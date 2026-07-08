Tüm bu devrim sürecinde, geçmişte yaptığın gibi olumlu bir mesaj vermek, bir slogan ortaya atmak ister misin?

"Elbette evet. Zor bir iş. Ama dikkat edin, söylemek bir şey, yapmak başka bir şey. Bunun bir meydan okuma olduğunu çok iyi biliyorum. Bu her zaman bir cümle ya da slogandan daha fazlasıdır: ikonik birinin tarihine ait olmak anlamına gelir. Bu, benim üstlenmeyi sevdiğim türden bir meydan okumadır. Mutluyum. Denemiş olmaktan mutlu olacağım, o deneme mükemmel sonuçlar getirmese bile. Şu anda başarıya açım, Milan'a inanıyorum. İtalyan futbolunun özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Pek çok şey görüyoruz, sık sık kendimi karşılaştırmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. O sözleri söylediğimde buna inanıyordum ve bugün de hala inanıyorum."

Hedef ikinci yıldız mı?

"Kendini ortaya koyup sorgulandığında, mümkün olduğunca çok kazanmak gerekir. Elbette ikinci yıldızı kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyorum, binlerce değişken var. En büyük zorluk mu? Şu anda bunu söylemek zor. Şu anki temel hedefimiz ligi domine etmek, gerisini göreceğiz."





Neden Milan’ı kabul ettiniz ve takımı nasıl sahaya sürmeyi planlıyorsunuz?

"Kendime 'Milan olduğu için değil' dedim, ama burada bir devrim yaşandığını bildiğim için kabul ettim. İlk toplantıdan sonra içimde bir şey tetiklendi: Takım bana hoşuma giden şeyler sunuyordu, o değerleri savunmak istedim. Daha fazla gol atmalıyız; diğer liglerdeki lider takımlara bakmak yeterli, hâlâ bir fark var. Bana kulübün yapısı ve oyuncu izleme süreci anlatıldı. Etrafında doğru insanların olduğunu hissettiğin, etrafında bir takımın olduğu anda, üstlenmek istediğim bu mücadelenin tüm bileşenleri de hazır demektir."

Fonseca ve Conceiçao’dan tavsiye aldınız mı? Farklı bir başlangıç yapmayı umuyor musunuz?

“Fonseca ve Conceiçao’yu tanıyorum, rakiptik ama bu üç yıl öncesinin hikayesi. İşleri kendi anladığım şekilde yapmaya çalışmak istiyorum. Cardinale bana fikirlerini anlattı, ben de kendi gözlerimle görmek istediğimi söyledim. Bakıyorum, görüyorum ve kendi ellerimle dokunuyorum. Toplantılara başladığım andan itibaren gerçekten çok fazla geri bildirim aldım ve kendimi rahat hissediyorum.”

Bugüne kadar hiçbir teknik direktör Cardinale tarafından tanıtılmamıştı. Bu avantajın yanı sıra transfer piyasası konusunda başka ne ekleyebilirsiniz? Leao konusunda bir karar verdiniz mi?

"Tek tek oyuncular hakkında spesifik olarak konuşmayacağım. Takımdan memnunum. Gerry, bu takım için ne kadar çok çalıştığını, ne kadar emek harcadığını size göstermek istedi. Bu, elbette bir baskı olduğu anlamına da geliyor. Transfer piyasasına uyum sağlamak gerekiyor: takımı değerlendirmem, profilleri açıklamam, şüpheleri gidermem gerekiyor. Sonra Bobby bunu Almastadt ile görüşür, Hendrick de kulüple konuşur. Her oyuncunun özelliklerini daha derinlemesine keşfetmeliyiz, nasıl tepki verdiklerini ve özellikle de burada olmak isteyip istemediklerini görmeliyiz. Transfer dönemi bitmeden bunu anlamamız gerekiyor, ama yine de mevcut takımdan çok memnunum."