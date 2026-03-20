Calciomercato.com

Milano, Allegri: "Modric mi? Bu ona bağlı. Gimenez kadroda yer alacak. Hücumda herkes kendine gelmeli."

Massimiliano Allegri, her zamanki maç öncesi basın toplantısında Cumartesi günü Milan ile Torino arasında oynanacak erken saatteki maçı tanıttı

Milan-Torino maçına 24 saat kaldı; bu karşılaşma, Rossoneri'nin ligdeki hedeflerini yeniden canlandırmak için hayati önem taşıyor. Massimiliano Allegri, Milanello'da düzenlenen maç öncesi basın toplantısında D'Aversa'nın takımına karşı oynanacak maçı şöyle değerlendirdi.


Luka Modric, 2018'de kazandığı Altın Top ödülünü Casa Milan'a getirdi. Bu, Milan ile zaten güçlü olan bağının bir sembolü mü?

"Luka geldi ve teknik açıdan, ama özellikle de insani ve profesyonel açıdan, özellikle de genç oyuncular için kalite kattı. Bir oyuncu, bir adam, Luka 40 yaşında, yaptığı işe olan tutkusu ve sevgisi inanılmaz. Bu, ortamda coşku yaratıyor ve pozitiflik getiriyor."

  • LEAO OLAYI, TIBBİ RAPOR VE PULISIC

    Gimenez nasıl? Roma'daki olaydan sonra Leao nasıl? Takımın morali nasıl?

    "Bir tartışmanın ardından her zaman özürler olur. Puanların çok önemli olduğu bir sezonda bu tür şeyler olur. Yapılacak tek şey sakin kalmak, yarın ara vermeden önce önemli bir maçımız var. Bu zor çünkü D'Aversa geldiğinden beri Torino iyi sonuçlar alıyor. Olanları unutalım, yarına odaklanmalıyız. Gimenez iyi, yarın kadroda yer alacak."

    Şampiyonluk yarışı bitti mi?

    "Lazio'ya yenilmemiz normal... Futbol bu yüzden harika, herkes Inter'in 2 puan kaybettiğini düşünüyordu ama öyle olmadı. Şampiyonluk için kaderleri kendi ellerinde, bizimki ise Şampiyonlar Ligi için. Maç maç konsantre olmalıyız. Sonra matematiksel olarak şampiyonluğun Inter'e gittiği ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı belli olduğunda, o zaman şampiyonluğu kazanamayız ve Şampiyonlar Ligi'nden elenemeyiz."

  • SIRALAMA, MODRIC VE YİNE PULISIC

    Leao-Pulisic ikilisi:

    "Leao-Pulisic ikilisi açısından, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdiler; biri hazırlık dönemini kaçırdı, diğeri ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra iki ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi son iki ayı iyi geçirmek önemli. Pulisic iyi durumda, fiziksel kondisyon açısından Roma'da iyi bir performans sergiledi. Şutlarında isabet eksikliği var ama bunu da yakalayacaktır. Rafa 9 gol attı, hala maçlar var ve çift haneli rakamlara ulaşabilir. Ama artık herkes elimizde, oynamak için kendimizi toparlamalıyız. Hepimiz."

    Modric'in geleceği:

    "Kulüp bize bilgi verecek. Bu ona bağlı. Oynayacağı bir Dünya Kupası var... Şimdilik bırakalım oynasın, bırakalım eğlensin."


    Puan durumu:

    "Öne bakmak lazım ama arkaya da bakmak lazım. Futbol bu yüzden harika: denge çok önemli. Hedefe ulaşana kadar hedefe odaklanmak zorundasın. Yarın bir adım ileri atmak için puan alman gerekiyor. Lazio karşısında daha isabetli olabilirdik ve bunun bedelini ağır ödedik. Yarın abartmadan, düzenli bir maç oynamalıyız ve hedefimiz 3 puanı eve getirmek olmalı."

    Pulisic'in Leao'ya yapamadığı paslar. İkisi arasındaki uyumu geliştirmek için ne eksik?

    "Topu olan oyuncu, boşta olan oyuncuyu görmeli (gülüyor, ed.). O pası ona vermedi çünkü onu görmedi. Ama bu başka zamanlarda da oldu. Futbolda farkı son pas seçimi yaratır. Leao'ya dedim ki: "Seni görmedi, yoksa pası verirdi." O kadar da zor bir şey değildi."


    Pulisic'in 28 Aralık'tan beri gol atamaması ve Leao'nun kasık ağrısı gibi forvet hattındaki zorluklara rağmen nasıl 60 puan topladınız?

    "Çünkü takım olarak çalıştık. Forvet hattında sakatlık sorunları yaşadık, ama geçmişi düşünmüyoruz. Lazio maçını tekrar izledim, son 30 metrede teknik hatalar vardı. Önlenebilecek bir gol yedik, ama olur böyle şeyler. Yarın zor bir maçımız var, formda olan tüm oyunculara ihtiyacımız var. Umarız Loftus-Cheek ve Gabbia'yı geri kazanırız, Gimenez'in durumu da iyileşecektir. Bireysel hedefleri takımın çıkarları için feda etmeliyiz, aksi takdirde 8 ay sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele etmek zorunda kalırız."

  • BASKI, OPEN VAR, FULLKRUG VE LEAO

    Roma maçında takımın üzerinde çok fazla baskı mı vardı? Psikolojik bir gerileme yaşanmasından mı korkuyorsunuz?

    "Tepki olmamalı, çünkü önümüzdeki dönemde kaçınmamız gereken bazı hatalar yaptık ve hücumda daha isabetli olmalıyız. Elimize geçen fırsatlar da oldu, ancak aynı şekilde 2-3 pozisyonu da kaçırdık. Bu konuyu çalıştık, yarın savunma açısından daha iyi bir maç çıkarmayı umuyoruz. İlk yarıda 9 kontra atak yedik, bu yılın en yüksek sayısı. Ancak Lazio maçı, zaten kesik kesik geçen Cremona maçının bir sonucu. Derbi farklıdır, dikkatiniz farklıdır. Sakinlikle düzenimizi yeniden sağlamalıyız, bu bizim gücümüzdür."

    Leao ve Pulisic'e ısrar mı etmeliyiz yoksa tek forvet olan Fullkrug'a şans mı vermeliyiz?

    "Maç sonrası çözümler, ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar. Şimdiye kadar Gimenez kadroda yoktu ve maç ritmi yakalayamadı. Aslında ara sırasında bir maç ayarlayabilir miyiz diye bakacağız, çünkü maçın bitimine 20 dakika kala bu özelliklere sahip birine ihtiyacınız olursa, elinizde sadece bir kişi var. Yani ya baştan oynatırsınız ya da sonuna doğru. Herkes iyi durumda, herkese ihtiyacımız var. Bundan sonuna kadar 5 forvetin elimizde olması çok önemli."

    Leao hakkında:

    "Rahatlıkla santrfor oynayabilir, Pazar günü Inter ve Cremona maçlarında derinlemesine yaptığı hareketlere bakmak yeterli. Alan açıldığında kendini biraz daha rahat hissediyor, ancak kanada açıldığında top gelmezse oyundan biraz kopuyor...".

    Open Var'ı kapatmak istiyorlar, ne düşünüyorsunuz?

    "Bilmiyorum, onlar karar verecek. Ne kadar az şey yapılırsa o kadar iyi. Bence hakemler var ve onlar da iyi. Bırakalım da hakemlik yapsınlar. Her durumda denge hakim olmalı. VAR müdahalesi ile hakem arasında ince bir çizgi var, bu da dengeleri değiştirebilir. Aralarında doğru uyumu bulduklarında hakem de daha rahat olacak. Ama hakemler iyi, son maçlarda daha iyi iş çıkarıyorlar. Guida iyi hakemlik yaptı, akışına bıraktı, hafif faulleri çalmadı ve bu doğru, futbol erkeklerin oyunudur. Çok sayıda genç hakem var, deneyim kazanmaları gerekiyor. Yaşlı hakemler daha deneyimli ve durumu daha iyi kontrol ediyorlar."



  • TARE, AVRUPA FUTBOLU VE İTALYAN FUTBOLUNUN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

    Tare ile gelecek hakkında konuşuyor musunuz? Bu çalışma grubuyla devam etmenin önemi nedir?

    "Tare ile her gün görüşüyoruz, Milanello'da birlikte öğle yemeği yiyoruz, kampta birlikteyiz, takımın dinamiklerini, takıma nerelerden müdahale edebileceğimizi konuşuyoruz. Furlani derbiden sonra bizi ziyarete geldi ve birlikte öğle yemeği yedik. Gelecek hakkında konuşursak, ki henüz konuşmadık, bunu hep birlikte yapacağız."

    Real ve Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin devre arası videosu hakkında: Ancelotti, tecrübeli oyuncularına güvendi. Milan bağlamında, takımın en üst seviyeye ulaşabilmesi için bu kadar karizmatik oyunculara ihtiyacı var mı?

    "O Real, Modric ve Kroos'un ayrıldığı bir Real'di. Geriye kalan tek isim Carvajal. 10 yıl önce olanları düşünmemeliyiz. Şimdi tamamen farklı bir nesil var. Özellikle İtalya'da, Avrupa'daki diğer kulüplerle rekabet edecek ekonomik gücümüz yok. Ciro rakamlarına bakmak yeter. Sonuçta yarı finale kalanlar, ekonomik açıdan en güçlü takımlardır. Hata payı düşük olduğunda, takımı kurarken hem yetenekli hem de şanslı olmalısın. 1 milyar ciro yapıyorsan, 200 milyonluk bir hata yapsan bile başka para harcayabilirsin. Milan kulübü, rekabetçi ve sürdürülebilir olabilmek için çalışıyor. Artık kulüp bir şirket: işte bu yüzden hem sportif hem de ticari yönü önemli. A takımdan altyapıya kadar bir zincir olmalı: böylece kulübün dayanabileceği sağlam bir temel inşa edersiniz, aksi takdirde bir o yana bir bu yana savrulursunuz. Bu temelleri oluşturmazsanız, her zaman ortada kalırsınız."

    Belki de sadece forvetlere bağlı olmayan diğer tüm durumları iyileştirmek gerekir?

    "Oyuncular arasındaki uyumu geliştirmek gerekiyor. Pulisic ve Leao o pozisyonlarda çok az birlikte oynadılar, ama diğerleri de öyle. Yine de Floransa'da Fullkrug-Pulisic gibi çok iyi kombinasyonlar oldu. Pazar günü ise Pulisic onu görmedi, futbolda böyle şeyler olabilir."

    İtalyan takımlarının Avrupa'da bu kadar zorlanmasının sıradan bir durum olduğu söylenemez mi? Yoğunluk oyunculara, teknik direktöre, lige mi bağlı?

    "Burada sadece konuşmakla yetineceğim, açıklama yapmayacağım, çünkü hiçbir şeyi açıklayamıyorum ve gerçeği tam olarak bilmiyorum. İtalyan futbolunu küçümsememeliyiz. Bizim özelliklerimiz var, bunlar İtalyan halkının tarihinin bir parçası, Orta Çağ'dan ve kalelerin savunulmasından beri. Şimdi herkes konuşuyor. Pas hızı kesinlikle farklı ve oyunculara bağlı. Neden Avrupa'da maçlar daha hızlı? Öncelikle, ya kazanırsın ya da kaybedersin. İngiliz ligi tamamen farklı, daha iyi ya da daha kötü değil. İtalya'da oyunun durgunlaştığını ve daha az boşluk olduğunu söylediklerinde, olumlu tarafına bakalım: gol atmak daha zor. Biz böyle doğduk, böyle büyüdük ve evrim geçirdik. Farklı bir kültüre sahip diğer ülkeleri taklit etmemeliyiz. Kulüpten kulübe tarih farklıdır. Gençlik sektörlerini düzeltmek, farklı formüller bulmak gerekiyor. Ama söylemek değil, yapmak gerekiyor! Ve kararlar almalıyız. Şimdi bitiriyorum, yoksa tartışmalı bir hale geleceğim. Bence tüm gençlik sektörlerine ilişkin rakamlar ortaya konmalı. Bu rakamlar ortaya çıkarılmalı. Endişelenmeliyiz çünkü futbol oynayan birçok çocuk erken bırakıp tenise geçiyor. Sinner gibi isimlere ulaşmak için arkasında büyük bir emek var. Dikkatli olmalıyız. Gençlik Sektörünü anlayanlar, reformlar yapmaları yeter."

