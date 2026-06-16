Milano, Birmingham'ın İngiliz kanat oyuncusu Aurelien Guernier için görüşmeler: Chelsea'ye meydan okuma

Milan için sürpriz bir yeni isim: Sky'ın haberine göre, Rossoneri kulübü Aurelien Guernier için Birmingham ile görüşüyor. Bu oyuncu, sol kanat olarak oynayabilen, aynı zamanda ofansif orta saha veya sağ kanatta ters ayakla da görev alabilen bir futbolcu. 2007 doğumlu İngiliz Guernier, İngiliz kulübünün altyapısında tüm sezon boyunca Jovan Kirovski tarafından takip edildi.