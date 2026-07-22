Milano, Amorim rahat bir nefes alabilir: Cissè takım antrenmanlarına geri döndü, Idrissi konusunda karar verilecek

Cisse, bu sabah, Rossoneri kulübüyle sözleşme imzaladıktan birkaç gün sonra kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığından bu yana ilk kez A takımla antrenmana çıktı. Ocak ayında 8 milyon euro artı prim karşılığında Milan’a transfer olan eski Verona oyuncusu, ilk hafta boyunca neredeyse tamamen spor salonunda çalışmıştı. Amorim, gelecek sezon için kesin bir karar vermeden önce onu yakından izlemek istiyor.