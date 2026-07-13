Milan, kadrosuna kanat açmak istiyor. Amorim, hem sağda hem de sol kanatta oynayabilen, hızlı ve ortalarda kaliteli bir kanat oyuncusu talep etti. Gardiner ve Almstadt, Portekizli teknik direktör ve kulüp başkanı Cardinale ile birlikte kulüp içinde değerlendirilecek bir aday listesi hazırladı. Ancak öncelikle, Rossoneri kulübü Ekvadorlu milli oyuncu Estupinan’ın transferi gibi önemli bir satış işlemini gerçekleştirmek istiyor.
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Milano, Amorim yeni bir sol kanat oyuncusu istiyor: Estupinan takımdan ayrılıyor, Deportivo La Coruña Aston Villa’ya meydan okuyor
ASTON VILLA SOMUT BİR GELİŞME
Estupinan, Brighton'daki döneminde çok iyi bir izlenim bıraktı ve Premier League'de hâlâ büyük ilgi görüyor. Birçok İngiliz kulübü hakkında bilgi aldı, ancak sadece Aston Villa, transferin gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmek için kesin rakamlar talep etti: Milan'dan onay almak için yaklaşık 18-20 milyon avro gerekiyor.
ALTERNATIVA DEPORTIVO LA CORUNA
Rossoneri formasıyla geçirdiği sezondaki tek mutlu an, Inter’le oynanan derbide attığı galibiyet golüydü. Eski Brighton oyuncusu, Rossoneri formasıyla sadece 19 maça çıktı; bu, mükemmel bir kariyer içinde silinmesi gereken bir deneyim oldu. Estupinan’a, sekiz yıl aradan sonra La Liga’ya dönüşü için yüksek seviyeli bir takım kurmak isteyen hırslı Deportivo La Coruña da ilgi gösterdi. Görüşmeler devam ediyor; Estupinan, Milan’dan sadece on iki ay sonra ayrılmaya hazırlanıyor...
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