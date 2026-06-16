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calvelli milan foto: ATP Tour

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Milano, Calvelli yeni CEO oldu: Furlani’nin yetkilerini devraldı. 10 milyonluk üst sınır ve ulusal ve uluslararası kurumlar ve yetkililerle ilişkilerde temsil yetkisi

AC Milan
Transfers

Milano’da Calvelli, CEO olarak Furlani’nin görevlerini devraldı: 10 milyonluk bir üst sınır var ve eski CEO en azından Ekim ayına kadar resmi olarak görevde kalacak

Ticari sicil kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, artık bu durum resmi olarak kabul edilebilir: Massimo Calvelli, Milan’ın yeni CEO’sudur. Daha önce RedBird Development Group’ta Uluslararası CEO ve RedBird Capital Partners’ta Operasyon Ortağı olarak görev yapmış olan Toskanalı yönetici, her bakımdan Aldo Rossi Caddesi’ndeki kulübün şirket yapısı içinde yetkiye sahip bir yönetici konumundadır.


Bu bilgi, 29 Mayıs’ta yapılan Milan Yönetim Kurulu toplantısının ardından güncellenen ve Calvelli’nin kulüp yönetim kurulu üyesi olarak görevine ilişkin, Ticaret Odası’nda bulunan şirket sicil kaydı özetinden ortaya çıkmıştır.


Bu gelişme, 25 Mayıs 2026 tarihinde başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçasıdır. Bu tarih, “Genel Müdür Giorgio Furlaninin AC Milan’daki serüveninin sona erdiği ve “Diavolo”nun yeni yönetim ve teknik aşamasının başladığı günü işaret etmektedir.



  • Massimo Calvelli’nin yetkileri: Milan Yönetim Kurulu tarafından verilen yetki devri

    Sunulan tutanakta, Massimo Calvelli’nin 5 Kasım 2025 tarihinde atanarak, 16 Aralık 2025 tarihinde kayıt altına alınan ve görev süresi 31 Aralık 2027 tarihli bilançonun onaylanmasına kadar devam eden bir yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilmektedir.

    28 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu’nun kolektif yetkisi kapsamındaki konular ile mevzuat ve şirket tüzüğünde öngörülen sınırlamalara uygun olarak, şirketin iyi işleyişi ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli veya yararlı olan olağan ve olağanüstü yönetim yetkilerinin yöneticiye verilmesi kararlaştırılmıştır.


    ). Belgede, 29 Mayıs tarihli karar ile kendisine verilen yetkiler ayrıntılı olarak ortaya çıkmaktadır; bunlar, Giorgio Furlani’nin görevden alınmasından önce CEO olarak üstlendiği görevlerdir. Bunların arasında, tek başına imza yetkisi bulunan ancak 10 milyon avro limitli işlemlerle sınırlı olan 21 yetki bulunmaktadır. Bu sınır, yazışmalar, temsil görevleri, kurumlar ve federasyonlarla ilişkiler, iç koordinasyon, referans ve iletişim görevleri ile personel yönetimi gibi kurumsal veya idari yetki alanlarını çok fazla etkilemese de, daha dar kapsamlı operasyonel yetki alanları üzerinde etkili olmaktadır. Bunlar arasında menajerlerle ilişkiler, genel müdüre atanan projelerin yönetimi, yeni stadyumla ilgili işlemler, mal alımları, sponsorluk, sigorta ve reklam anlaşmaları ile sözleşmeleri ve özellikle de futbolcuların ve teknik kadronun alım-satımının yönetimi yer almaktadır. Özetle bu, bu şekilde yazılmış yetki alanları yürürlükte kaldığı sürece, 10 milyon avronun üzerindeki transfer işlemleri için Calvelli’nin işlemleri devam ettirebilmek üzere kulüp yönetiminin onayını alması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, kulübün bankacılık ve finans yönetimi ile ilgili, 5 ila 20 milyon avro aralığındaki işlemleri CFO/COO Stefano Cocirio ile ortak imza yetkisiyle onaylayabileceği 5 maddelik bir liste de bulunmaktadır.


    Tutanakların içeriğinden, yönetişim açısından önemli bir bilgi ortaya çıkıyor: Massimo Calvelli, 25 Mayıs 2026 tarihine kadar Giorgio Furlani’ye verilmiş olan yetkilerin aynısına bugün sahip.

    Bu yetki devri, Milan’ın son haftalarda başlattığı kurumsal yeniden yapılanmanın en önemli adımlarından birini oluşturuyor ve kulübün yeni operasyonel yapısını resmen teyit ediyor.




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  • İşte Furlani şu anda ne yapıyor

    Giorgio Furlani, işten çıkarılma kararının kendisine bildirildiği günden bu yana Via Aldo Rossi’de çalışmıyor olmasına rağmen, hukuken Milan’ın CEO’su olmaya devam ediyor. Eski genel müdür, en azından önümüzdeki Ekim ayına kadar görevde kalacak; bu tarihte yapılacak olağan genel kurul toplantısında, kendisinin hazırladığı son sezonun mali tablosu onaylanacak. Dolayısıyla yetkiler Calvelli’de kalıyor; Calvelli, Rossoneri’nin sahiplerinin nasıl bir yol izleyeceğini belirleyene kadar, bu andan itibaren sonbahara kadar fiilen Milan’ın CEO’su olarak görev yapacak.