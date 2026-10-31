"Şu anki durumdan memnunum ama futbolun hafızası kısa. Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyim. Aksi hâlde işlerin yeniden bir anda değişebileceğini biliyorum. Burada her maçta iyi oynamalısın çünkü yerini isteyen her zaman biri var. Milan'dasın."