Milano, Amorim transfer piyasası zirvesi için kulüp merkezinde: strateji ve öncelikler

Transfer piyasasındaki yeni strateji ekibinin kilit ismi olan Bobby Gardiner, Ruben Amorim’in Milan’ın yeni teknik direktörü olarak seçilmesinde de önemli bir rol oynadı. İkili arasındaki ilişki şimdiden iyi bir noktaya gelmiş durumda ve 6 Temmuz Pazartesi günü Casa Milan’da, oyuncu transferlerinden sorumlu direktör Hendrik Almstadt’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, özellikle takımdan ayrılacak oyuncular ve bunların getirebileceği gelir konusunda durum değerlendirmesi yapmak amacıyla düzenlendi.





Fikayo Tomori ve Ruben Loftus-Cheek’in Premier Lig’de talebi var ve Milan, bu oyuncuların satışından 20 ila 25 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi umuyor.

Casa Milan’da menajerlerle yapılan son toplantıda, Rossoneri yönetimi Warren Bondo’nun değerini 8 milyon olarak belirlerken, güçlü menajer Fali Ramadani’nin kadrosuna katılan Ismael Bennacer için ise sözleşmenin feshi üzerinde çalışılıyor. Yunus Musah, Samuel Chukwueze ve Youssouf Fofana gibi geleceği belirsiz diğer oyuncular da değerlendirme aşamasında.