Milan, Şampiyonlar Ligi yarışı için daha fazla değerli puan kaybetmek istemiyor ve önümüzdeki maçlar için en iyi şekilde hazırlanıyor. Torino maçında Allegri, geçen hafta Lazio karşısında bir maçlık cezasını çeken Rabiot'yukadroya geri alıyor. Rossoneri'nin programında, Livorno'lu teknik direktörün Rossoneri'ye getirdiği futbol felsefesi için önemli bir rol üstlenen bir orta saha oyuncusu için önemli bir yenilik de yer alıyor: Loftus-Cheek.
Çeviri:
Milano, Allegri için iyi haber: Loftus-Cheek'e koruyucu bandaj takıldı, Napoli maçında forma giymeye çalışacak
LOFTUS-CHEEK CİHAZI
Loftus-Cheek, çenesindeki alveolar çıkıntının kırılması ve bazı dişlerinin kırılmasıyla sonuçlanan sakatlığı nedeniyle 22 Şubat'tan beri sahalardan uzak. Futbolcu hemen ameliyat oldu. Editörümüzün edindiği bilgilere göre, orta saha oyuncusu yakında bir koruyucu cihaz kullanabilecek ve bu sayede milli takım maçları nedeniyle verilen arada Allegri'nin takımına geri dönebilecek.
NAPOLI KARŞISINDAKİ GERİ DÖNÜŞ
Milan'ın hedefi, Loftus-Cheek'i rekor sürede sahaya çıkarmak. Her şey planlandığı gibi giderse, eski Chelsea oyuncusu 6 Nisan Pazartesi günü Napoli ile oynanacak maçta Allegri'nin kadrosunda yer alabilecek.
