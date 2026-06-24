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Flamengo v Atletico Mineiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

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Milano, Brezilya’da görevde olan yetenek avcısı: İşte Gardiner’ın radarında olan Flamengo’nun orta saha oyuncusu Evertton Araujo

AC Milan
Flamengo
Transfers

Milan, Brezilya’dan gelen haberlere göre: 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Evertton Araujo için Flamengo ile temas kuruldu

Son saatlerde Brezilya’da bu haber büyük bir ısrarla dolaşıyor: Milan’ın orta saha oyuncusu Evertton Araujo için yaklaşık 15 milyon euro teklif ettiği ve oyuncuya beş yıllık bir sözleşme sunduğu iddia ediliyor. 2003 doğumlu oyuncunun transfer hakları yarı yarıya bölünmüş durumda: %70’i Flamengo’ya, geri kalan %30’u ise Volta Redonda’ya ait.


Mengao’ya yakın diğer kaynaklar ise masada somut bir teklifin bulunmadığını reddederek, tüm bunları Milan’ın ilgisi olarak nitelendiriyor; Milan, kısa süre önce teknik kadrosunu, yönetim kadrosunu ve oyuncu izleme departmanını tamamen yenilemişti.

  • AYLARDIR ÖZEL GÖZLEM ALTINDA

    Teklifin doğru olup olmadığı bir yana, Milan’ın Gardiner ve Lomonte’nin yürüttüğü izleme ve veri analizi çalışmaları kapsamında Evertton Araujo’yu birkaç aydır takip ettiği anlaşılıyor. Brezilya’da bu oyuncunun Avrupa’da oynamaya hazır olduğu düşünülüyor ve piyasa değeri de genel olarak İtalyan kulüplerinin karşılayabileceği bir seviyede: 20 milyon avro.

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  • TEKNİK ÖZELLİKLER

    Evertton Araujo, geçiş aşamalarında ve pres yapmada başarılı bir orta saha oyuncusudur; topu geri kazanma aşamasındaki yoğunluğu ve agresifliği, en önemli özellikleridir. En çok tercih ettiği pozisyon savunma önündeki defansif orta saha oyuncusu olmakla birlikte, orta saha kanat oyuncusu rolünde de görev alabilir. Ruben Amorim’in oyun sisteminde pozisyonel orta saha oyuncusu rolünü üstlenebilir: çok sayıda bire bir mücadelede galip gelir ve sahada geniş bir alanı kapsayabilir.


    Flamengo’da taktiksel açıdan istikrarlı bir gelişim sergilemiştir. 2023’te A takımda ilk kez forma giydikten sonra, Evertton Araujo Brezilya’nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünde giderek daha fazla yer edinmiştir. 2025 sezonunda 35 maça çıkıp bir gol atmış, 2026 sezonunda ise 13 maça çıkmıştır.