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grafica amorim milan 2.1 2026Getty Images

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Milano, Amorim acele ediyor: Milano’ya vardığında, antrenman sahası ve transfer piyasası arasındaki programı

AC Milan
R. Amorim
Transfers

Milano, Amorim takımın oluşturulması konusunda Cardinale ile sürekli temas halinde olacak: İşte Milano’ya ne zaman geleceği

Gerry Cardinale tarafından kararlaştırılan ve son saatlerde editör ekibimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde aktarılan bu devrim, insan kaynaklarından çok kavramsal bir devrim niteliğinde. RedBird’ün patronu, genel müdür, genel direktör, spor direktörü ve teknik direktörden oluşan klasik İtalyan modelinden uzaklaşarak, daha fazla farklı uzmanlık alanından oluşan bir ekip içinde çalışmayı tercih eden İngiliz modelini benimsemeye karar verdi.


Ruben Amorim, Manchester United’da bu tür bir deneyim yaşamıştı; her ne kadar bu deneyim şanslı bir sonuçla bitmemiş olsa da, bu tür bir projeyi yürütmek için gerekli deneyime sahip.


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    RedBird tarafından oluşturulan strateji ekibi, Amorim’in hem Cardinale hem de Oyuncu Transferi Direktörü Almstadt ile doğrudan temas halinde olan bir yönetici rolünü giderek daha fazla üstleneceği hiyerarşik bir yapı öngörüyor. Eski Sporting Lizbon oyuncusu, birkaç haftadır görevine başlamış durumda: gerekli takviyelerin bir listesini hazırladı ve Maignan ve Rabiot gibi kadrodaki oyuncularla görüşmelere başladı.

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    Amorim, tesisleri yakından tanımak ve incelemek üzere Temmuz ayının ilk günlerinde İtalya’ya gelmesi bekleniyor: Milanello’dan Casa Milan’a, Vismara ve San Siro’ya kadar.

     Eski Manchester United teknik direktörü, sezon hazırlıklarına başlamak üzere Milano'da olacak. Birkaç günlüğüne ayrıldıktan sonra, 12 Temmuz'daki toplanma için Milanello'da olacak. Geri sayım başladı; Amorim, Milan'da üç yıllık görevine başlamaya hazır.