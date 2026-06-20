Milano, Amorim yeni projenin merkezine Hjulmand’ı yerleştirmek istiyor: 45 milyon avro gerekiyor





Hjulmand’ın Sporting Lizbon ile 2028’e kadar süren uzun bir sözleşmesi ve piyasa değerinin çok üzerinde bir serbest kalma bedeli var: 80 milyon avro. Ancak on iki ay önce Hjulmand, Portekiz kulübünden bir söz almayı başardı. Lizbon’da kalmayı kabul ederse, 2026’da bir teklif gelmesi halinde uygun bir fiyata transfer edilecekti. Ne kadar? En az 45 milyon. Milan için bu rakamlara ulaşmak zor olsa da, 80 milyonluk sözleşme bedeline kıyasla indirim oldukça önemli. Ve bu teklif çok cazip...