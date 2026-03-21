AC Milan v Torino FC - Serie A

Milano, Allegri: "Kazanmaya ve sıralamayı düzeltmeye odaklanıyoruz, rakiplerimizi takip ediyoruz. Pavlovic büyük gelişme gösterdi"

Milan-Torino maçının ardından Allegri'nin sözleri

Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Torino'ya karşı kazanılan maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.

  • ZAFER

    "Karşıda iyi bir Torino takımı vardı ve biz de oyunu fazla zorladık; ilk yarıdaki beraberliğin ardından işimiz kolay değildi. Sezonun sonlarına geldik ve artık kazanmayı ve sıralamayı düzeltmeyi düşünmeliyiz. Bugün kazanmak kolay bir maç değildi, çünkü Torino iyi bir oyun sergiledi"

  • PULISIC'İN SEÇİMİ

    "Takıma denge katan oyuncu Saelemaekers; ancak o da zaman zaman maçın sonlarına doğru yorgun düşüyor. Bugün Pulisic'i kanatta oynattım çünkü rakibin çok güçlü ve sıkı bir savunma bloğu olduğu için sahada daha fazla boşluk yaratmamız gerekiyordu."

  • NAPOLI HAKKINDA

    "Geriye bakıyoruz; bu, öncelikli hedefimize ulaşmamız için bir adım daha atmış olmak demek. Kesinlikle güzel bir maç olacak."

  • SU FULLKRUG

    "İlk yarıda biraz zorlandı ama az oynadığında bu kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı ama oyunda süreklilik sağlayamazsan, özellikle fiziksel olarak güçlü oyuncular için işler zorlaşıyor."


  • SU PAVLOVIC

    "O her zamanki gibi bu akşam da harika bir maç çıkardı; çok gelişti, karakterli ve azimli bir oyuncu. Açık alanda çok iyi savunma yaptı."


  • GOL OLMAYAN ATAK

    "Kimseye bir şey istemiyorum çünkü ara verildi ve ben sadece sıralamayı bozmamalarını istemiştim; forvetler yine gol atmaya başlayacaklar."


