Milan için yeni bir André vakası mı? Muhtemelen hayır, çünkü gelecek vaat eden forvet Andrej Kostic'in transferi için Partizan Belgrad ile yapılan görüşmeler tüm ayrıntılarıyla sonuçlandırıldı ve 2007 doğumlu oyuncu dün gerekli sağlık kontrollerinden geçti. Genç oyuncu Haziran ayında takıma katılacak ve ilk etapta Milan Futuro kadrosuna dahil olacak, ancak potansiyeli göz önüne alındığında A takım kadrosuna girme şansı da bulunuyor.
Milano, Andrej Kostic transferinin gerçek rakamları. Partizan'ın başkan yardımcısı Mijatovic: "Cüzi bir rakam, bana danışılsaydı hayır derdim"
MIJATOVIC KABUL ETMİYOR
Milan, geçtiğimiz günlerde 3,5 milyon avroluk sabit ücret temelinde bu transferi tamamladı; buna 4,5 milyon avro ve gelecekteki bir satıştan elde edilecek bir yüzde pay da eklenecek. Toplamda 10 milyon euro civarında bir anlaşma olan bu transfer, Partizan Belgrad yönetimi içinde büyük bir tartışma yarattı. Sırp portalı sportkse.net'te, Partizan'ın başkan yardımcısı ve eski Real Madrid ve Fiorentina forveti Pedrag Mijatovic tarafından yayınlanan oldukça sert bir açıklama yer alıyor. “Andrej Kostić'in Milan'a transferiyle ilgili haberler konusunda, öncelikle Partizan taraftarlarına, ama aynı zamanda tüm sporseverlere seslenmek ve bu karardan tamamen uzak durduğumu açıkça belirtmek zorundayım. Sorumlulukla beyan ederim ki, Andrej Kostić'in transferi konusunda bana hiçbir şekilde danışılmadı ve Milan'ın teklifini hiç görmedim. Vurgulamak isterim ki, karar alma sürecine dahil olsaydım, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine bu kadar cüzi bir teklifi kabul etmeye kesinlikle karşı olduğumu açık ve net bir şekilde bildirirdim. Bu davranış, şirket tüzüğünün ciddi bir ihlali niteliğindedir; zira, görevim ve açıkça tanımlanmış yetki alanım gereği, transfer politikası ve oyuncuların gelişimi ile ilgili konular da dahil olmak üzere kulübün tüm spor faaliyetlerinden sorumluyum.”
BAŞKA TEKLİFLERİM VARDI
Pedrag Mijatovic tarafından yayınlanan açıklama, Andrej Kostic’in geleceği hakkında karar verilirken kendi görüşünün neden dikkate alınmadığına dair ek ayrıntılarla sona eriyor: “Kulüp gelecekte de bu şekilde mi hareket edecek, en umut vaat eden oyuncularını bedelsiz olarak satacak mı? Rasim Ljajić başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nun geri kalanının itirazlarına rağmen bu kararı aldınız, son aylarda Kostić dahil olmak üzere genç oyuncularımızla ilgili olarak Avrupa'nın beş büyük liginden çeşitli takımların temsilcileriyle yoğun temas ve görüşmeler yaptığımı ve tüm oyunculuğumuzun milyonlarca avroluk fesih maddeleri olduğunu ve kulübün politikasının onların yeteneklerini ve futbol potansiyellerini uygun şekilde değerlendirmek olduğunu herkese açıkça belirttiğimi bilmesine rağmen mi aldınız? Bu transferin, futbol piyasasında genç oyuncularımızın değerine ilişkin algı üzerinde son derece olumsuz bir etki yaratacak tehlikeli bir emsal teşkil ettiği kanısındayım.”
PARTIZAN'IN CEVABI
Yine sportske.net portalından, Pedrag Mijatovic'in yönelttiği suçlamalara ilişkin Partizan Belgrad yönetiminin yanıt açıklaması kısa süre içinde geldi: "Spor işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Sayın Predrag Mijatović tarafından yayınlanan basın açıklamasına ilişkin olarak, kulübün Çarşamba günü bu açıklamada yer alan tüm suçlamalara kapsamlı ve ayrıntılı yanıtlar vereceğini kamuoyuna bildiririz.Bu vesileyle, yönetimdeki önceki rolü, belirli bir dönemde gördüğü koşulsuz destek ve bazı kararların ardından ortaya çıkan sorunlar ile elde edilen sportif sonuçlar hakkında daha fazla açıklama yapılacaktır. Aynı zamanda, kulübün önceliklerinin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve UEFA denetiminden olumlu bir şekilde geçilmesi olduğunu göz önünde bulundurarak, şu anda kamuoyunda bireysel rollerle ilgili konuların yeniden gündeme getirilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Yarın, UEFA izleme sisteminin öngördüğü son derece katı koşulların yerine getirilmesi için son gün olduğu göz önüne alındığında, Partizan Futbol Kulübü yönetiminin bu süreci başarıyla tamamlamak amacıyla bugün ve yarın gerekli tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine tam olarak odaklandığını kamuoyuna bildiririz."
ANDRE'NİN ÖNCEKİ DURUMU
Peki, şu anda Corinthians'ta forma giyen ve 2006 doğumlu orta saha oyuncusu André konusunda ne olmuştu? Milan kulübü, bu oyuncu için 15 milyon avro artı primler üzerinden bir anlaşmaya vardığına ikna olmuştu. Genel müdür Giorgio Furlani, Benfica ve Atletico Madrid'in rekabetinden bir adım önde olmak için Brezilya kulübünün yönetimi ile bir anlaşmaya varmışken, son yılların en yetenekli oyuncularından birinin ayrılma ihtimaline öfkelenen taraftarların baskısı üzerine Timao'nun başkanı Osmar Stabile anlaşmayı engelledi. 25 milyon avrodan fazla bir rakam talep ederek, verdiği sözü ve yöneticileriyle yaptığı ön anlaşmayı FIFA nezdinde geçerli kılmaya hazır olan Milan ile hukuki bir ihtilaf yaratma riskini göze aldı. Bu olasılık daha sonra önlendi ve İtalyan kulübünün müzakerelerden çekilmesine yol açtı.