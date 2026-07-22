Alphadio Cisse, tünelin sonunda ışığı görmeye başladı: Şubat sonundaki ameliyat artık sadece bir anı. Eski Verona oyuncusu, sakatlığından tamamen kurtuldu ve geçen sezon Serie B’nin ilk yarısında Catanzaro formasıyla 8 gol atarak sergilediği yeteneklerini yeniden göstermeye hazır.
Calciomercato
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Milano, Amorim rahat bir nefes alabilir: Cissè takım antrenmanlarına geri döndü, Idrissi konusunda karar verilecek
GRUP İÇİNDEKİ CISSE
Cisse, bu sabah, Rossoneri kulübüyle sözleşme imzaladıktan birkaç gün sonra kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığından bu yana ilk kez A takımla antrenmana çıktı. Ocak ayında 8 milyon euro artı prim karşılığında Milan’a transfer olan eski Verona oyuncusu, ilk hafta boyunca neredeyse tamamen spor salonunda çalışmıştı. Amorim, gelecek sezon için kesin bir karar vermeden önce onu yakından izlemek istiyor.
IDRISSI’NİN GELECEĞİ MILAN’DA
Yahya Idrissi'ye gelince ise, antrenman sahasına dönüşü, teknik direktör Sergio Navarro yönetimindeki Milan Futuro ile gerçekleşti. Eski Chelsea oyuncusu, başlangıçta Ruben Amorim tarafından A Takım'ın kampına çağrılmıştı.
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