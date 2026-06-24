Milano, Brezilya’da görevde olan yetenek avcısı: İşte Gardiner’ın radarında olan Flamengo’nun orta saha oyuncusu Evertton Araujo

Son saatlerde Brezilya’da bu haber büyük bir ısrarla dolaşıyor: Milan’ın orta saha oyuncusu Evertton Araujo için yaklaşık 15 milyon euro teklif ettiği ve oyuncuya beş yıllık bir sözleşme sunduğu iddia ediliyor. 2003 doğumlu oyuncunun transfer hakları yarı yarıya bölünmüş durumda: %70’i Flamengo’ya, geri kalan %30’u ise Volta Redonda’ya ait.





Mengao’ya yakın diğer kaynaklar ise masada somut bir teklifin bulunmadığını reddederek, tüm bunları Milan’ın ilgisi olarak nitelendiriyor; Milan, kısa süre önce teknik kadrosunu, yönetim kadrosunu ve oyuncu izleme departmanını tamamen yenilemişti.