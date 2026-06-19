Sporting Lizbon’daki başarılı serüveninde Amorim, elindeki insan ve teknik kaynakları en iyi şekilde değerlendirme konusunda büyük bir yetenek sergiledi. Viktor Gyökeres muhtemelen onun en büyük başyapıtıdır: Championship'ten Coventry City'den gelen Gyökeres, Amorim'in rehberliğinde Avrupa'nın en yıkıcı ve en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi; Sporting formasıyla 102 maçta tam 97 gol attı.

Pedro Goncalves, namı diğer “Pote”, bir başka çok net örnek. Famalicão’dan orta saha oyuncusu olarak gelen Goncalves’i, Amorim hücum üçlüsüne kaydırarak hem teknik hem de golcü bir referans haline getirdi (bunu ilk yılında gol kralı olması da kanıtlıyor). Eski Tottenham oyuncusu Marcus Edwards, yıllarca gelişmemiş bir yetenek gibi göründükten sonra istikrar ve sahada merkezi bir rol buldu. Lizbon kulübünün altyapısında yetişen Nuno Mendes, henüz 18 yaşındayken kanat oyuncusu olarak ilk 11’e yükseltildi; daha sonra 40 milyon avronun üzerinde bir değere ulaşarak Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Kulübün altyapısından yetişen ve bu yaz 52 milyon avroya Chelsea’ye satılan Geovany Quenda’yı ortaya çıkarmakta başarılı oldu. Aynı şekilde, şu anda 40 milyon avro değerinde olan savunma oyuncusu Goncalo Inacio da öyle.