Geçmişteki Milan hakkında ne gibi anılarınız var?

"Öncelikle Gerry haklı olarak, bizim futbol oynamak istediğimizi, baskı yapmak istemediğimizi söyledi (gülüyor, ed.). Oyun kalitesi çok önemli. Ancelotti'yi çok iyi hatırlıyorum, Arrigo Sacchi'yi ve onun yenilikçi stilini de çok iyi hatırlıyorum. Capello'yu ve onun inanılmaz, yenilmez takımını da. Milan'ın geçmişi sadece takımdan ibaret değil, van Basten, Gullit gibi oyuncuların tümünden oluşuyor... Ama Milan denildiğinde kastedilen genel olarak takımdır; en önemli şey insanlardır. Gençliğimden beri Milan’ı takip ediyorum, Benfica’ya karşı oynanan finali hatırlıyorum... O bir aileydi, bu da bir aile. Burada olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Bu ligde kazanmak çok zor. Buraya kaybetmemek için değil, kazanmak için geldik. Bu güzel bir meydan okuma.”

Neden Gonçalo Ramos? Peki ya Leao?

"Tek tek oyunculardan bahsetmek istemiyorum. Neden seçildiğini söylemek bana düşmez. Takımı ve takım çalışmasını görüyorum, sonra da oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum. Sadece isimlere bakmıyoruz, profillere bakıyoruz: oyuncu izleme çalışması yapıyoruz ve arkasında ne olduğunu görüyoruz. Gonçalo’yu çok seviyorum, Hırvatistan maçında gördünüz: üç savunma oyuncusunun arasında gol attı ve bu durum İtalya’da da sıkça görülen bir şey. İnsanlar sadece yeteneğe bakar, ben ise tam anlamıyla bir oyuncu görüyorum. Önemli olan, onun takım içinde nasıl uyum sağladığını görmek. Gonçalo’nun oyununu izleyin, 5 dakika izlemeniz yeter. O benim için bir mesaj: bu, gruba ve takıma inandığımızı gösteriyor. Hızlı bir transfer oldu. Leao Dünya Kupası’nda çok iyi oynadı, ama genel olarak tüm takımdan memnunum."