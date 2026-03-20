Tare ile gelecek hakkında konuşuyor musunuz? Bu çalışma grubuyla devam etmenin önemi nedir?
"Tare ile her gün görüşüyoruz, Milanello'da birlikte öğle yemeği yiyoruz, kampta birlikteyiz, takımın dinamiklerini, takıma nerelerden müdahale edebileceğimizi konuşuyoruz. Furlani derbiden sonra bizi ziyarete geldi ve birlikte öğle yemeği yedik. Gelecek hakkında konuşursak, ki henüz konuşmadık, bunu hep birlikte yapacağız."
Real ve Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin devre arası videosu hakkında: Ancelotti, tecrübeli oyuncularına güvendi. Milan bağlamında, takımın en üst seviyeye ulaşabilmesi için bu kadar karizmatik oyunculara ihtiyacı var mı?
"O Real, Modric ve Kroos'un ayrıldığı bir Real'di. Geriye kalan tek isim Carvajal. 10 yıl önce olanları düşünmemeliyiz. Şimdi tamamen farklı bir nesil var. Özellikle İtalya'da, Avrupa'daki diğer kulüplerle rekabet edecek ekonomik gücümüz yok. Ciro rakamlarına bakmak yeter. Sonuçta yarı finale kalanlar, ekonomik açıdan en güçlü takımlardır. Hata payı düşük olduğunda, takımı kurarken hem yetenekli hem de şanslı olmalısın. 1 milyar ciro yapıyorsan, 200 milyonluk bir hata yapsan bile başka para harcayabilirsin. Milan kulübü, rekabetçi ve sürdürülebilir olabilmek için çalışıyor. Artık kulüp bir şirket: işte bu yüzden hem sportif hem de ticari yönü önemli. A takımdan altyapıya kadar bir zincir olmalı: böylece kulübün dayanabileceği sağlam bir temel inşa edersiniz, aksi takdirde bir o yana bir bu yana savrulursunuz. Bu temelleri oluşturmazsanız, her zaman ortada kalırsınız."
Belki de sadece forvetlere bağlı olmayan diğer tüm durumları iyileştirmek gerekir?
"Oyuncular arasındaki uyumu geliştirmek gerekiyor. Pulisic ve Leao o pozisyonlarda çok az birlikte oynadılar, ama diğerleri de öyle. Yine de Floransa'da Fullkrug-Pulisic gibi çok iyi kombinasyonlar oldu. Pazar günü ise Pulisic onu görmedi, futbolda böyle şeyler olabilir."
İtalyan takımlarının Avrupa'da bu kadar zorlanmasının sıradan bir durum olduğu söylenemez mi? Yoğunluk oyunculara, teknik direktöre, lige mi bağlı?
"Burada sadece konuşmakla yetineceğim, açıklama yapmayacağım, çünkü hiçbir şeyi açıklayamıyorum ve gerçeği tam olarak bilmiyorum. İtalyan futbolunu küçümsememeliyiz. Bizim özelliklerimiz var, bunlar İtalyan halkının tarihinin bir parçası, Orta Çağ'dan ve kalelerin savunulmasından beri. Şimdi herkes konuşuyor. Pas hızı kesinlikle farklı ve oyunculara bağlı. Neden Avrupa'da maçlar daha hızlı? Öncelikle, ya kazanırsın ya da kaybedersin. İngiliz ligi tamamen farklı, daha iyi ya da daha kötü değil. İtalya'da oyunun durgunlaştığını ve daha az boşluk olduğunu söylediklerinde, olumlu tarafına bakalım: gol atmak daha zor. Biz böyle doğduk, böyle büyüdük ve evrim geçirdik. Farklı bir kültüre sahip diğer ülkeleri taklit etmemeliyiz. Kulüpten kulübe tarih farklıdır. Gençlik sektörlerini düzeltmek, farklı formüller bulmak gerekiyor. Ama söylemek değil, yapmak gerekiyor! Ve kararlar almalıyız. Şimdi bitiriyorum, yoksa tartışmalı bir hale geleceğim. Bence tüm gençlik sektörlerine ilişkin rakamlar ortaya konmalı. Bu rakamlar ortaya çıkarılmalı. Endişelenmeliyiz çünkü futbol oynayan birçok çocuk erken bırakıp tenise geçiyor. Sinner gibi isimlere ulaşmak için arkasında büyük bir emek var. Dikkatli olmalıyız. Gençlik Sektörünü anlayanlar, reformlar yapmaları yeter."