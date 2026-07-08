Milan’da fark yaratacak insani bir figür eksikti. Şüpheleri olan oyunculara karşı nasıl davranacaksınız? Soyunma odasına insani açıdan ne katmayı düşünüyorsunuz?
"Eğer söyleyebilirsem: İtalyan ve Portekiz kültürleri temas kurmaya dayalıdır ve ben de böyle biriyim. Elbette hataları gösterebilmek gerekir. Oyuncularıma karşı her zaman dürüst olacağım. Adil ve doğru davranacağım; oyuncuların güvenini bu şekilde kazanılacağını biliyorum. Şu anda söyleyebileceğim şey, sizin gibi olduğum; insanlarla temas kurmayı seviyorum. Oyuncularla ilgilenen olağanüstü bir ekibimiz var: her şey kontrolümüz altında. Ayrıca çekici bir oyun tarzı da gerekiyor: oyunculara iyi performans gösterme fırsatı vermek istiyoruz ve bu da kazanmamıza yardımcı olabilir."
Milan’da sizin oyun anlayışınızı ne kadar sürede göreceğiz?
"Umarım en başından itibaren bir şeyler görebilirsiniz. Futbolda zamanın asla yeterli olmadığını çok iyi biliyorum. Bu uzun vadeli bir proje, ancak ilk maçtan itibaren teknik direktörün oyunculardan ne istediğinin anlaşılacağı şekilde oynamamız gerekecek. Taraftarlar yavaş yavaş ikna olacak, ancak oyun açısından takımla birlikte tam gaz başlayacağım: ilk maçtan itibaren sahayı domine etmek istiyoruz."
Pulisic, Milan’da ne kadar önemli bir rol oynayacak?
"Pulisic gerçekten çok, çok yetenekli bir futbolcu. Dünya Kupası’nda sakatlandı, durumu görmek gerekecek. Ancak İtalya’daki futbolun yapısına, iyi savunma yapan takımlara çok uygun: büyük F ile başlayan bir fark yaratabilir. Onu nasıl oynamak istediğim konusunda net fikirlerim var. Sağ ayağıyla sol kanatta, ama diğer kanatta da oynayabilir. Onu hatlar arasında görmek istiyorum, hat üzerinde değil. Kulüpte çok seviliyor, tüm takım onu en iyi şekilde değerlendirmek için arkasında duruyor. Bizim için çok önemli. Tek tek oyunculardan bahsetmek istemediğimi söylemiştim ama görüyorsunuz ki ara sıra yine bu tuzağa düşüyorum (gülüyor, ed.)".
Kadronuzu tam olarak tamamlamak ve en iyi şekilde çalışmak için ideal bir son tarih var mı?
"Asıl mesele oyuncuları kadroda bulundurmak; bazıları Dünya Kupası’nda, bazıları ise henüz tatillerini tamamlamadı. Yine de çok rahatım. Oyuncuları tanıyorum, ancak onları antrenmanda izlemem gerekiyor. Transfer piyasasındaki bir son tarihten çok, oyuncularımı çalıştırmak istiyorum. Mevcut kadromuzla da rekabetçi olabileceğiz."
Kaybetmemek için oynamakla kazanmak için oynamak arasındaki fark nedir?
"(Gülüyor, ed.) Size nasıl oynamak istediğimi söyleyebilirim. Allegri’ye büyük saygı duyuyorum, çok fazla tecrübesi var. Geçmişten bahsetmek istemiyorum, ama nasıl oynamak istediğimi söyleyebilirim: Rakibi domine etmeliyiz ve iyi savunma yapmalıyız. Her teknik direktörün kendine özgü fikirleri vardır. Ben de biraz değişiklik yapmalıyım; oyuncuları gördükçe fikirlerimi biraz yumuşatacağım. Taraftarları eğlendirmek, keyiflendirmek ve izlemesi güzel bir futbol sergilemek istiyorum. Motorun çalışması biraz zaman alır. Ancak kazanmak istendiğinde bu sorumluluklar da devreye girer: Büyük kulüpleri çalıştırmak bu sorumlulukları beraberinde getirir. Enerji ve dikkatin düşmesi, kaybetmek demektir. Biz kazanmak ve oyunu domine etmek istiyoruz."
Oyun tarzınızı hayata geçirmek için kaç transferin gerekli olduğunu düşünüyorsunuz? Chukwueze ve Saelemaekers’i yeniden değerlendirebilir misiniz?
"Geçen yıl burada olmayan oyuncular var. Chukwueze bizimle kalacak, bire bir yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Saelemaekers sağda ve solda oynayabilir, bire bir yapmayı sever. Cissè ve Comotto bizimle başlayacak, ne olacağını bilmiyorum. Geçen yıl burada olmayan yeni oyuncular bulacağız. İyi oynarlarsa, benim fikirlerimi benimserse onlara yer buluruz: dışarıya bakmadan önce içimizi iyice inceleyeceğiz. Sezon öncesi hazırlıkların ardından karar vereceğiz, ancak her zaman bütçeye dikkat ederek. Kulüp sahibi burada... Gençleri değerlendireceğiz, Chukwueze büyük niteliklere sahip ve bize alternatifler sunuyor."
Milan’da kesinlikle tekrarlamaması gereken hatalar nelerdir? Manchester’daki deneyiminiz size ne öğretti?
"Öncelikle, hataları açıklamak zor; bağlamlarını da açıklamam gerekir. Öğrendim, çok şey öğrendim. Hatalar yaptım, ama United’da bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum. Ama şimdi durum farklı. İyi yapabileceğim pek çok şey var, deneyim biriktirdim. Bence herkes kendi deneyimlerinden ders çıkarır. Değiştirmek istediğim şeyler var, ama asla değişmeyecek şeyler de var. Kesinlikle daha iyi bir teknik direktör olacağım.”