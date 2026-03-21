Goal.com
Canlı
AC Milan v Torino FC - Serie A

Çeviri:

Milan zorlandı ama yeniden gülümsedi: Torino'yu 3-2 yendi, Napoli'yi geride bıraktı ve Inter ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Maçı Fofana belirledi

Maçın son çeyreği heyecan dolu geçti; Torino, Allegri'yi öfkelendiren bir penaltıyla maçı yeniden dengeledi, ancak sonunda Rossoneri üç puanı aldı

Milanzor anlar yaşadı ama ligde yeniden gülümsemeye başladı; bunu, ilk maçta olduğu gibi Torino'yu 3-2 yenerek başardı. Maçı belirleyen, ikinci yarının ortalarında skoru kesinleştirmiş gibi görünen Fofana'nın golü oldu. Ancak San Siro'daki karşılaşma, maçın son dakikalarında VAR'ın müdahalesiyle Fourneau'nun Torino lehine verdiği ve Vlasic'in gole çevirdiği penaltı kararıyla yeniden alevlendi. Maçın son dakikalarında Allegri, hakem ekibine ve oyuncularına öfkeyle tepki gösterdi ancak 96. dakikada gerginlik yerini gülümsemelere bıraktı ve Milan, Roma'da Lazio'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından 3 puana geri döndü. Şeytanlar, Napoli'yi tekrar geçerek Inter'e geçici olarak 5 puan farkla yaklaştı.

Serie A 30. Hafta


Milan-Torino 3-2

Golcüler: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)

En iyi teklifleri keşfedinDAZN'a abone olun


Bu sayfa bağlı kuruluş bağlantıları içerir. Bu bağlantılar üzerinden abonelik satın aldığınızda, biz komisyon alırız

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    95' - Ricci yine golü kaçırdı. Top az farkla üstten dışarı çıktı.

    84' - Vlasic penaltıyı kaçırmıyor ve farkı yarıya indiriyor, San Siro'da skor 3-2!

    83' - Torino'ya penaltı! Pavlovic'in Simeone'ye istemeden yaptığı elle müdahale üzerine hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararı verdi.

    80' - Ricci araya girip şutunu çekiyor, Paleari hazır bulunuyor ve skoru 4-1'e getirmesini engelliyor.

    78' - Simeone dar bir alanda dönüp şutunu çekiyor, top yön değiştirip Maignan'ın solundan dışarı çıkıyor.

    77' - Gimenez 144 gün sonra sahaya geri dönüyor.

    67' - Simeone ceza sahasında tek başına kalır ve şutunu çeker ama Maignan adeta mucizevi bir kurtarışla bacağını açarak topu uzaklaştırır.

    56' - 3-1 MILAN! Fofana ceza sahasında tek başına Athekame'den pas alır, dönüp düz vuruşla Paleari'yi geçiyor, kaleci sadece topa dokunabiliyor.

    54' - Rabiot, Milan'ı tekrar öne geçiriyor! Modric'in harika pasıyla Pulisic, Rabiot'ya ortalıyor ve Rabiot boş kaleye golü kaçırmıyor!

    50' - Bartesaghi vole vuruşunu deniyor, topun yön değiştirmesi çok önemli oluyor. Top az farkla dışarı çıkıyor.

    45' - Sarı kart gören Tomori'nin yerine Athekame oyuna giriyor.

    İKİNCİ YARI

    45' - TORINO BERABEREYİ YAKALADI! Vlasic'in ceza sahası dışından şutunu Maignan direğe çarptırıyor ve Simeone en hızlı olan oyuncu olarak topu ağlara göndererek skoru yeniden eşitliyor!

    40' - Pedersen ceza sahası sınırından kesin bir şut çeker, Pavlovic yine kafayla engeller. Ardından bayrak kalkar, pozisyonun başında ofsayt vardır.

    39' - Zapata ceza sahasında dönüyor, Maignan her şeyi kurtarıyor!

    37' - PAVLOVIC'TEN MUHTEŞEM GOL! Paleari'yi geçen orta yükseklikteki şut, üst direğe çarparak ağlara gider!

    36' - Rabiot uzak mesafeden şutunu çeker, Paleari hemen tepki gösterir ve topu uzaklaştırır.

    30' - Gineitis uzak mesafeden şutunu çekiyor, şut yön değiştiriyor ama Maignan hazırlıklı.

    15' - Maignan, Ismaijli'nin tehlikeli kafa vuruşunu köşeye çelerek Milan'ı kurtarıyor

    13' - Pedersen'in ortasında Maignan boşta kalıyor ve Vlasic birkaç adım mesafeden topu ağlara göndermek üzere.

    9' - İlk sarı kartı, Torino'nun kontra atağını Gineitis'i düşürerek engelleyen Tomori gördü.

    6' - Köşe vuruşunda Pavlovic herkesten daha yükseğe zıplıyor: top dışarı.

    3' - Torino maça iyi başladı, Milan'a yüksek pres uyguladı ve Gineitis'in şutunu kaleci kurtardı.

    1' - Maç başladı!

    İLK YARI

    • Reklam

  • MAÇ SONUÇLARI VE RESMİ KADROLAR

    MAÇ SONUÇLARI


    Milan-Torino 3-2


    Goller: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)


    Sarı kartlar: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M), Gimenez 96' (M)


    Kırmızı kart:


    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Odogu 91'), Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Teknik direktör: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic 89'); Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador (Nkounkou 89'); Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Teknik direktör: D'Aversa.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL