim yeni oyun tarzımız olmalı. Heyecan verici, izlemesi keyifli bir futbol olmalı."
ŞİMDİ EYLEM ZAMANI
Ardından şöyle devam ediyor: "Yeni bir kültür yaratmak istiyorum, geçmiş geride kaldı. Artık buradayım, sorumluluk bende, en ön saflardayım. Ama arkamda koca bir ekip var. Ruben’i yeni liderimiz olarak kazanmak için uzun süre çalıştık. Takımın geri kalanıyla yaptığımız görüşmeler çok önemliydi. Benimle çalışan en iyi insanları seçtim ve onları Milan’ın evine getirdim. Yapacağımız işler kendileri için konuşacak.”
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