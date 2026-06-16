Milano, Calvelli yeni CEO oldu: Furlani'nin yetki alanlarını devraldı. 10 milyonluk bütçe sınırı ve ulusal ve uluslararası kurum ve yetkililerle ilişkilerde temsil yetkisi

Sunulan tutanakta, Massimo Calvelli’nin 5 Kasım 2025 tarihinde atanarak, 16 Aralık 2025 tarihinde kayıt altına alınan ve 31 Aralık 2027 tarihli bilançonun onaylanmasına kadar sürecek olan bir görev süresi ile yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiği belirtilmektedir.

28 Mayıs 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu'nun kolektif yetkisi kapsamındaki konular ve mevzuat ile tüzükte öngörülen sınırlamalar çerçevesinde, şirketin iyi işleyişi ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli veya yararlı olan olağan ve olağanüstü yönetim yetkilerinin yöneticiye verilmesi kararlaştırılmıştır.





). Belgede, 29 Mayıs tarihli karar ile kendisine verilen yetkiler ayrıntılı olarak ortaya çıkmaktadır; bunlar, Giorgio Furlani’nin görevden alınmasından önce CEO olarak üstlendiği görevlerdir. Bunların arasında, tek başına imza yetkisi bulunan ancak 10 milyon avro sınırına tabi işlemler için geçerli olan 21 yetki bulunmaktadır. Bu sınır, yazışmalar, temsil görevleri, kurumlar ve federasyonlarla ilişkiler, iç koordinasyon, referans ve iletişim görevleri ile personel yönetimi gibi kurumsal veya idari yetkiler üzerinde çok fazla bir etkisi yoktur, ancak daha dar kapsamlı operasyonel yetkiler üzerinde bir ağırlığı vardır. Bunlar arasında menajerlerle ilişkiler, genel müdüre atanan projelerin yönetimi, yeni stadyumla ilgili işlemler, mal alımları, sponsorluk, sigorta ve reklam anlaşmaları ile sözleşmeleri ve özellikle de futbolcuların ve teknik kadronun alım-satımının yönetimi yer almaktadır. Özetle bu, bu yetki alanları bu şekilde yazılı olarak yürürlükte kaldığı sürece, 10 milyon avronun üzerindeki transfer işlemleri için Calvelli'nin bunları ilerletmek üzere kulüp yönetiminin onayını alması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, kulübün bankacılık ve finans yönetimi ile ilgili, 5 ila 20 milyon avro aralığındaki işlemleri CFO/COO Stefano Cocirio ile ortak imza ile onaylayabileceği 5 maddelik bir liste de bulunmaktadır.





Tutanakların içeriğinden, yönetişim açısından önemli bir bilgi ortaya çıkıyor: Massimo Calvelli, 25 Mayıs 2026 tarihine kadar Giorgio Furlani’ye verilmiş olan yetkilerin aynısına bugün sahip.

Bu yetki devri, Milan'ın son haftalarda başlattığı kurumsal yeniden yapılanmanın merkezi adımlarından birini oluşturuyor ve kulübün yeni operasyonel yapısını resmen teyit ediyor.











