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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

Çeviri:

Milano, Amorim: "Leao Dünya Kupası'nda çok iyi oynadı, ikinci yıldızı kazanmak istiyoruz"

AC Milan

Milano, yeni teknik direktör Ruben Amorim’in tanıtım basın toplantısı

Ruben Amorim, Milan’ın yeni teknik direktörü olarak gazetecilerin karşısına çıktı. Portekizli teknik direktöre kulüp başkanı Gerry Cardinale eşlik etti. Casa Milan’daki basın toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:


Son günlerde neler hissettiniz?

"Bugün İtalyanca konuşamadığım için özür dilerim, taraftarlardan özür dilerim. Sizin kültürünüze saygı duymak için İtalyanca öğrenmek benim için çok önemli ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Burada olmak bir onur, çok mutluyum. Bu şehrin bizi destekleyen insanlardan oluştuğunu hissediyorum. Milanello’ya bayılıyorum, muhteşem bir yer. Bazıları bana buranın biraz eski olduğunu söylüyor, ama kesinlikle öyle değil. Her şey var. Personel muhteşem, daha mutlu olamazdım. Burada olmak büyük bir zevk.”

  • LEAO VE RAMOS HAKKINDA

    Geçmişteki Milan hakkında ne gibi anılarınız var?

    "Öncelikle Gerry haklı olarak, bizim futbol oynamak istediğimizi, baskı yapmak istemediğimizi söyledi (gülüyor, ed.). Oyun kalitesi çok önemli. Ancelotti'yi çok iyi hatırlıyorum, Arrigo Sacchi'yi ve onun yenilikçi stilini de çok iyi hatırlıyorum. Capello'yu ve onun inanılmaz, yenilmez takımını da. Milan'ın geçmişi sadece takımdan ibaret değil, van Basten, Gullit gibi oyuncuların tümünden oluşuyor... Ama Milan denildiğinde kastedilen genel olarak takımdır; en önemli şey insanlardır. Gençliğimden beri Milan’ı takip ediyorum, Benfica’ya karşı oynanan finali hatırlıyorum... O bir aileydi, bu da bir aile. Burada olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Bu ligde kazanmak çok zor. Buraya kaybetmemek için değil, kazanmak için geldik. Bu güzel bir meydan okuma.”

    Neden Gonçalo Ramos? Peki ya Leao?

    "Tek tek oyunculardan bahsetmek istemiyorum. Neden seçildiğini söylemek bana düşmez. Takımı ve takım çalışmasını görüyorum, sonra da oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum. Sadece isimlere bakmıyoruz, profillere bakıyoruz: oyuncu izleme çalışması yapıyoruz ve arkasında ne olduğunu görüyoruz. Gonçalo’yu çok seviyorum, Hırvatistan maçında gördünüz: üç savunma oyuncusunun arasında gol attı ve bu durum İtalya’da da sıkça görülen bir şey. İnsanlar sadece yeteneğe bakar, ben ise tam anlamıyla bir oyuncu görüyorum. Önemli olan, onun takım içinde nasıl uyum sağladığını görmek. Gonçalo’nun oyununu izleyin, 5 dakika izlemeniz yeter. O benim için bir mesaj: bu, gruba ve takıma inandığımızı gösteriyor. Hızlı bir transfer oldu. Leao Dünya Kupası’nda çok iyi oynadı, ama genel olarak tüm takımdan memnunum."

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  • İKİNCİ YILDIZ HEDEFİ

    Tüm bu devrim sürecinde, geçmişte yaptığın gibi olumlu bir mesaj vermek, bir slogan ortaya atmak ister misin?

    "Elbette evet. Zor bir iş. Ama dikkat edin, söylemek bir şey, yapmak başka bir şey. Bunun bir meydan okuma olduğunu çok iyi biliyorum. Bu her zaman bir cümle ya da slogandan daha fazlasıdır: ikonik birinin tarihine ait olmak anlamına gelir. Bu, benim üstlenmeyi sevdiğim türden bir meydan okumadır. Mutluyum. Denemiş olmaktan mutlu olacağım, o deneme mükemmel sonuçlar getirmese bile. Şu anda başarıya açım, Milan'a inanıyorum. İtalyan futbolunun özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Pek çok şey görüyoruz, sık sık kendimi diğerleriyle karşılaştırmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. O sözleri söylediğimde buna inanıyordum ve bugün de hala inanıyorum."

    Hedef ikinci yıldız mı?

    "Kendini ortaya koyup sorgulanmaya açık hale getirdiğinde, mümkün olduğunca çok kazanmak zorundasın. Elbette ikinci yıldızı kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyorum, binlerce değişken var. En büyük zorluk mu? Şu anda bunu söylemek zor. Şu anki temel hedefimiz ligi domine etmek, gerisini göreceğiz."

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