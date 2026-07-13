Milano, Amorim yeni bir sol kanat oyuncusu istiyor: Estupinan takımdan ayrılıyor, Deportivo La Coruña Aston Villa’ya meydan okuyor

Milan, kadrosuna kanat açmak istiyor. Amorim, hem sağda hem de sol kanatta oynayabilen, hızlı ve ortalarda kaliteli bir kanat oyuncusu talep etti. Gardiner ve Almstadt, Portekizli teknik direktör ve kulüp başkanı Cardinale ile birlikte kulüp içinde değerlendirilecek bir aday listesi hazırladı. Ancak öncelikle, Rossoneri kulübü Ekvadorlu milli oyuncu Estupinan’ın transferi gibi önemli bir satış işlemini gerçekleştirmek istiyor.