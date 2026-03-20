Leao-Pulisic ikilisi:

"Leao-Pulisic ikilisi açısından, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdiler; biri hazırlık dönemini kaçırdı, diğeri ise iyi bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra iki ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi son iki ayı iyi geçirmek önemli. Pulisic iyi durumda, fiziksel kondisyon açısından Roma'da iyi bir performans sergiledi. Şutlarında isabet eksikliği var ama bunu da yakalayacaktır. Rafa 9 gol attı, hala maçlar var ve çift haneli rakamlara ulaşabilir. Ama artık herkes elimizde, oynamak için kendimizi toparlamalıyız. Hepimiz."

Modric'in geleceği:

"Kulüp bize bilgi verecek. Bu ona bağlı. Oynayacağı bir Dünya Kupası var... Şimdilik bırakalım oynasın, bırakalım eğlensin."





Puan durumu:

"Öne bakmak lazım ama arkaya da bakmak lazım. Futbol bu yüzden harika: denge çok önemli. Hedefe ulaşana kadar hedefe odaklanmak zorundasın. Yarın bir adım ileri atmak için puan alman gerekiyor. Lazio karşısında daha isabetli olabilirdik ve bunun bedelini ağır ödedik. Yarın abartmadan, düzenli bir maç oynamalıyız ve hedefimiz 3 puanı eve getirmek olmalı."

Pulisic'in Leao'ya yapamadığı paslar. İkisi arasındaki uyumu geliştirmek için ne eksik?

"Topu olan oyuncu, boşta olan oyuncuyu görmeli (gülüyor, ed.). O pası ona vermedi çünkü onu görmedi. Ama bu başka zamanlarda da oldu. Futbolda farkı son pas seçimi yaratır. Leao'ya dedim ki: "Seni görmedi, yoksa pası verirdi." O kadar da zor bir şey değildi."





Pulisic'in 28 Aralık'tan beri gol atamaması ve Leao'nun kasık ağrısı gibi forvet hattındaki zorluklara rağmen nasıl 60 puan topladınız?

"Çünkü takım olarak çalıştık. Forvet hattında sakatlık sorunları yaşadık, ama geçmişi düşünmüyoruz. Lazio maçını tekrar izledim, son 30 metrede teknik hatalar vardı. Önlenebilecek bir gol yedik, ama olur böyle şeyler. Yarın zor bir maçımız var, formda olan tüm oyunculara ihtiyacımız var. Umarız Loftus-Cheek ve Gabbia'yı geri kazanırız, Gimenez'in durumu da iyileşecektir. Bireysel hedefleri takımın çıkarları için feda etmeliyiz, aksi takdirde 8 ay sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı için mücadele etmek zorunda kalırız."