Üç forvet ve dengeden çok fazla sapmadan hücumcu bir zihniyet. Ruben Amorim, Sporting Lizbon ile Avrupa’yı hayrete düşüren o teknik direktör olmaya geri dönmek istiyor. Bunu başarmak için, fikirlerine ve antrenörlük tarzına büyük güven gösteren bir kulüp olan Milan’ı seçti. Açıkçası, görevi başından itibaren bariz engeller içeriyor ve bu nedenle niyeti, yeni ortamıyla, oyuncularla ve kulübün tüm yapısıyla hemen temas kurmak. Cardinale, Allegri dönemine kıyasla daha hücumcu bir futbolun yanı sıra, Portekizli teknik direktörden Sporting Lizbon’da yaptığı gibi genç oyuncuları da değerlendirmeyi istedi.
Çeviri:
Milano, Amorim genç oyunculara büyük önem veriyor: Camarda’dan Guernier ve Balentien’e kadar, işte kanatlarını açıp uçabilecek genç oyuncular
GENÇLERİN DEĞERİ ÖNEMSEYİLİYOR
Sporting Lizbon’daki başarılı serüveninde Amorim, elindeki insan ve teknik kaynakları en iyi şekilde değerlendirme konusunda büyük bir yetenek sergiledi. Viktor Gyökeres muhtemelen onun en büyük başyapıtıdır: Championship'ten Coventry City'den gelen Gyökeres, Amorim'in rehberliğinde Avrupa'nın en yıkıcı ve en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi; Sporting formasıyla 102 maçta tam 97 gol attı.
Pedro Goncalves, namı diğer “Pote”, bir başka çok net örnek. Famalicão’dan orta saha oyuncusu olarak gelen Goncalves’i, Amorim hücum üçlüsüne kaydırarak hem teknik hem de golcü bir referans haline getirdi (bunu ilk yılında gol kralı olması da kanıtlıyor). Eski Tottenham oyuncusu Marcus Edwards, yıllarca gelişmemiş bir yetenek gibi göründükten sonra istikrar ve sahada merkezi bir rol buldu. Lizbon kulübünün altyapısında yetişen Nuno Mendes, henüz 18 yaşındayken kanat oyuncusu olarak ilk 11’e yükseltildi; daha sonra 40 milyon avronun üzerinde bir değere ulaşarak Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Kulübün altyapısından yetişen ve bu yaz 52 milyon avroya Chelsea’ye satılan Geovany Quenda’yı ortaya çıkarmakta başarılı oldu. Aynı şekilde, şu anda 40 milyon avro değerinde olan savunma oyuncusu Goncalo Inacio da öyle.
MILAN'IN GENÇLERİ
Ters ayakla hücum eden kanat oyuncuları ve hücumcu oyun tarzı. Amorim’in bu yaklaşımı, Milan Futuro’da sezona başlayacak ancak A takımda da şans bulabilecek iki oyuncu için oldukça ilgi çekici görünüyor. İlki, 2006 doğumlu Hollandalı hücum kanat oyuncusu Cheveyo Balentien. Geçen sezon Allegri yönetiminde Serie A’da ilk maçına çıkarak iyi bir başlangıç yapmıştı (toplamda 2 maçta forma giydi). Ardından birkaç fiziksel sorun yaşadı ve Milan Futuro ile sezona iyi bir final yaptı. Diğeri ise 2007 doğumlu genç İngiliz Aurelien Guernier. Bu hücumcu orta saha oyuncusu, geçmişte Jude Bellingham gibi isimlerin de adını duyurduğu İngiliz Championship takımı Birmingham City’den kalıcı transfer olarak geldi.
Geçen Mart ayında Partizan Belgrad’dan transfer edilen yetenekli Karadağlı forvet Andrej Kostic, kesinlikle A takım antrenmanlarına katılacak. Ayrıca Kevin Zeroli (Juve Stabia’dan kiralık dönüşü), Christian Comotto (Spezia’dan kiralık dönüşü) ve Francesco Camarda (Lecce’den geri satın alınmış) da değerlendirilecek.
A Takım için göz önünde bulundurulan diğer isimler ise 2008 doğumlu Vladimirov, Cappelleti, Pandolfi ve Ossola olacak.