Gerry Cardinale tarafından kararlaştırılan ve son saatlerde editör ekibimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde aktarılan bu devrim, insan kaynaklarından çok kavramsal bir devrim niteliğinde. RedBird’ün patronu, genel müdür, genel direktör, spor direktörü ve teknik direktörden oluşan klasik İtalyan modelinden uzaklaşarak, daha fazla farklı uzmanlık alanından oluşan bir ekip içinde çalışmayı tercih eden İngiliz modelini benimsemeye karar verdi.





Ruben Amorim, Manchester United’da bu tür bir deneyim yaşamıştı; her ne kadar bu deneyim şanslı bir sonuçla bitmemiş olsa da, bu tür bir projeyi yürütmek için gerekli deneyime sahip.





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