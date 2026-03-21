Milanzor anlar yaşadı ama ligde yeniden gülümsemeye başladı; bunu, ilk maçta olduğu gibi Torino'yu 3-2 yenerek başardı. Maçı belirleyen, ikinci yarının ortalarında skoru kesinleştirmiş gibi görünen Fofana'nın golü oldu. Ancak San Siro'daki karşılaşma, maçın son dakikalarında VAR'ın müdahalesiyle Fourneau'nun Torino lehine verdiği ve Vlasic'in gole çevirdiği penaltı kararıyla yeniden alevlendi. Maçın son dakikalarında Allegri, hakem ekibine ve oyuncularına öfkeyle tepki gösterdi ancak 96. dakikada gerginlik yerini gülümsemelere bıraktı ve Milan, Roma'da Lazio'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından 3 puana geri döndü. Şeytanlar, Napoli'yi tekrar geçerek Inter'e geçici olarak 5 puan farkla yaklaştı.

Serie A 30. Hafta





Milan-Torino 3-2

Golcüler: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)





