Milan'da gelecek sezonun teknik direktörünün kim olacağına karar vermek için arayışlar devam ediyor. Ralf Rangnick'in sportif direktör olarak göreve getirilmesi ihtimali ortadan kalktı ve şimdi Zlatan Ibrahimovic ile Gerry Cardinale, önümüzdeki sezon Rossoneri'yi yönetecek ismi arıyor.

12 Haziran Cuma günü Londra'da yapılan toplantının ardından öne çıkan isim, Ibrahimovic'in çok beğendiği Matthias Jaissle gibi görünüyordu. Ancak 6 milyonluk sözleşme bedeli bir sorun teşkil ediyor ve bu nedenle son saatlerde Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ruben Amorim pole pozisyonuna yükseldi.