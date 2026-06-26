Milano, artık resmiyet kazandı: Massimo Calvelli, Giorgio Furlani’nin yerine geçerek Rossoneri kulübünün yeni CEO’su oldu

Gerry Cardinale, Calvelli’nin atanmasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Geçen yıl RedBird’e katıldığından beri Massimo, insanlara değer veren ve işbirliği ile profesyonellik kültürünü teşvik eden bir organizasyon modelinin lideri ve öncüsü olarak öne çıkmıştır. Massimo, RedBird ortağı David Castelblanco ile birlikte AC Milan’a yaptığımız yatırımı yönetmiştir; her ikisi de doğrudan bana bağlıdır. RedBird modeli, özellikle değişim ve inovasyon aşamalarında en üst düzeyde bir uygulama sağlamak amacıyla, liderlerimizin en önemli yatırımlarımızda doğrudan operasyonel bir rol üstlenmelerini sıklıkla öngörür. Geçtiğimiz yıl boyunca Massimo, bu rolü etkin bir şekilde yerine getirebildiğini kanıtladı ve AC Milan’ın yapısına tam olarak entegre oldu. Görevimiz açık: AC Milan ile ilgili her konuda, ama özellikle sahada, kaybetmemek için değil, kazanmak için oynamak istiyoruz. Bugünden itibaren kulübün tüm organizasyonu, onun tam zamanlı varlığından, kararlılığından ve kulübe yeniden bir zafer ve sonuç odaklı kültür kazandırmak için çalışırken sergileyeceği aciliyet duygusundan faydalanabilecektir.”