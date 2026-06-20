Güç ve oyun kuruculuk. Morten Hjulmand, kişiliği ve istikrarlı performansıyla Sporting Lizbon’da kendini kanıtladı: 2023 yazında Lecce’den 20 milyon karşılığında transfer edilen oyuncu, takımın kaptanlarından biri haline geldi. Ruben Amorim ile tanışması, kariyerinde bir dönüm noktası oldu: Portekizli teknik direktör, Danimarkalı orta saha oyuncusunun tüm özelliklerini geliştirdi ve bu sayede oyuncunun piyasa değeri neredeyse üç katına çıktı. Milan’ın yeni teknik direktörü bu fırsatı tekrar deniyor ve Serie A’daki ilk deneyimi için onu Milano’ya getirmek istiyor.
Çeviri:
Milano, Amorim yeni projenin merkezine Hjulmand’ı yerleştirmek istiyor: 45 milyon avro gerekiyor
TAKTİK DÖNÜM NOKTASI
Allegri’den Amorim’e geçişte ilk taktiksel değişiklik tam da oyun kurucu pozisyonunda olacak: saf bir derin oyun kurucudan, daha çok geçiş ve top kazanma özelliklerine sahip pozisyonel bir oyun kurucuya geçiş. Hjulmand’ın profili, Amorim’in felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor. Samuele Ricci’nin eski pozisyonuna geri dönmesini de göz ardı etmemek gerekir; bu, orta saha oyuncusu olarak (Torino ile oynadığı maçların %90’ında bu rolü üstlendi) ilginç bir çözüm olabilir; geçen sezon çok zorlandığı kanat orta saha pozisyonunda oynaması ise artık söz konusu değil.
MADDE ÜZERİNDE İNDİRİM
Hjulmand’ın Sporting Lizbon ile 2028’e kadar süren uzun bir sözleşmesi ve piyasa değerinin çok üzerinde bir serbest kalma bedeli var: 80 milyon avro. Ancak on iki ay önce Hjulmand, Portekiz kulübünden bir söz almayı başardı. Lizbon’da kalmayı kabul ederse, 2026’da bir teklif gelmesi halinde uygun bir fiyata transfer edilecekti. Ne kadar? En az 45 milyon. Milan için bu rakamlara ulaşmak zor olsa da, 80 milyonluk sözleşme bedeline kıyasla indirim oldukça önemli. Ve bu teklif çok cazip...