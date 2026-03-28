grafica andrej kostic montenegro 2025 2026
Gabriele Stragapede

Milano, anlaşma sağlandı: Andrej Kostic transferi kesinleşti. Rakamlar ve ayrıntılar: Tıbbi muayeneler için Milano'ya geldi bile

Milan, gelecek vaat eden bir forvet oyuncusunu kadrosuna kattı: Kostic transferi tamamlandı.

Milan, Avrupa futbol sahnesinin şu anda sunabileceği en büyük yeteneklerden birini kadrosuna katarak görevini başarıyla tamamladı: Partizan Belgrad’dan Andrej Kostic’in yaz transfer döneminde takıma katılması kesinleşti.

Luca Maninetti tarafından yayınlanan ve Calciomercato'nun haberleriyle de doğrulanan haber olumlu tepkiler aldı: Via Aldo Rossi'deki kulüp, genç Karadağlı forveti kadrosuna kattı ve Sırp kulübüyle anlaşmaya vardı. 2007 doğumlu oyuncu halihazırda Milano'da bulunuyor ve yarın (29 Mart Pazar).

Milan, böylece gelecek sezon öncesindeki ilk transferini tamamladı.

  • OCAK AYINDAKİ GİRİŞİM

    Böylece, Milan’ın ocak transfer dönemini süsleyen küçük hikayelerden biri olumlu bir şekilde sonuçlandı: Aslında geçen kış transfer döneminde de Milan, bu genç Karadağlı yeteneği kadrosuna katmaya çalışmış, ancak Partizan Belgrad ile hiçbir şekilde anlaşmaya varamamıştı.

    İki kulüp arasında ekonomik açıdan hala bir mesafe olduğunu hatırlayalım: Ocak ayında Milan, 2 ila 3 milyon euro arasında sabit bir teklif üzerine kurulu bir teklif göndermişti - bu teklif, sadece bazı bonusların eklenmesiyle 7/8 milyon euroya kadar çıkabilirdi - ancak Partizan tarafından hiçbir zaman kabul edilmedi. Partizan, oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecek gelirin %20'sinin, oyuncunun önceki kulübü olan Podgorica'ya ait olacağını da hesaba katmak zorundaydı.

    • Reklam

  • NET İRADE

    Sonunda, Andrej Kostic’in büyük kararlılığı ödüllendirildi. Kostic, gelecekte Milan forması giyme olasılığı ortaya çıktığı andan itibaren, Partizan’ave menajerine (Darko Ristic, yani ajansında Dusan Vlahovic’in menfaatlerini de temsil eden kişi) Milan’da oynamak istediğini her zaman açıkça belirtmişti.

    Bu istek, geçtiğimiz aylarda Milano kulübü ile 2007 doğumlu oyuncunun menajerleri arasında temel bir mutabakatın sağlanmasına ve sözleşmenin süresi ile ekonomik şartlarının belirlenmesine yol açmıştı.

  • GELECEĞİN PLANI

    Kostic, yarın Milan ile rutin sağlık kontrolünden geçecek ve 1 Temmuz'dan itibaren Rossoneri kulübüne katılacak. Milan Futuro'nun sportif direktörü Kirovski, haftalardır Karadağ U21 milli takım oyuncusunun menajer ekibiyle birlikte çalışarak Partizan Belgrad ile nihai anlaşmaya varmak için büyük bir öngörü ve emek sergiledi.

    Şimdi Milan'ın planı, önümüzdeki sezondan itibaren Kostic'in Massimo Oddo'nun takımına katılması ve daha sonra hiyerarşide yükselerek A Takım'a girip Massimiliano Allegri tarafından değerlendirilmesi yönünde.

    Kostic, bu sezon tüm turnuvalarda (Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemeleri dahil) 34 maça çıktı ve 11 gol attı, buna bir de asist eklemek gerekiyor.

  • İLK RAKAMLAR

    Milan için gelecek vaat eden büyük bir transfer hamlesi: Kulüp, Andrej Kostic'i kadrosuna katacak. Ancak oyuncu, Temmuz ayından itibaren Milan Futuro projesine dahil olacak ve önümüzdeki yıllarda Via Aldo Rossi'deki kulüple bağlayacak sözleşmeyi imzalamadan önce, geleneksel sağlık kontrollerini geçmesi gerekiyor.

    Calciomercato.com'un tespit ettiği üzere, transfer 3 milyon euro artı bonuslar ve 2007 doğumlu forvetin gelecekteki satışından elde edilecek bir yüzde payı karşılığında kesinleşecek.

    Milan'ın kadrosuna kademeli olarak dahil olacak olsa da, kulüp, Avrupa futbol sahnesinin en ilgi çekici genç yeteneklerinden biri için yoğun Avrupa rekabetini önceden tahmin ederek büyük bir transferi tamamladı.

  • TÜM GÜNCELLEMELER GERÇEK ZAMANLI OLARAK! CALCIOMERCATO.COM'un WHATSAPP kanalına katılın: buraya tıklayın

