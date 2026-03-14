Inter'i 1-0 mağlup ederek derbiyi kazanan Milan, Serie A'nın 29. haftasında sahaya geri dönüyor. Rossoneri, Pazar akşamı saat 20.45'te Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio ile karşı karşıya gelecek. Maçın arifesinde, Milan'ın teknik direktörü Massimiliano Allegri bir basın toplantısında konuştu. İşte açıklamaları:
SHEVCHENKO'NUN ZİYARETİ
"Sheva'nın ziyareti hem beni hem de takımı çok memnun etti. Umarız yarın için uğur getirmiştir."
DERBİDEN SONRA
"Maçtan sonra büyük bir coşku vardı, özellikle de üç puanı alıp takipçilerimizle aramızdaki farkı açtığımız için. Takım Salı günü sakin bir havaya geri döndü. Şimdi karşımızda teknik açıdan çok iyi bir takım olan Lazio var; oyuncuları boşlukları iyi kapatan bir takım. Şimdi hedefimizi 70 puana koyalım."
ŞAMPİYONLUK
"Avrupa'nın en iyi savunması mıyız? Mesele Scudetto'yu kazanmaya çalışmak değil; şu ana kadar en güçlü olduğunu kanıtlamış ve 7 puan farkla önde olan bir takımın olduğunu bilerek elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sıralamada ilk 4'e girmek için 5 maç daha kazanmamız gerekiyor, diğerlerine bakmadan sadece kendimize odaklanmalıyız. Inter'i yakalamanın tek bir yolu var: kendi maçlarımızı kazanmak ve onların puan kaybetmesini beklemek, bunu saha gösterecek."
RABIOT'UN YOKLUĞU
"Rabiot olmadan performans düşer mi? Rakamlar kırılmak içindir. Yarın Jashari ile Ricci'den hangisinin oynayacağını bilmiyorum, ama düzenli bir takım performansı sergilememiz önemli. Lazio, maçların son dakikalarında çok gol atan bir takım. Yarın stadyum dolacak, ama 10 bin Milan taraftarı da orada olacak ve bu bizim için önemli."
FORVET
"Gimenez kadroya alınmayacak. Bugün takımla yarım antrenman yapacak, psikolojik durumu çok iyi. Hücumda ne kadar çok oyuncumuz olursa o kadar iyi."
Şampiyonluk yarışı yeniden mi başlıyor?
"Tekrar ediyorum: Inter'i yakalamamızın tek bir yolu var. Onların maçlarını kaybetmesi ve bizim kazanmamız. Bütün bu laflara rağmen... sonuçlar ortaya çıktıktan sonra, bizim pek çok maçı kazanıp onların puan kaybetmesi durumunda başarılı olup olmadığımız belli olacak."
LAZIO İLE KARŞILAŞMA
"Zor bir maç olacak, rakip çok az gol yiyor. Takım karakteristikleri gereği her zaman bu tarz bir lig mücadelesi verdiler. Onlar için önemli bir maç olacak, çünkü her halükarda Milan'ı yenmeye çalışacaklar; bizim için de önemli, çünkü bu maç bize bir adım daha ileriye gitme fırsatı verecek."
İTALYAN TAKIMLARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ ZORLUKLARI
"Futbol güzel çünkü tartışmaya açık ve her yıl durumlar değişiyor. Şu anda final aşamalarını izliyoruz, ama İngiliz takımları da zorlanıyor. Bu format bir yandan eğlenceli; çok sayıda maç var ve sıralamada bir anda bir uçtan diğer uca kayma riski var. Belki gelecek yıl farklı olur. Önemli olan oynamak, sonra da kim ne yapabilir göreceğiz. Sabit bir kural yok."
Pulisic
"Fiziksel olarak çok daha iyi durumda. Derbide iyi bir maç çıkardı. Sürekli gelişiyor. Hem o, hem Leao, Fullkrug, hatta Nkunku da çok iyi durumda."
ROTASI
"Bizim sahip olmamız gereken güç, anlık durumlara göre ne coşup ne de moralimizi bozmadan, tam bir sükunet içinde çalışabilmektir. Milan iyi bir yol izliyor. Henüz hiçbir hedefe ulaşmadık ve tekrar ediyorum: Yaptığımız iyi bir şey, hedeflerimizi gerçekleştirmek için mart ayına kadar gelmiş olmamızdır. Artık önemli maçlar önümüzde."