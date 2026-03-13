cm grafica kim bayern monaco 2025 16.9

Milano, Allegri Kim Min Jae'yi çok beğeniyor ancak transfer süreci zorlu: iki neden

Milan, savunma için büyük bir transfer peşinde: Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'nin adı yeniden gündeme geldi

Napoli'de kendini kanıtlaması ve şampiyonluk, ardından büyük beklentilerle Almanya'ya transferi. Ve şimdi Kim Min-jae için yeni bir fırsat: İtalya'ya geri dönmek.

Güney Koreli savunma oyuncusu, yaz transfer piyasasını hareketlendirebilecek isimler arasında yeniden gündeme geldi. 1996 doğumlu oyuncu, iki yıl önce onu Serie A'dan koparıp Bavyera'ya getirmek için yaklaşık 60 milyon euro harcayan Bayern Münih'te zor günler geçiriyor ve bazı İtalyan kulüpleri aylardır ona yatırım yapma fırsatını kolluyor.

  • ALLEGRI'NİN HOŞUNA GİDİYOR

    Ocak transfer döneminde beklentileri karşılayamayan Milan, Allegri'ye stoper kadrosunu güçlendirmek için önemli bir transfer sözü verdi.

    Değerlendirilen isimler arasında, geniş uluslararası deneyime sahip olan ve İtalyan ligine hızla uyum sağlayabilecek Kim Min-jae de bulunuyor. Kim Min-jae, Napoli formasıyla sadece bir sezon oynamış olsa da, bu ligi zaten tanıyor ve o sezon Napoli ile Scudetto'yu kazanmıştı.
  • MALİYETLER ÇOK YÜKSEK

    Milyonlarca euroluk sözleşme yenilemesini yeni tamamlayan Upamecano ve Tah'ın engeliyle karşı karşıya kalan Kim, yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılma olasılığını ciddi olarak değerlendiriyor. Milan, oyuncunun 7 milyon euroluk maaşı kabul edeceği (şu anda 12 milyon euro kazanıyor) ve Bayern Münih'in 30 milyon euroyu aşan transfer bedeli taleplerini düşüreceği umuduyla bir girişimde bulunmayı planlıyor.

