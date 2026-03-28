Milano, anlaşma sağlandı: Andrej Kostic transferi kesinleşti. Rakamlar ve ayrıntılar: Tıbbi muayeneler için Milano'ya geldi bile

Böylece, Milan’ın ocak transfer dönemini süsleyen küçük hikayelerden biri olumlu bir şekilde sonuçlandı: Aslında geçen kış transfer döneminde de Milan, bu genç Karadağlı yeteneği kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Partizan Belgrad ile hiçbir şekilde anlaşmaya varamamıştı.

İki kulüp arasında ekonomik açıdan hala bir mesafe olduğunu hatırlayalım: Ocak ayında Milan, 2 ila 3 milyon euro arasında sabit bir teklif üzerine kurulu bir teklif göndermişti - bu teklif, sadece bazı bonusların eklenmesiyle 7/8 milyon euroya kadar çıkabilirdi - ancak Partizan tarafından hiçbir zaman kabul edilmedi. Partizan, oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin %20'sinin, oyuncunun önceki kulübü olan Podgorica'ya ait olacağını da hesaba katmak zorundaydı.