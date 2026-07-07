Milano, Cardinale, Amorim'i Milanello'da karşıladı: "İşte yeni teknik direktörümüz"

Ruben Amorim, önümüzdeki Pazartesi günü Rossoneri takımının antrenmanlarına yeniden başlanması öncesinde tesisi gezmek üzere saat 15 civarında Milanello'ya geldi. Yarın öğleden sonra ise eski Sporting Lizbon ve Manchester United oyuncusu, basına resmi olarak tanıtılacak.

Amorim'i karşılayan kişi, bugün Milanello'da yeni Milan teknik direktörüne hoş geldin demek için bulunan kulübün patronu Gerry Cardinale oldu.





RedBird'ün başkanı, Milan'a çok daha fazla zaman ayırmak ve kulübe daha yakın olmak, hatta bizzat aktif rol almak istediğini bir kez daha teyit etti. Cardinale, kameralar karşısında Portekizli teknik adamı şöyle kısaca tanıttı: "O, bizim yeni teknik direktörümüz."