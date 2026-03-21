95' - Ricci yine golü kaçırdı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.
84' - Vlasic penaltıyı kaçırmıyor ve farkı yarıya indiriyor, San Siro'da skor 3-2!
83' - Torino'ya penaltı! Pavlovic'in Simeone'ye istemeden yaptığı elle müdahale üzerine hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararı verdi.
80' - Ricci araya girip şutunu çekiyor, Paleari hazır bulunuyor ve skoru 4-1'e getirmesini engelliyor.
78' - Simeone dar bir alanda dönüp şutunu çekiyor, top yön değiştirip Maignan'ın solundan dışarı çıkıyor.
77' - Gimenez 144 gün sonra sahaya geri dönüyor.
67' - Simeone ceza sahasında tek başına kalır ve şutunu çeker ama Maignan adeta mucizevi bir kurtarışla bacağını açarak topu uzaklaştırır.
56' - 3-1 MILAN! Fofana ceza sahasında tek başına Athekame'den pas alır, dönüp düz vuruşla Paleari'yi geçiyor, kaleci sadece topa dokunabiliyor.
54' - Rabiot, Milan'ı tekrar öne geçiriyor! Modric'in harika pasıyla Pulisic, Rabiot'ya ortalıyor ve Rabiot boş kaleye golü kaçırmıyor!
50' - Bartesaghi vole vuruşunu deniyor, topun yön değiştirmesi çok önemli oluyor. Top az farkla dışarı çıkıyor.
45' - Sarı kart gören Tomori'nin yerine Athekame oyuna giriyor.
İKİNCİ YARI
45' - TORINO BERABEREYİ YAKALADI! Vlasic'in ceza sahası dışından şutunu Maignan direğe çarptırıyor ve Simeone en hızlı olan oyuncu olarak topu ağlara göndererek skoru yeniden eşitliyor!
40' - Pedersen ceza sahası sınırından kesin bir şut çeker, Pavlovic yine kafayla engeller. Ardından bayrak kalkar, pozisyonun başında ofsayt vardır.
39' - Zapata ceza sahasında dönüyor, Maignan her şeyi kurtarıyor!
37' - PAVLOVIC'TEN MUHTEŞEM GOL! Paleari'yi geçen orta yükseklikteki şut, üst direğe çarparak ağlara gider!
36' - Rabiot uzak mesafeden şutunu çeker, Paleari hemen tepki gösterir ve topu uzaklaştırır.
30' - Gineitis uzak mesafeden şutunu çekiyor, şut yön değiştiriyor ama Maignan hazırlıklı.
15' - Maignan, Ismaijli'nin tehlikeli kafa vuruşunu köşeye çelerek Milan'ı kurtarıyor
13' - Pedersen'in ortasında Maignan boşta kalıyor ve Vlasic birkaç adım mesafeden topu ağlara göndermek üzere.
9' - İlk sarı kartı, Torino'nun kontra atağını Gineitis'i düşürerek engelleyen Tomori gördü.
6' - Köşe vuruşunda Pavlovic herkesten daha yükseğe zıplıyor: top dışarı.
3' - Torino maça iyi başladı, Milan'a yüksek pres uyguladı ve Gineitis'in şutunu kaleci kurtardı.
1' - Maç başladı!
İLK YARI