Milan için sürpriz bir yeni isim: Sky'ın haberine göre, Rossoneri kulübü Aurelien Guernier için Birmingham ile görüşüyor. Bu oyuncu, sol kanat olarak oynayabilen, aynı zamanda ofansif orta saha veya sağ kanatta ters ayakla da görev alabilen bir futbolcu. 2007 doğumlu İngiliz Guernier, İngiliz kulübünün altyapısında tüm sezon boyunca Jovan Kirovski tarafından takip edildi.
calciomercato.com
Çeviri:
Milano, Birmingham'ın İngiliz kanat oyuncusu Aurelien Guernier için görüşmeler: Chelsea'ye meydan okuma
Milan'ın Geleceği ve A Takımı Arasında
Guernier, ağırlıklı olarak Birmingham'ın 18 yaş altı takımında forma giydi ve burada 2 gol attı. 2007 doğumlu bu oyuncuya Chelsea (Strasbourg ile ortak bir strateji izliyor) ve Sporting Lizbon da yoğun ilgi gösteriyor. Kirovski, bu genç yeteneğin A Takım ile Milan Futuro arasında bölünmesi beklenen sürecini hızlandırmaya çalışıyor.