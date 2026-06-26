Milan’ın yeni bir genel müdürü var. Giorgio Furlani’nin operasyonel mirasını devralan ve selefinin görevden alınmasının ardından 10 milyon avroya kadar imza yetkisi verilen Massimo Calvelli, kulüp sahibi Gerry Cardinale tarafından bugün Casa Milan’daki merkezde, bu amaçla da oradabulunan Cardinale tarafından resmi olarak kulübün CEO’su olarak atandı.
Çeviri:
Milano, artık resmiyet kazandı: Massimo Calvelli, Giorgio Furlani’nin yerine geçerek Rossoneri kulübünün yeni CEO’su oldu
BASIN AÇIKLAMASI
İşte Milan’ın açıklaması: “AC Milan, Massimo Calvelli’nin İcra Kurulu Başkanı olarak atandığını duyurur. Calvelli, spor dünyasında edindiği engin uluslararası liderlik deneyimini kulübe kazandırırken, küresel ölçekte önde gelen spor organizasyonlarının ve ticari platformların geliştirilmesi ve büyümesi konusunda derin bir uzmanlığa sahiptir. AC Milan’ın CEO’su olarak görev almasının yanı sıra, Calvelli, RedBird Development Group’un Uluslararası CEO’su ve RedBird Capital Partners’ın Operasyon Ortağı olarak görevlerine devam edecektir. Bu atama, uzun vadeli bir yatırım vizyonunu stratejinin uygulanmasını hızlandırmak için entegre operasyonel yetkinliklerle birleştiren RedBird’ün kendine özgü modelini yansıtmaktadır.”
KARDİNALİN SÖZLERİ
Gerry Cardinale, Calvelli’nin atanmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Geçen yıl RedBird’e katıldığından beri Massimo, insanlara değer veren ve işbirliği ile profesyonellik kültürünü teşvik eden bir organizasyon modelinin lideri ve öncüsü olarak öne çıkmıştır. Massimo, RedBird ortağı David Castelblanco ile birlikte AC Milan’a yaptığımız yatırımı yönetmiştir; her ikisi de doğrudan bana bağlıdır. RedBird modeli, özellikle değişim ve inovasyon aşamalarında en üst düzeyde bir uygulama sağlamak amacıyla, liderlerimizin en önemli yatırımlarımızda doğrudan operasyonel bir rol üstlenmelerini sıklıkla öngörür. Geçtiğimiz yıl boyunca Massimo, bu rolü etkin bir şekilde yerine getirebildiğini kanıtladı ve AC Milan’ın yapısına tam olarak entegre oldu. Görevimiz açık: AC Milan ile ilgili her konuda, ama özellikle sahada, kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak istiyoruz. Bugünden itibaren kulübün tüm organizasyonu, onun tam zamanlı varlığından, kararlılığından ve kulübe yeniden bir zafer ve sonuç odaklı kültür kazandırmak için çalışırken sergileyeceği aciliyet duygusundan faydalanabilecektir.”
CALVELLI’NİN YORUMU
İşte Massimo Calvelli’nin Milan’ın yeni CEO’su olarak yaptığı ilk açıklamalar: “Kulübü, spor yolculuğunun belirleyici bir aşamasında ve tüm İtalyan futbolu için de aynı derecede kritik bir dönemde yönetmek, son derece ciddiyetle ve derin bir aciliyet duygusuyla üstlendiğim bir sorumluluktur. Gerry’den aldığım görev açık: AC Milan’a, saha içinde ve dışında, bu kulübün Avrupa futbolunda temsil ettiği tarihe ve dünya çapındaki 600 milyondan fazla taraftarına yakışır bir galibiyet ve başarı kültürünü geri getirmek. Geçtiğimiz bir yıl boyunca kulübün tüm birimlerinde üst yönetimle yakın işbirliği içinde çalıştım ve nelerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi gerektiği konusunda doğrudan bir bilgi birikimi edindim. Ayrıca, yeni baş antrenörümüz Rúben Amorim ve ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum; onlar şimdiden tam olarak entegre olmuş ve spor alanındaki mevcut liderlikle tam bir uyum içinde çalışmaya başlamışlardır.”
CALVELLI’NİN ÖZGEÇMİŞİ
RedBird’e katılmadan önce Calvelli, 2020’den 2025’e kadar ATP’nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmış ve profesyonel erkek tenisinde küresel çapta köklü bir dönüşüm sürecine öncülük etmiştir. Bundan önce ise Nike, Wilson Sporting Goods ve Amer Sports’ta uluslararası liderlik pozisyonlarında bulunmuştur. Calvelli, kariyerine profesyonel sporcu olarak başlamıştır.