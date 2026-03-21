Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Torino'ya karşı kazanılan maçın ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.
Çeviri:
Milano, Allegri: "Kazanmaya ve sıralamayı düzeltmeye odaklanıyoruz, rakiplerimizi takip ediyoruz. Pavlovic büyük gelişme gösterdi"
ZAFER
"Karşıda iyi bir Torino takımı vardı ve biz de oyunu fazla zorladık; ilk yarıdaki beraberliğin ardından işimiz kolay değildi. Sezonun sonlarına geldik ve artık kazanmayı ve sıralamayı düzeltmeyi düşünmeliyiz. Bugün kazanmak kolay bir maç değildi, çünkü Torino iyi bir oyun sergiledi"
PULISIC'İN SEÇİMİ
"Takıma denge katan oyuncu Saelemaekers; ancak o da zaman zaman maçın sonlarına doğru yorgun düşüyor. Bugün Pulisic'i kanatta oynattım çünkü rakibin çok güçlü ve sıkı bir savunma bloğu olduğu için sahada daha fazla boşluk yaratmamız gerekiyordu."
NAPOLI HAKKINDA
"Geriye bakıyoruz; bu, öncelikli hedefimize ulaşmamız için bir adım daha atmış olmak demek. Kesinlikle güzel bir maç olacak."
SU FULLKRUG
"İlk yarıda biraz zorlandı ama az oynadığında bu kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadı ama oyunda süreklilik sağlayamazsan, özellikle fiziksel olarak güçlü oyuncular için işler zorlaşıyor."
SU PAVLOVIC
"O her zamanki gibi bu akşam da harika bir maç çıkardı; çok gelişti, karakterli ve azimli bir oyuncu. Açık alanda çok iyi savunma yaptı."
GOL OLMAYAN ATAK
"Kimseye bir şey istemiyorum çünkü ara verildi ve ben sadece sıralamayı bozmamalarını istemiştim; forvetler yine gol atmaya başlayacaklar."