Sunulan tutanakta, Massimo Calvelli’nin 5 Kasım 2025 tarihinde atanarak, 16 Aralık 2025 tarihinde kayıt altına alınan ve görev süresi 31 Aralık 2027 tarihli bilançonun onaylanmasına kadar devam eden bir yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilmektedir.

28 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kolektif yetkisi kapsamındaki konular ile mevzuat ve şirket tüzüğünde öngörülen sınırlamalara uygun olarak, şirketin iyi işleyişi ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli veya yararlı olan olağan ve olağanüstü yönetim yetkilerinin yöneticiye verilmesi kararlaştırılmıştır.





). Belgede, 29 Mayıs tarihli karar ile kendisine verilen yetkiler ayrıntılı olarak ortaya çıkmaktadır; bunlar, Giorgio Furlani’nin görevden alınmasından önce CEO olarak üstlendiği görevlerdir. Bunların arasında, tek başına imza yetkisi bulunan ancak 10 milyon avro limitli işlemlerle sınırlı olan 21 yetki bulunmaktadır. Bu sınır, yazışmalar, temsil görevleri, kurumlar ve federasyonlarla ilişkiler, iç koordinasyon, referans ve iletişim görevleri ile personel yönetimi gibi kurumsal veya idari yetki alanlarını çok fazla etkilemese de, daha dar kapsamlı operasyonel yetki alanları üzerinde etkili olmaktadır. Bunlar arasında menajerlerle ilişkiler, genel müdüre atanan projelerin yönetimi, yeni stadyumla ilgili işlemler, mal alımları, sponsorluk, sigorta ve reklam anlaşmaları ile sözleşmeleri ve özellikle de futbolcuların ve teknik kadronun alım-satımının yönetimi yer almaktadır. Özetle bu, bu şekilde yazılmış yetki alanları yürürlükte kaldığı sürece, 10 milyon avronun üzerindeki transfer işlemleri için Calvelli’nin işlemleri devam ettirebilmek üzere kulüp yönetiminin onayını alması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, kulübün bankacılık ve finans yönetimi ile ilgili, 5 ila 20 milyon avro aralığındaki işlemleri CFO/COO Stefano Cocirio ile ortak imza yetkisiyle onaylayabileceği 5 maddelik bir liste de bulunmaktadır.





Tutanakların içeriğinden, yönetişim açısından önemli bir bilgi ortaya çıkıyor: Massimo Calvelli, 25 Mayıs 2026 tarihine kadar Giorgio Furlani’ye verilmiş olan yetkilerin aynısına bugün sahip.

Bu yetki devri, Milan’ın son haftalarda başlattığı kurumsal yeniden yapılanmanın en önemli adımlarından birini oluşturuyor ve kulübün yeni operasyonel yapısını resmen teyit ediyor.











