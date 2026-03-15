Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, Roma'da Maurizio Sarri'nin Lazio'suna karşı alınan yenilginin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu.
Çeviri:
Milano, Allegri: "Inter'in berabere kaldığı maçın ardından herkes şampiyonluktan bahsediyordu. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi; aksi takdirde her şeyi mahvetme riskiyle karşı karşıya kalırız"
ANALİZ
"Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk; taraftarlar stadyuma geri dönüyordu, onlar için önemli bir maçtı, ligde çok fazla bir şey beklemiyorlardı ve güzel bir maç çıkardılar. Çok koştular, ikinci yarıda tempoları düştü ama biz gol atamadık. Inter'in berabere kalmasının ardından herkes şampiyonluktan bahsediyordu ama gerçekçi olmalıyız; iyi işler çıkarıyoruz ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi, aksi takdirde inşa ettiğimiz her şeyi mahvetme riskiyle karşı karşıya kalırız."
ÖFKELİ LEPA
"İki kez kötü servis attığı için gergindi, maçta olabilecek şeyler. Hepimiz kazanmak istiyorduk, arkamızdakilerle aramızdaki farkı açabilirdik, bu önemliydi."
HATALAR
"İlk yarıda teknik açıdan çok hata yaptık ve çok sayıda kontra atağa maruz kaldık. Gol anında da uzun bir pas karşısında pozisyon almıştık; onlar dikey oyun konusunda çok iyiler. Bu golleri yememeliydik ama böyle şeyler olur. Ceza sahası yakınında çok hata yaptık ve topun önünde çok fazla oyuncumuz vardı. İkinci yarıda onlar çökmedi ama biz tempomuzu artırdık. Gol atmayı başaramadık."
İLK YARI'DA FAZLA BEKLENTİ
"Bu bir bekleme meselesi değil; ilk yarıda tüm sezon boyunca maruz kaldığımızdan daha fazla kontra atağa maruz kaldık. Topa gevşek yaklaştığınızda, kontra ataklara ve dolayısıyla gollere maruz kalmamak zor. İkinci yarıda daha fazla ikili mücadeleyi kazandık."
ÇOK FAZLA KAYIP
"Oyuncularımız iyi hazırlanmıştı, maçın öneminin farkındaydılar ama ilk yarıda teknik açıdan çok hata yaptık; bunun sonucunda da oyunumuz dağınık hale geldi ve çok fazla top kaybettik. Bire bir durumları kabul etmeye çalıştık, topun önünde çok sayıda oyuncumuz vardı ve başka türlü bir şey yapamazdık."