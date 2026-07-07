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Cardinale Grafica Milan

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Milano, Cardinale, Amorim'i Milanello'da karşıladı: "İşte yeni teknik direktörümüz"

AC Milan
Transfers

Amorim, saat 15 civarında Milanello'ya geldi: Onu bekleyen kişi kulüp başkanı Gerry Cardinale'ydi

Ruben Amorim zaman kaybetmeye hiç niyetli değil. Dün Milano’ya iner inmez, İtalyanca’ya hakim olduğunu göstererek Casa Milan’a giderek kulübün merkezini gezdi ve Bobby Gardiner ile Hendrik Almstadt ile transfer piyasası konusunda ilk yüz yüze görüşmelere başladı.

  • KARDİNAL, AMORIM’İ KARŞILADI

    Ruben Amorim, önümüzdeki Pazartesi günü Rossoneri takımının antrenmanlarına yeniden başlanması öncesinde tesisi gezmek üzere saat 15 civarında Milanello'ya geldi. Yarın öğleden sonra ise eski Sporting Lizbon ve Manchester United oyuncusu, basına resmi olarak tanıtılacak. 

    Amorim'i karşılayan kişi, bugün Milanello'da yeni Milan teknik direktörüne hoş geldin demek için bulunan kulübün patronu Gerry Cardinale oldu


    RedBird'ün başkanı, Milan'a çok daha fazla zaman ayırmak ve kulübe daha yakın olmak, hatta bizzat aktif rol almak istediğini bir kez daha teyit etti. Cardinale, kameralar karşısında Portekizli teknik adamı şöyle kısaca tanıttı: "O, bizim yeni teknik direktörümüz." 

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