Milano, Andrej Kostic transferinin gerçek rakamları. Partizan'ın başkan yardımcısı Mijatovic: "Cüzi bir rakam, bana danışılsaydı hayır derdim"

Milan, geçtiğimiz günlerde 3,5 milyon avroluk sabit ücret temelinde bu transferi tamamladı; buna 4,5 milyon avro ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek bir yüzde pay da eklenecek. Toplamda 10 milyon euro civarında bir anlaşma olan bu transfer, Partizan Belgrad yönetimi içinde büyük bir tartışma yarattı. Sırp portalı sportkse.net'te, Partizan'ın başkan yardımcısı ve eski Real Madrid ve Fiorentina forveti Pedrag Mijatovic tarafından yayınlanan oldukça sert bir açıklama yer alıyor. “Andrej Kostić'in Milan'a transferiyle ilgili haberler konusunda, öncelikle Partizan taraftarlarına, ama aynı zamanda tüm sporseverlere seslenmek ve bu karardan tamamen uzak durduğumu açıkça belirtmek zorundayım. Sorumlulukla beyan ederim ki, Andrej Kostić'in transferi konusunda bana hiçbir şekilde danışılmadı ve Milan'ın teklifini hiç görmedim. Vurgulamak isterim ki, karar alma sürecine dahil olsaydım, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine bu kadar cüzi bir teklifi kabul etmeye kesinlikle karşı olduğumu açık ve net bir şekilde bildirirdim. Bu davranış, şirket tüzüğünün ciddi bir ihlali niteliğindedir; zira, görevim ve açıkça tanımlanmış yetki alanım gereği, transfer politikası ve oyuncuların gelişimi ile ilgili konular da dahil olmak üzere kulübün tüm spor faaliyetlerinden sorumluyum.”