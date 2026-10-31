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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Milanlı Musah: "Korneri çalışmıştık. Mutluyum ama futbolda başarılar çabuk unutulur"

Y. Musah
AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A
Gelecek maçlar
FEY

FEY

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03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC

Milan'ın orta saha oyuncusu Yunus Musah, Inter karşısında 3-1 kazanılan derbinin ardından Sky Sport 24'e konuştu: "Yılın en güzel gecesi. Derbileri kazandığımızda, özellikle de evimizde oynarken, stadyumdaki atmosferin inanılmaz olduğunu biliyoruz, taraftarlar inanılmaz. Her maçtan ders çıkarıyoruz: Bologna maçından da ders çıkardık ve bundan sonra aynı hataları yapmamaya çalışıyoruz."

  • Ayakta alkış yağmuru

    "Şu anki durumdan memnunum ama futbolun hafızası kısa. Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyim. Aksi hâlde işlerin yeniden bir anda değişebileceğini biliyorum. Burada her maçta iyi oynamalısın çünkü yerini isteyen her zaman biri var. Milan'dasın."

  • ÇALIŞILMIŞ KORNER ORGANİZASYONU

    "Bu, hazırladığımız bir kornerdi. Inter'in Adrien'i takip etmeyeceğini biliyorduk. Hayır, bence tehlike yaratmak için topu oraya göndermek, orada birinin olmasını ummak istedi. Ama hayır, açıkçası şut çekmek istediğini düşünmüyorum."

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC