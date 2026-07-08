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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

Çeviri:

Milano, Amorim: "Modric mi? Sanırım birkaç gün içinde tekrar aramıza katılacak, şu anda Dünya Kupası'nın ardından dinlenmeye ihtiyacı var. İkinci yıldızı kazanmak istiyoruz."

AC Milan

Milano, yeni teknik direktör Ruben Amorim’in tanıtım basın toplantısı

Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü olarak gazetecilerin karşısına çıktı. Portekizli teknik direktöre kulüp başkanı Gerry Cardinale eşlik etti. Casa Milan’daki basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:


Son günlerde neler hissettiniz?

"Bugün İtalyanca konuşamadığım için özür dilerim, taraftarlardan özür dilerim. Sizin kültürünüze saygı duymak için İtalyanca öğrenmek benim için çok önemli ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Burada olmak bir onur, çok mutluyum. Bu şehrin bizi destekleyen insanlardan oluştuğunu hissediyorum. Milanello’ya bayılıyorum, muhteşem bir yer. Bazıları bana buranın biraz eski olduğunu söylüyor, ama kesinlikle öyle değil. Her şey var. Personel muhteşem, daha mutlu olamazdım. Burada olmak büyük bir zevk.”

  • LEAO VE RAMOS HAKKINDA

    Geçmişteki Milan hakkında ne gibi anılarınız var?

    "Öncelikle Gerry haklı olarak, bizim futbol oynamak istediğimizi, baskı yapmak istemediğimizi söyledi (gülüyor, ed.). Oyun kalitesi çok önemli. Ancelotti'yi çok iyi hatırlıyorum, Arrigo Sacchi'yi ve onun yenilikçi stilini de çok iyi hatırlıyorum. Capello'yu ve onun inanılmaz 'yenilmezler' takımını da. Milan'ın geçmişi sadece takımdan ibaret değil, van Basten, Gullit gibi oyuncuların bütünüdür... Ama Milan denildiğinde kastedilen genel olarak takımdır; en önemli şey insanlardır. Gençliğimden beri Milan’ı takip ediyorum, Benfica’ya karşı oynanan finali hatırlıyorum... O bir aileydi, bu da bir aile. Burada olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Bu ligde kazanmak çok zor. Buraya kaybetmemek için değil, kazanmak için geldik. Bu güzel bir meydan okuma.”

    Neden Gonçalo Ramos? Peki ya Leao?

    "Tek tek oyunculardan bahsetmek istemiyorum. Neden seçildiğini söylemek bana düşmez. Takımı ve takım çalışmasını görüyorum, sonra da oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum. Sadece isimlere bakmıyoruz, profillere bakıyoruz: oyuncu izleme çalışması yapıyoruz ve arkasında ne olduğunu görüyoruz. Gonçalo’yu çok seviyorum, Hırvatistan maçında gördünüz: üç savunma oyuncusunun arasında gol attı ve bu durum İtalya’da da sıkça görülen bir şey. İnsanlar sadece yeteneğe bakar, ben ise tam anlamıyla bir oyuncu görüyorum. Önemli olan, onun takım içinde nasıl bir yer edindiğini görmek. Gonçalo’nun oyununu izleyin, 5 dakika izlemeniz yeter. O benim için bir mesaj: bu, gruba ve takıma inandığımızı gösteriyor. Hızlı bir transfer oldu. Leao Dünya Kupası’nda çok iyi oynadı, ama genel olarak tüm takımdan memnunum."

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  • İKİNCİ YILDIZ HEDEFİ

    Tüm bu devrim sürecinde, geçmişte yaptığın gibi olumlu bir mesaj vermek, bir slogan ortaya atmak ister misin?

    "Elbette evet. Zor bir iş. Ama dikkat edin, söylemek bir şey, yapmak başka bir şey. Bunun bir meydan okuma olduğunu çok iyi biliyorum. Bu her zaman bir cümle ya da slogandan daha fazlasıdır: ikonik birinin tarihine ait olmak anlamına gelir. Bu, benim üstlenmeyi sevdiğim türden bir meydan okumadır. Mutluyum. Denemiş olmaktan mutlu olacağım, o deneme mükemmel sonuçlar getirmese bile. Şu anda başarıya açım, Milan'a inanıyorum. İtalyan futbolunun özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Pek çok şey görüyoruz, sık sık kendimi karşılaştırmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. O sözleri söylediğimde buna inanıyordum ve bugün de hala inanıyorum."

    Hedef ikinci yıldız mı?

    "Kendini ortaya koyup sorgulandığında, mümkün olduğunca çok kazanmak gerekir. Elbette ikinci yıldızı kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyorum, binlerce değişken var. En büyük zorluk mu? Şu anda bunu söylemek zor. Şu anki temel hedefimiz ligi domine etmek, gerisini göreceğiz."


    Neden Milan’ı kabul ettiniz ve takımı nasıl sahaya sürmeyi planlıyorsunuz?

    "Kendime 'Milan olduğu için değil' dedim, ama burada bir devrim yaşandığını bildiğim için kabul ettim. İlk toplantıdan sonra içimde bir şey tetiklendi: Takım bana hoşuma giden şeyler sunuyordu, o değerleri savunmak istedim. Daha fazla gol atmalıyız; diğer liglerdeki lider takımlara bakmak yeterli, hâlâ bir fark var. Bana kulübün yapısı ve oyuncu izleme süreci anlatıldı. Etrafında doğru insanların olduğunu hissettiğin, etrafında bir takımın olduğu anda, üstlenmek istediğim bu mücadelenin tüm bileşenleri de hazır demektir."

    Fonseca ve Conceiçao’dan tavsiye aldınız mı? Farklı bir başlangıç yapmayı umuyor musunuz?

    “Fonseca ve Conceiçao’yu tanıyorum, rakiptik ama bu üç yıl öncesinin hikayesi. İşleri kendi anladığım şekilde yapmaya çalışmak istiyorum. Cardinale bana fikirlerini anlattı, ben de kendi gözlerimle görmek istediğimi söyledim. Bakıyorum, görüyorum ve kendi ellerimle dokunuyorum. Toplantılara başladığım andan itibaren gerçekten çok fazla geri bildirim aldım ve kendimi rahat hissediyorum.”

    Bugüne kadar hiçbir teknik direktör Cardinale tarafından tanıtılmamıştı. Bu avantajın yanı sıra transfer piyasası konusunda başka ne ekleyebilirsiniz? Leao konusunda bir karar verdiniz mi?

    "Tek tek oyuncular hakkında spesifik olarak konuşmayacağım. Takımdan memnunum. Gerry, bu takım için ne kadar çok çalıştığını, ne kadar emek harcadığını size göstermek istedi. Bu, elbette bir baskı olduğu anlamına da geliyor. Transfer piyasasına uyum sağlamak gerekiyor: takımı değerlendirmem, profilleri açıklamam, şüpheleri gidermem gerekiyor. Sonra Bobby bunu Almastadt ile görüşür, Hendrick de kulüple konuşur. Her oyuncunun özelliklerini daha derinlemesine keşfetmeliyiz, nasıl tepki verdiklerini ve özellikle de burada olmak isteyip istemediklerini görmeliyiz. Transfer dönemi bitmeden bunu anlamamız gerekiyor, ama yine de mevcut takımdan çok memnunum."

  • MODRIC VE MOURINHO HAKKINDA

    Mourinho tarzı bir Amorim mi olacak?

    "Hayır. Ben Mourinho'dan tamamen farklıyım. Ondan çok şey öğrendim, ama bir teknik direktör olarak kimseyi taklit edemezsiniz. Benim oyun tarzım farklı. Tabii ki kazanmayı umuyorum, bu tek ortak noktamız. Ona büyük saygı duyuyorum, umarım onu arkadaşım olarak görebilirim, ama benden Mourinho gibi bir şey beklemeyin. Manchester'da hatalar yaptım ve bundan ders çıkarmak istiyorum. İletişim çok önemli."

    Modric ile konuştunuz mu?

    "Onu takımda tutmak istediğimiz bir oyuncu, onunla iki kez konuştum. Gerekirse gidip tekrar konuşabilirim, bunda yorulmam. İnanılmaz bir oyuncu, bizim için bir referans noktası. Her maçta oynayacağını söylemiyorum, ama gelecek sezon Modric'e güvenmek istiyoruz. Yönetim kurulu onunla konuştu, ben de onunla konuştum: Sanırım birkaç gün içinde tekrar görüşeceğiz, şu anda Dünya Kupası'nın ardından dinlenmeye ihtiyacı var."

    Milan’ın son iki yıldır gerçekten zor bir dönemden geçtiği mevcut durumu ona açıkladınız mı? Milan taraftarları bu yıl neden size güvenmeli? Ne değişti?

    "Taraftarlar açısından bu dönemden çıkmanın zor olabileceğini biliyorum. Şehirdeki havayı biliyorum, ligin son maçını kaybetmenin ve bunun getirdiği tüm sonuçların ne anlama geldiğini biliyorum. Hemen bu durumu nasıl çözebileceğimizi sordum. Cevap geldi ve mükemmeldi. Taraftarları ikna etmeliyim. Hemen muhteşem olacağını söyleyemem. Taraftarlar akıllı, kimsenin zekasını küçümseyemem. Ama kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim. Kendim için değil, kulüp için. AC Milan için elimden gelenin en iyisini yapacağım, bu bir söz. 24 saat içinde her şeyi değiştiremem, yavaş yavaş başlıyoruz. Her şey hazırlık döneminde başlıyor; kendimizi diğerlerine ve dünyaya nasıl tanıtacağımızla. Bu sorumluluğu sadece Milan için değil, İtalyan futbolu için de taşıyoruz. Hatalar yaptım ve hatalar yapacağım, ama nasıl oynamak istediğime dair bir fikrim var. Serie A’nın ilk maçından itibaren kazanmak istiyoruz. İlk maçı kazanırız, ikinciyi kazanırız ve sonra tüm yapıyı inşa ederiz.”


    Milan’ın son iki yıldır gerçekten zor bir dönemden geçtiği mevcut durumu size açıkladılar mı? Milan taraftarları bu yıl neden size güvenmeli? Ne değişti?

    "Taraftarlar açısından bu dönemden çıkmanın zor olabileceğini biliyorum. Şehirdeki havanın nasıl olduğunu biliyorum, ligin son maçını kaybetmenin tüm sonuçlarıyla birlikte ne anlama geldiğini biliyorum. Hemen bu sorunu nasıl çözebileceğimizi sordum. Cevap geldi ve mükemmeldi. Taraftarları ikna etmeliyim. Hemen muhteşem bir sonuç olacağını söyleyemem. Taraftarlar akıllıdır, kimsenin zekasını küçümseyemem. Ama kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim. Kendim için değil, kulüp için. AC Milan için elimden gelenin en iyisini yapacağım, bu bir söz. 24 saat içinde her şeyi değiştiremem, yavaş yavaş başlıyoruz. Her şey hazırlık döneminde başlıyor; kendimizi diğerlerine ve dünyaya nasıl tanıtacağımızla. Bu sorumluluğu sadece Milan için değil, İtalyan futbolu için de taşıyoruz. Hatalar yaptım ve hatalar yapacağım, ama nasıl oynamak istediğime dair bir fikrim var. Serie A’nın ilk maçından itibaren kazanmak istiyoruz. İlk maçı kazanırız, ikinciyi kazanırız ve sonra tüm yapıyı inşa ederiz.”

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  • PULISIC VE OYUN HAKKINDA

    Milan’da fark yaratacak insani bir figür eksikti. Şüpheleri olan oyunculara karşı nasıl davranacaksınız? Soyunma odasına insani açıdan ne katmayı düşünüyorsunuz?

    "Eğer söyleyebilirsem: İtalyan ve Portekiz kültürleri temas kurmaya dayalıdır ve ben de böyle biriyim. Elbette hataları gösterebilmek gerekir. Oyuncularıma karşı her zaman dürüst olacağım. Adil ve doğru davranacağım; oyuncuların güvenini bu şekilde kazanılacağını biliyorum. Şu anda söyleyebileceğim şey, sizin gibi olduğum; insanlarla temas kurmayı seviyorum. Oyuncularla ilgilenen olağanüstü bir ekibimiz var: her şey kontrolümüz altında. Ayrıca çekici bir oyun tarzı da gerekiyor: oyunculara iyi performans gösterme fırsatı vermek istiyoruz ve bu da kazanmamıza yardımcı olabilir."

    Milan’da sizin oyun anlayışınızı ne kadar sürede göreceğiz?

    "Umarım en başından itibaren bir şeyler görebilirsiniz. Futbolda zamanın asla yeterli olmadığını çok iyi biliyorum. Bu uzun vadeli bir proje, ancak ilk maçtan itibaren teknik direktörün oyunculardan ne istediğinin anlaşılacağı şekilde oynamamız gerekecek. Taraftarlar yavaş yavaş ikna olacak, ancak oyun açısından takımla birlikte tam gaz başlayacağım: ilk maçtan itibaren sahayı domine etmek istiyoruz."

    Pulisic, Milan’da ne kadar önemli bir rol oynayacak?

    "Pulisic gerçekten çok, çok yetenekli bir futbolcu. Dünya Kupası’nda sakatlandı, durumu görmek gerekecek. Ancak İtalya’daki futbolun yapısına, iyi savunma yapan takımlara çok uygun: büyük F ile başlayan bir fark yaratabilir. Onu nasıl oynamak istediğim konusunda net fikirlerim var. Sağ ayağıyla sol kanatta, ama diğer kanatta da oynayabilir. Onu hatlar arasında görmek istiyorum, hat üzerinde değil. Kulüpte çok seviliyor, tüm takım onu en iyi şekilde değerlendirmek için arkasında duruyor. Bizim için çok önemli. Tek tek oyunculardan bahsetmek istemediğimi söylemiştim ama görüyorsunuz ki ara sıra yine bu tuzağa düşüyorum (gülüyor, ed.)".


    Kadronuzu tam olarak tamamlamak ve en iyi şekilde çalışmak için ideal bir son tarih var mı?

    "Asıl mesele oyuncuları kadroda bulundurmak; bazıları Dünya Kupası’nda, bazıları ise henüz tatillerini tamamlamadı. Yine de çok rahatım. Oyuncuları tanıyorum, ancak onları antrenmanda izlemem gerekiyor. Transfer piyasasındaki bir son tarihten çok, oyuncularımı çalıştırmak istiyorum. Mevcut kadromuzla da rekabetçi olabileceğiz."


    Kaybetmemek için oynamakla kazanmak için oynamak arasındaki fark nedir?

    "(Gülüyor, ed.) Size nasıl oynamak istediğimi söyleyebilirim. Allegri’ye büyük saygı duyuyorum, çok fazla tecrübesi var. Geçmişten bahsetmek istemiyorum, ama nasıl oynamak istediğimi söyleyebilirim: Rakibi domine etmeliyiz ve iyi savunma yapmalıyız. Her teknik direktörün kendine özgü fikirleri vardır. Ben de biraz değişiklik yapmalıyım; oyuncuları gördükçe fikirlerimi biraz yumuşatacağım. Taraftarları eğlendirmek, keyiflendirmek ve izlemesi güzel bir futbol sergilemek istiyorum. Motorun çalışması biraz zaman alır. Ancak kazanmak istendiğinde bu sorumluluklar da devreye girer: Büyük kulüpleri çalıştırmak bu sorumlulukları beraberinde getirir. Enerji ve dikkatin düşmesi, kaybetmek demektir. Biz kazanmak ve oyunu domine etmek istiyoruz."

    Oyun tarzınızı hayata geçirmek için kaç transferin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Chukwueze ve Saelemaekers’i yeniden değerlendirebilir misiniz?

    "Geçen yıl burada olmayan oyuncular var. Chukwueze bizimle kalacak, bire bir yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Saelemaekers sağda ve solda oynayabilir, bire bir yapmayı sever. Cissè ve Comotto bizimle başlayacak, ne olacağını bilmiyorum. Geçen yıl burada olmayan yeni oyuncular bulacağız. İyi oynarlarsa, benim fikirlerimi benimserse onlara yer buluruz: dışarıya bakmadan önce içimizi iyice inceleyeceğiz. Sezon öncesi hazırlıkların ardından karar vereceğiz, ancak her zaman bütçeye dikkat ederek. Kulüp sahibi burada... Gençleri değerlendireceğiz, Chukwueze büyük niteliklere sahip ve bize alternatifler sunuyor."

    Milan’da kesinlikle tekrarlamaması gereken hatalar nelerdir? Manchester’daki deneyiminiz size ne öğretti?

    "Öncelikle, hataları açıklamak zor; bağlamlarını da açıklamam gerekir. Öğrendim, çok şey öğrendim. Hatalar yaptım, ama United’da bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum. Ama şimdi durum farklı. İyi yapabileceğim pek çok şey var, deneyim biriktirdim. Bence herkes kendi deneyimlerinden ders çıkarır. Değiştirmek istediğim şeyler var, ama asla değişmeyecek şeyler de var. Kesinlikle daha iyi bir teknik direktör olacağım.”

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