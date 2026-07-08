AC Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Amorim'in yeni teknik direktör olarak tanıtımı sırasında şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi bugün AC Milan için çok önemli bir gün; size yeni teknik direktörümüzü tanıtmak için buradayım. Geçen sezonun bitiminden bu yana pek çok şey değişti; kulübün sahibi olduğumdan beri ilk kez pek çok yenilik olacak. Bir ay içinde altı aylık bir toplantı maratonu gerçekleştirdik; tüm bunlar, teknik ekip ile kulüp yönetimi arasındaki bazı konuları yeniden gözden geçirmek içindi."