Gülümseyen, motivasyonu yüksek ve şimdiden İtalyanca birkaç espri bile yapabilen bir teknik direktör. Amorim’in Milan’ın yeni teknik direktörü olarak attığı ilk adım, bu görkemli Rossoneri kulübünü hak ettiği seviyelere yeniden yükseltmek gibi hem büyüleyici hem de zorlu bir mücadelede Portekizli teknik adamın ne kadar motive olduğunu gözler önüne seriyor. Linate Prime’da bulunan gazetecilere fısıldadığı “yapılacak çok iş var” sözü, Rossoneri kulübünün şu anda içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyuyor: Portekizli teknik direktör, rekabetçi bir kadro oluşturmanın yanı sıra, kazanan bir zihniyeti de yeniden inşa etmek zorunda. Ve işte bu, ulaşılması en zor hedef.
Çeviri:
Milano, Amorim transfer piyasası zirvesi için kulüp merkezinde: strateji ve öncelikler
PAZAR ZİRVESİ
Transfer piyasasındaki yeni strateji ekibinin kilit ismi olan Bobby Gardiner, Ruben Amorim’in Milan’ın yeni teknik direktörü olarak seçilmesinde de önemli bir rol oynadı. İkili arasındaki ilişki şimdiden iyi bir noktaya gelmiş durumda ve 6 Temmuz Pazartesi günü Casa Milan’da, oyuncu transferlerinden sorumlu direktör Hendrik Almstadt’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, özellikle takımdan ayrılacak oyuncular ve bunların getirebileceği gelir konusunda durum değerlendirmesi yapmak amacıyla düzenlendi.
Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek’in Premier Lig’de talebi var ve Milan, bu oyuncuların satışından 20 ila 25 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi umuyor.
Casa Milan’da menajerlerle yapılan son toplantıda, Rossoneri yönetimi Warren Bondo’nun değerini 8 milyon olarak belirlerken, güçlü menajer Fali Ramadani’nin kadrosuna katılan Ismael Bennacer için ise sözleşmenin feshi üzerinde çalışılıyor. Yunus Musah, Samuel Chukwueze ve Youssouf Fofana gibi geleceği belirsiz diğer oyuncular da değerlendirme aşamasında.
GILA, AMA SADECE BU DEĞİL: ÖNCELİKLER
Bayer Leverkusen’in kadrosunda yer alan 2007 doğumlu parlak yetenek Kerim Alajbegović ve Genk forması giyen yine 2007 doğumlu Konstantinos Karetsas, Amorim ve transfer ekibi tarafından ofansif orta saha kadrosuna kalite ve gelecek vaat eden oyuncular katmak amacıyla takip edilen iki isim. Öncelikler arasında, Lazio ile Gila transferinin sonuçlandırılmasının yanı sıra, Inacio ve Antonio Silva’nın da adaylar arasında yer aldığı yeni bir stoper arayışı da bulunuyor.
Amorim, savunma hattına yeni bir orta saha oyuncusu da talep etti; ancak bu seçim, Modric’in ve Rabiot’un gelecekle ilgili kararlarına bağlı olarak gerçekleşecek. Yeni bir forvet transferi de gündemde: Kostic, Ramos’un alternatifi olarak şansını denemek istiyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun